Bóng đá Malaysia một năm quá xấu hổ, tương lai còn u ám hơn: Chờ xử thua Việt Nam

Theo ký giải của trang Berita Harian, năm 2025 khép lại với nhiều cung bậc trái ngược của đội tuyển Malaysia. Trên sân cỏ, "Mãnh hổ Mã Lai" từng có giai đoạn thi đấu rất ấn tượng khi bất bại 8 trận chính thức dưới thời HLV Peter Cklamovski. Đỉnh cao là chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6.2025, chấm dứt chuỗi 11 năm không thắng đối thủ này. Trận đấu ấy cũng ghi dấu ấn đậm nét của 7 cầu thủ nhập tịch như Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

"Chiến thắng vang dội trên sân Bukit Jalil từng mở ra viễn cảnh tươi sáng cho mục tiêu dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Nhưng mọi thứ đảo chiều chỉ trong thời gian ngắn. Tháng 9.2025, bóng đá Malaysia rúng động khi Ủy ban kỷ luật FIFA ra án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và các cầu thủ liên quan vì cáo buộc làm giả giấy tờ", Berita Harian bày tỏ.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) đang đứng trước nguy cơ rất lớn bị AFC xử thua đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

"Chính phủ Malaysia cần đẩy nhanh quá trình điều tra"

Theo công bố của FIFA, FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỉ đồng), 7 cầu thủ bị treo giò 12 tháng và phạt tiền. Án phạt được đưa ra sau khi FIFA điều tra, bắt nguồn từ đơn khiếu nại liên quan trận Malaysia – Việt Nam. Dù FAM kháng cáo nhưng đơn kháng cáo đã bị Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ, buộc các quan chức nước ta tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Trang Berita Harian nhấn mạnh: "Chưa dừng lại ở đó, ngày 17.12, FIFA tiếp tục hủy kết quả 3 trận giao hữu của Malaysia gặp Cape Verde, Singapore và Palestine, xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Hệ quả là thứ hạng FIFA của đội tuyển Malaysia tụt 5 bậc, xuống vị trí 121 thế giới trong bảng xếp hạng công bố ngày 22.12.

Bóng đá Malaysia khép lại năm 2025 bằng một “câu chuyện buồn”, trong khi tương lai vẫn treo lơ lửng chờ phán quyết cuối cùng từ CAS. Nếu kháng cáo thất bại, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ căn cứ kết quả này để quyết định số phận của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Viễn cảnh chúng ta bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal là rất cao".

Trong khi đó, cũng trên trang Berita Harian, chuyên gia bóng đá địa phương, Phó giáo sư – Tiến sĩ Zulakbal Abd Karim, cựu Phó chủ tịch Hiệp hội HLV bóng đá Malaysia, cho rằng tất cả các bên cần sẵn sàng chấp nhận bất kỳ quyết định nào từ CAS và AFC, dù kết quả có nghiệt ngã đến đâu. Theo ông, điều quan trọng nhất khi bước sang năm 2026 là phải giải quyết dứt điểm vụ việc để bóng đá Malaysia có thể mở ra một chương mới.

Bóng đá Malaysia đang trả giá vì những sai lầm khó chấp nhận ẢNH: NGỌC LINH

Quan điểm bi quan hơn được nhà quan sát bóng đá Piang Shankly nêu thẳng: “2025 là năm tồi tệ nhất của bóng đá quốc gia. Và 2026 có thể còn tệ hơn với hàng loạt án phạt từ AFC và FIFA”.

Ngoài nhận xét trên, ông Piang Shankly kêu gọi Chính phủ Malaysia phải đẩy mạnh quá trình điều tra, truy cứu trách nhiệm những cá nhân liên quan, đồng thời nhấn mạnh những người không đủ năng lực, thiếu trách nhiệm nên từ chức để trả lại danh dự cho bóng đá Malaysia.

"Từ niềm vui ngắn ngủi trên sân cỏ đến cú sốc kỷ luật ngoài đường biên, bóng đá Malaysia bước sang năm 2026 với nhiều nỗi lo hơn là hy vọng. Và như chính các chuyên gia nước ta thừa nhận, FAM đang phải trả giá đắt cho những sai lầm khó chấp nhận", Berita Harian kết luận.