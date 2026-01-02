Indonesia muốn soán ngôi vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam: Cực khó!

Indonesia muốn cạnh tranh chức vô địch AFF Cup với đội tuyển Việt Nam

CNN Indonesia cho rằng, đội tuyển nước này cần phải nhìn nhận một cách đúng đắn hơn với các đấu trường khu vực, trước khi nghĩ đến tầm châu Á và dự World Cup. Các đối thủ trong khu vực, như đội tuyển Việt Nam đã có những cách tiếp cận hiệu quả hơn, nhờ đó đã đạt những thành công trong năm 2025. Qua đó, đã đặt nền tảng vững chắc cho đà tiến bộ liên tục trong năm 2026.

Nhờ chiến dịch AFF Cup 2024 thành công hồi đầu năm 2025, bóng đá Việt Nam đã tăng lên hạng 107 thế giới Ảnh: Ngọc Linh

"Câu chuyện của đội tuyển Indonesia trong năm 2025 khá đen tối. Sau khi thay đổi HLV vào tháng 1.2025, từ Shin Tae-yong sang Patrick Kluivert, một loạt các sự cố đã xảy ra.

Kluivert và đội ngũ huấn luyện mà ông mang về, chủ yếu đến từ Hà Lan, đã không thể nâng cao danh tiếng cho đội tuyển Indonesia, không có vé dự World Cup 2026, dù thành phần có phần lớn cầu thủ nhập tịch.

Bóng đá Indonesia còn thất bại ở tất cả các cấp độ tuổi, ngoại trừ đội U.17 có suất dự giải U.17 châu Á và dự World Cup U.17. Đội U.23 Indonesia dự SEA Games 33 bảo vệ HCV, nhưng rốt cuộc đã trở thành nỗi thất vọng lớn (bị loại ngay vòng bảng). Họ cũng chỉ giành được ngôi á quân giải U.23 Đông Nam Á (thua U.23 Việt Nam ở chung kết). Tương tự là đội U.20 cũng không thành công. Bóng đá nữ Indonesia cũng không có tiến bộ nào như kỳ vọng", CNN Indonesia bày tỏ.

"Tình hình này đã tạo ra nhiều sự bất ổn cho bóng đá Indonesia vào các tháng cuối năm 2025. Do đó, Kluivert và các cộng sự của mình đã chia tay Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vào tháng 10.2025. Đến nay, chỉ có HLV Nova Arianto được xác nhận sẽ dẫn dắt đội U.20 Indonesia. Trong khi tân HLV đội tuyển là John Herdman đã được Ủy ban điều hành PSSI phê duyệt, nhưng vị trí của ông này vẫn chưa được xác nhận. Herdman có thể dẫn dắt cả đội U.23 Indonesia", CNN Indonesia cho biết thêm.

"Để cấu trúc lại bản đồ thành tích, Indonesia phải đặt mục tiêu chinh phục các giải khu vực Đông Nam Á.

Để làm được điều đó, Indonesia phải vượt qua ngọn núi là các đội tuyển Việt Nam, đối thủ đã thành công từ mọi cấp độ đội tuyển đến các đội trẻ. Trong đó, đội tuyển quốc gia là đương kim vô địch AFF Cup, đội U.23 Việt Nam đã vô địch Đông Nam Á, đoạt HCV SEA Games 33, nay chuẩn bị chinh phục vòng chung kết U.23 châu Á", CNN Indonesia nhấn mạnh.

Bóng đá Indonesia trong năm 2025 khá đen tối, theo CNN Indonesia Ảnh: Reuters

Trước mắt, đội tuyển Indonesia sẽ trở lại trong tháng 3 với sự tham dự giải FIFA Series, sau đó là các đợt trận FIFA Days trong tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11, trước khi hướng đến vòng chung kết Asian Cup 2027.

Nhưng trọng tâm của Garuda (biệt danh đội tuyển Indonesia) đó là phải cạnh tranh cho được chức vô địch AFF Cup với đội tuyển Việt Nam, giải đấu lần đầu tiên diễn ra vào giữa năm kể từ năm 1996, từ ngày 24.7 đến 26.8, ngay sau World Cup 2026 kết thúc.

"Đội tuyển Indonesia chưa lần nào vô địch giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với 6 lần chỉ về nhì. Năm nay, PSSI cần phải đặt mục tiêu lớn cho giải đấu này, triệu tập mọi cầu thủ tốt nhất để chinh phục ngôi vô địch. Tuy nhiên, đây sẽ là cuộc đấu cực khó để thành công, khi nhìn sang đối thủ là đội tuyển Việt Nam, họ cũng đang tăng cường sức mạnh với nhiều cầu thủ gốc ngoại nhập tịch hợp lệ. Bên cạnh đó, các cầu thủ từ lứa U.23 cũng đang chứng minh khả năng và được đôn lên đội tuyển để làm dày thêm lực lượng", CNN Indonesia cho biết.

"Rất nhiều người từng chê rằng, AFF Cup chỉ là giải đấu khu vực, nhưng nên nhớ, nếu chưa chinh phục được đấu trường khu vực này, thì không thể mơ mộng tiến xa hơn. Do đó, rất hy vọng rằng đội tuyển Indonesia sẽ có lần đầu tiên giành chức vô địch AFF Cup. Sau đó, rồi hãy nghĩ đến các mục tiêu khác", CNN Indonesia kết luận.