Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Bóng đá Malaysia một năm quá xấu hổ, tương lai còn u ám hơn: Chờ xử thua Việt Nam

Văn Trình
Văn Trình
01/01/2026 16:46 GMT+7

Truyền thông và các chuyên gia Malaysia thẳng thắn nhìn nhận, những gì xảy ra trong năm 2025 là 'nỗi xấu hổ' và năm 2026 có thể còn tệ hơn cho bóng đá nước này.

Theo ký giải của trang Berita Harian, năm 2025 khép lại với nhiều cung bậc trái ngược của đội tuyển Malaysia. Trên sân cỏ, "Mãnh hổ Mã Lai" từng có giai đoạn thi đấu rất ấn tượng khi bất bại 8 trận chính thức dưới thời HLV Peter Cklamovski. Đỉnh cao là chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6.2025, chấm dứt chuỗi 11 năm không thắng đối thủ này. Trận đấu ấy cũng ghi dấu ấn đậm nét của 7 cầu thủ nhập tịch như Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

"Chiến thắng vang dội trên sân Bukit Jalil từng mở ra viễn cảnh tươi sáng cho mục tiêu dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Nhưng mọi thứ đảo chiều chỉ trong thời gian ngắn. Tháng 9.2025, bóng đá Malaysia rúng động khi Ủy ban kỷ luật FIFA ra án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và các cầu thủ liên quan vì cáo buộc làm giả giấy tờ", Berita Harian bày tỏ.

Bóng đá Malaysia một năm quá xấu hổ, tương lai còn u ám hơn: Chờ xử thua Việt Nam- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) đang đứng trước nguy cơ rất lớn bị AFC xử thua đội tuyển Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

"Chính phủ Malaysia cần đẩy nhanh quá trình điều tra"

Theo công bố của FIFA, FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỉ đồng), 7 cầu thủ bị treo giò 12 tháng và phạt tiền. Án phạt được đưa ra sau khi FIFA điều tra, bắt nguồn từ đơn khiếu nại liên quan trận Malaysia – Việt Nam. Dù FAM kháng cáo nhưng đơn kháng cáo đã bị Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ, buộc các quan chức nước ta tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Trang Berita Harian nhấn mạnh: "Chưa dừng lại ở đó, ngày 17.12, FIFA tiếp tục hủy kết quả 3 trận giao hữu của Malaysia gặp Cape Verde, Singapore và Palestine, xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Hệ quả là thứ hạng FIFA của đội tuyển Malaysia tụt 5 bậc, xuống vị trí 121 thế giới trong bảng xếp hạng công bố ngày 22.12.

Bóng đá Malaysia khép lại năm 2025 bằng một “câu chuyện buồn”, trong khi tương lai vẫn treo lơ lửng chờ phán quyết cuối cùng từ CAS. Nếu kháng cáo thất bại, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ căn cứ kết quả này để quyết định số phận của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Viễn cảnh chúng ta bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal là rất cao".

Trong khi đó, cũng trên trang Berita Harian, chuyên gia bóng đá địa phương, Phó giáo sư – Tiến sĩ Zulakbal Abd Karim, cựu Phó chủ tịch Hiệp hội HLV bóng đá Malaysia, cho rằng tất cả các bên cần sẵn sàng chấp nhận bất kỳ quyết định nào từ CAS và AFC, dù kết quả có nghiệt ngã đến đâu. Theo ông, điều quan trọng nhất khi bước sang năm 2026 là phải giải quyết dứt điểm vụ việc để bóng đá Malaysia có thể mở ra một chương mới.

Bóng đá Malaysia một năm quá xấu hổ, tương lai còn u ám hơn: Chờ xử thua Việt Nam- Ảnh 2.

Bóng đá Malaysia đang trả giá vì những sai lầm khó chấp nhận

ẢNH: NGỌC LINH

Quan điểm bi quan hơn được nhà quan sát bóng đá Piang Shankly nêu thẳng: “2025 là năm tồi tệ nhất của bóng đá quốc gia. Và 2026 có thể còn tệ hơn với hàng loạt án phạt từ AFC và FIFA”. 

Ngoài nhận xét trên, ông Piang Shankly kêu gọi Chính phủ Malaysia phải đẩy mạnh quá trình điều tra, truy cứu trách nhiệm những cá nhân liên quan, đồng thời nhấn mạnh những người không đủ năng lực, thiếu trách nhiệm nên từ chức để trả lại danh dự cho bóng đá Malaysia.

"Từ niềm vui ngắn ngủi trên sân cỏ đến cú sốc kỷ luật ngoài đường biên, bóng đá Malaysia bước sang năm 2026 với nhiều nỗi lo hơn là hy vọng. Và như chính các chuyên gia nước ta thừa nhận, FAM đang phải trả giá đắt cho những sai lầm khó chấp nhận", Berita Harian kết luận.

Tin liên quan

Báo chí Malaysia chỉ điểm cho FAM lách 'cửa hẹp' khi vụ kiện lên CAS thất bại

Báo chí Malaysia chỉ điểm cho FAM lách 'cửa hẹp' khi vụ kiện lên CAS thất bại

Theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn còn một lựa chọn khác nếu vụ kháng cáo FIFA tại CAS thất bại, nhưng trong một phạm vi rất hẹp. AFC sắp quyết định số phận của đội tuyển Malaysia.

Năm 2026 nhiều kỳ vọng, thể thao thế giới có những sự kiện nào đáng chờ đợi?

FAM đại hội bất thường vào tháng 3, thời điểm nhận án AFC xử Malaysia thua Việt Nam 0-3?

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia nhập tịch lậu đội tuyển Việt Nam Đông Nam Á FIFA CAS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận