Đội tuyển Việt Nam sẽ tấn công đẹp mắt để vô địch AFF Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam làm mới mình bằng Xuân Son, Hoàng Hên

Dù gần như chắc chắn vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 do bê bối nhập tịch của Malaysia, tuy nhiên, không thể nói đội tuyển Việt Nam đã có năm 2025 thành công.

Cả 5 trận thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik đều diễn ra trước đối thủ nằm ngoài tốp 150 thế giới, trong đó, các trận gặp Campuchia (2-1), Lào (2-0), Nepal (3-1, 1-0) đều kém thuyết phục cả về kết quả lẫn lối chơi.

Dù thắng sát nút hay tưng bừng thì mục tiêu vẫn chỉ là dự Asian Cup, nhưng cách học trò ông Kim chật vật xây dựng hệ thống triển khai bóng và áp đặt thế trận ngay cả với những đội yếu đã đặt ra nghi vấn. Liệu đội tuyển Việt Nam có thật chỉ chơi hay khi sở hữu Xuân Son?

Đội tuyển Việt Nam bước đến năm 2026 với tâm thế ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong năm 2026, đội tuyển Việt Nam cần tái khởi động cỗ máy tấn công. HLV Kim Sang-sik đang có trong tay đủ nguyên liệu để nhào nặn "món bánh" với hương liệu vừa cũ vừa mới. Ông sẽ đón Xuân Son trở lại. Tiền đạo 29 tuổi đã ghi 5 bàn trong 2 trận chính thức gần nhất cho Nam Định, đồng thời xé lưới Lào ngay trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam. Xuân Son vẫn rất khỏe, nhạy bén và linh hoạt dù nghỉ tới 1 năm dưỡng thương. Chân sút gốc Brazil sẽ mang tới năng lượng và nhiệt huyết cho hàng công vốn đang rất thiếu mảng miếng và "lửa" của đội tuyển quốc gia.

Hỗ trợ cho Xuân Son không chỉ có Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, mà rất có thể còn thêm Đỗ Hoàng Hên. Tiền vệ sáng tạo sinh năm 1994 đã có quốc tịch Việt Nam và sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia khi đủ điều kiện.

"Đó là giấc mơ của tôi. Tôi và Xuân Son rất hợp nhau khi còn ở Nam Định. Tôi muốn lên tuyển sát cánh cùng cậu ấy và chiến đấu cho màu cờ sắc áo Việt Nam", Hoàng Hên chia sẻ với Thanh Niên.

Với những đường chuyền sắc lẹm của Hoàng Hên và sức mạnh của Son, đội tuyển Việt Nam sẽ có hàng công đầy sức nặng. Ngoài ra, lực lượng Việt kiều cũng đang chờ có quốc tịch Việt Nam như Kyle Colonna, Adou Minh, Kevin Phạm Ba, Patrik Lê Giang... Đây hứa hẹn là "suối nguồn" để ông Kim tăng kinh nghiệm và thể chất cho tập thể với nòng cốt đang dần bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Thế hệ trẻ đã đến

Tuy nhiên, Hoàng Hên đã 32 tuổi, còn Xuân Son 29. Cả hai là phương án lý tưởng cho 1, 2 năm tới. Còn về tương lai lâu dài, HLV Kim Sang-sik cần sự hiện diện của lứa trẻ.

Xuân Son (trái) trở lại ẢNH: MINH TÚ

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định với Thanh Niên: "Lứa U.23 hiện tại là nòng cốt tiềm năng cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2030. Còn đến vòng loại World Cup 2034 sau đây 6 năm nữa, lứa U.17 lúc này sẽ lãnh trách nhiệm".

Nhập tịch là "liều thuốc" giải quyết vấn đề ngắn hạn, còn trong tương lai, bóng đá Việt Nam cần những thế hệ tài năng tiếp nối nhau.

Chia sẻ với Thanh Niên, chuyên gia Đoàn Minh Xương "hiến kế" cho VFF: "Các lứa cầu thủ tiềm năng như U.23 và U.17 cần được đầu tư trọng điểm, bao gồm tập huấn trong và ngoài nước, cọ xát với các đối thủ ở trình độ cao, đảm bảo tiến độ đoạt vé dự VCK các giải châu Á. VFF và các CLB cũng cần ngồi lại với nhau để tìm ra định hướng phù hợp cho cầu thủ trẻ. Mỗi lứa cần một chiến lược và định hướng riêng, được ra sân thường xuyên để sẵn sàng lên tuyển khi đủ độ 'chín'. Đây là điều kiện cần để chuyển giao thế hệ".

Lứa U.23 đã sẵn sàng tiếp nối đàn anh ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau VCK U.23 châu Á 2026, lứa U.23 Việt Nam sẽ bước lên đội tuyển Việt Nam với vị thế mới. Không còn là cầu thủ trẻ, mà là những nhân tố cạnh tranh sòng phẳng với đàn anh. Thế hệ của Văn Khang, Quốc Việt, Đình Bắc, Trung Kiên mang đến năng lượng, động lực vô biên, giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik có dòng máu và động lực hoàn toàn mới.

Cộng với những cầu thủ nhập tịch và Việt kiều, đội tuyển Việt Nam của năm 2026 sẽ rất khác 2025. Mục tiêu quan trọng là vô địch AFF Cup 2026, tạo bàn đạp vững vàng về tâm thế để dự Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.