Thông điệp đầu năm 2026 của Messi, bất ngờ không có World Cup: Mong mỏi thế giới hòa bình

Messi gửi thông điệp giản dị, gần gũi

Theo Marca: "Messi đã nói lời tạm biệt năm 2025 cực kỳ thành công của mình và chào năm 2026 bên cạnh gia đình. Đội trưởng đội tuyển Argentina đã đón năm mới cùng vợ, Antonela Roccuzzo, và các con Thiago, Mateo và Ciro, chia sẻ một số hình ảnh về buổi lễ trên mạng xã hội, nơi anh một lần nữa thể hiện khía cạnh cá nhân hơn của mình".

Messi chào đón năm mới 2026 bên cạnh gia đình Ảnh: Chụp màn hình Instagram/Messi

Trên tài khoản Instagram chính thức, Messi viết thông điệp giản dị, gần gũi, anh cũng không đề cập đến World Cup, dù năm 2026 được xem là "năm World Cup". Anh qua đó cũng tránh mọi lời ám chỉ về bóng đá hay những lời hứa hẹn thể thao và thay vào đó là một lời chúc phổ quát.

"Chúc mừng năm mới 2026! Tôi hy vọng đó sẽ là một năm tràn đầy sức khỏe, tình yêu và hòa bình cho tất cả mọi người", Messi viết và đăng kèm bức ảnh cùng vợ và các con, theo Marca.

"Thế nhưng, thông điệp này nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, vì sự bất ngờ bởi giọng điệu của nó. Trong một năm được đánh dấu bởi World Cup, nhưng Messi cho thấy, anh đang dành sự quan tâm cho nhiều vấn đề khác hơn, thay vì chỉ là bóng đá hay các danh hiệu như mọi khi", Marca nhấn mạnh.

Năm 2026, thể thao thế giới có gì đáng chờ đợi?

"Việc không đề cập đến danh hiệu, giải đấu hay vinh quang thể thao, thông điệp của Messi đã thu hút sự chú ý chính vì điều này: đó là một lời chúc tập trung vào con người, vào cảm xúc và vào những giá trị mà cầu thủ người Argentina thường nhấn mạnh khi anh không ở trên sân cỏ.

Thông điệp được kèm theo một bức ảnh gia đình phản ánh sự bình yên, đoàn kết và gần gũi, những đặc điểm luôn gắn liền với hình ảnh công chúng của Messi ngoài sân cỏ. Như mọi bài đăng khác của đội trưởng đội tuyển Argentina, người hâm mộ nhanh chóng tràn ngập mạng xã hội của anh bằng những lời nhắn yêu thương, ủng hộ và phấn khích", Marca bày tỏ.

Messi kết thúc năm 2025 khi giúp Inter Miami vô địch MLS Cup, danh hiệu thứ 47 trong sự nghiệp của anh (và thứ 48 nếu tính luôn chức vô địch khu vực miền Đông MLS) Ảnh: Reuters

"Năm 2026 đầy kỳ vọng, nhưng Messi lại hạ thấp kỳ vọng. Đây sẽ là một năm đặc biệt đối với đội tuyển Argentina, vì họ sẽ phải bảo vệ chức vô địch World Cup giành được tại Qatar. Tuy nhiên, tránh xa áp lực truyền thông và những ồn ào thể thao, Messi đã chọn bắt đầu năm mới với một thông điệp bình tĩnh, không có những tuyên bố lớn hay kỳ vọng công khai", Marca kết luận.

Đồng thời báo Tây Ban Nha này cũng cho rằng: "Khi mọi người hâm mộ bóng đá trên thế giới đều háo hức chờ đợi Messi một lần nữa dẫn dắt đội tuyển Argentina trên sân khấu lớn nhất, World Cup, nhưng danh thủ này đã chọn ưu tiên những điều sâu sắc hơn: khát vọng về sức khỏe, tình yêu và hòa bình".

Sau kỳ nghỉ lễ cùng gia đình, Messi sẽ quay lại tập trung cùng CLB Inter Miami chuẩn bị cho mùa giải mới 2026 từ ngày 11.1. Sau đó, anh cùng toàn đội có chuyến du đấu Nam Mỹ từ ngày 25.1.