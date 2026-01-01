Báo chí Malaysia chỉ điểm cho FAM lách 'cửa hẹp' khi vụ kiện lên CAS thất bại

FAM chuẩn bị đón nhận án phạt của AFC

Sự lựa chọn khác của FAM, đó là có thể đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (SFT) nếu vụ kháng cáo FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) thất bại.

Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra, sẽ trong một phạm vi rất hẹp và cơ hội để thực hiện là vô cùng khó khăn, theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star, liên quan vụ kháng cáo của FAM với án phạt của FIFA xung quanh vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại.

Ngay đầu năm mới 2026, dư luận Malaysia dự báo đội nhà sẽ sớm bị AFC xử thua đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, khi vụ kháng cáo FIFA của FAM ở CAS ngày càng không có lối thoát Ảnh: Ngọc Linh

"Theo một nguồn tin đáng tin cậy, một luật sư thể thao người Malaysia, FAM có thể đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ nếu kháng cáo lên CAS thất bại. FAM đang phản đối quyết định đình chỉ thi đấu của FIFA đối với 7 cầu thủ gốc ngoại vì lý do làm giả giấy tờ bằng cách đưa vụ việc lên CAS.

Vì trụ sở của CAS đặt tại Lausanne, các quyết định của họ thuộc phạm vi Luật Tư pháp Quốc tế Thụy Sĩ, cho phép Tòa án Liên bang Thụy Sĩ xem xét lại tư pháp trong những trường hợp ngoại lệ. Và đây là nơi FAM có thể cố gắng cứu vãn vụ kiện của mình nếu CAS bác bỏ kháng cáo", bài viết của nhà báo T.Avineshwaran trên The Star cho biết.

Mặc dù vậy, liên quan trường hợp này, bài viết của nhà báo T.Avineshwaran giải thích: "Bất kỳ kháng cáo nào lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ cũng sẽ không bao gồm việc xét xử lại vụ án hoặc đánh giá lại bằng chứng.

Thay vào đó, phạm vi xem xét bị giới hạn nghiêm ngặt đối với các sai phạm nghiêm trọng về thủ tục. Theo nguồn tin, những căn cứ này thường thuộc ba loại chính. Các căn cứ về thẩm quyền và hiến pháp bao gồm việc thành lập không đúng quy cách của hội đồng trọng tài (CAS)".

"Đó là việc bổ nhiệm sai trọng tài viên duy nhất; thiếu thẩm quyền, khi tòa án chấp nhận hoặc từ chối thẩm quyền xét xử vụ án một cách sai trái. Và cả những quyết định vượt quá thẩm quyền của tòa án, bằng cách phán quyết về các vấn đề nằm ngoài phạm vi các khiếu nại đã đệ trình hoặc không phán quyết về khiếu nại đã được nêu ra một cách hợp lệ.

Các căn cứ về thủ tục bao gồm vi phạm quyền được lắng nghe, khi một bên bị từ chối cơ hội công bằng để trình bày vụ việc hoặc bằng chứng của mình. Cũng như vi phạm nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa các bên trong quá trình tố tụng. Chính sách công (về nội dung hoặc thủ tục) được áp dụng khi phán quyết về cơ bản không phù hợp với chính sách công của Thụy Sĩ", nguồn tin cho biết qua trao đổi với nhà báo T.Avineshwaran của The Star.

Vụ việc của FAM kháng cáo FIFA lên CAS đang được xem xét cẩn thận Ảnh: Ngọc Linh

CAS ra phán quyết, thường là cuối cùng

CAS hoạt động như cơ quan tư pháp độc lập cao nhất trong thể thao toàn cầu và hoạt động với hai vai trò chính. Họ xét xử một số tranh chấp với tư cách là tòa án sơ thẩm và cũng đóng vai trò là cơ quan phúc thẩm đối với các quyết định được đưa ra bởi các liên đoàn thể thao quốc tế như FIFA.

Thẩm quyền của họ bắt nguồn từ các điều khoản trọng tài được quy định trong điều lệ và quy định của các tổ chức thể thao, mà các hiệp hội thành viên chấp nhận là ràng buộc.

"Các vụ việc tại CAS thường được xét xử bởi hội đồng gồm một hoặc ba trọng tài viên, tùy thuộc vào độ phức tạp của tranh chấp và các quy định áp dụng. Một khi phán quyết được đưa ra, nó thường là phán quyết cuối cùng và ràng buộc, chỉ có thể kháng cáo lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ trong một phạm vi hẹp", nhà báo T.Avineshwaran cho biết thêm.

Cho đến nay, sau khi FAM gửi đơn kháng cáo FIFA và gửi văn bản đầy đủ về vụ việc, CAS vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào với giới truyền thông về phiên điều trần hoặc cung cấp thông tin cập nhật về vụ việc. Cho thấy, nhiều khả năng CAS đang xem xét rất kỹ vụ việc, trước khi có những thông báo chính thức và mang tính ràng buộc.

Trong khi đó, theo Phó chủ tịch Hiệp hội HLV bóng đá Malaysia (PJBM), ông Zulakbal Abd Karim: "FAM nên sẵn sàng cho việc đón nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). AFC chỉ đang chờ kết quả kháng cáo ở CAS, trước khi quyết định số phận của đội tuyển Malaysia trong chiến dịch tại vòng loại Asian Cup 2027. Họ không chờ thêm, bất kể FAM có lựa chọn khác nếu vụ kháng cáo FIFA tại CAS thất bại".

AFC gần đây cũng cho biết, họ đang hối thúc các bên liên quan gồm FIFA và CAS đẩy nhanh các quá trình điều trần và xử án, để vụ việc được giải quyết dứt điểm trước hạn chót ngày 31.3.2026 khi vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 bước vào lượt trận cuối cùng.

Báo chí Malaysia đã bày tỏ nhiều sự bi quan, bởi ngay đầu năm mới 2026, đội tuyển nước này sắp phải đối mặt với án phạt của AFC đó là bị xử thua cùng tỷ số 0-3 ở các trận đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Bao gồm trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3.2025 và đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6.2025, trong khuôn khổ bảng F tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.