Vì sao FAM có thể không chuẩn bị cho trận Malaysia tái đấu đội tuyển Việt Nam?

FAM đối mặt tình huống cực xấu

Cho đến thời điểm này (3.1), FAM nín thở chờ các phiên điều trần tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), trong khi các án phạt của FIFA vẫn đang có hiệu lực.

Phán quyết cuối cùng về số phận của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ do AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) quyết định, trong đó sẽ dựa vào kết quả kháng cáo FIFA của FAM ở CAS hoàn tất.

FAM nín thở chờ các phiên điều trần tại CAS, trong khi đội tuyển Malaysia tái đấu đội tuyển Việt Nam ngày 31.3 đang bỏ ngỏ Ảnh: Ngọc Linh

Thời điểm CAS thông báo kết quả kháng cáo của FAM dự kiến trong tháng 3 tới đây. Cùng thời điểm sẽ diễn ra trận cuối cùng ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam tiếp đón đội Malaysia trên sân nhà (ngày 31.3). Thế nhưng kỳ lạ là đến nay, AFC vẫn chưa chốt địa điểm trận đấu này sẽ diễn ra ở đâu tại Việt Nam, bao gồm sân thi đấu, thời gian diễn ra.

Điều này đã làm dấy lên nhiều suy luận, trong đó có dự đoán khả năng FAM nếu thất bại ở CAS sẽ bị AFC trừng phạt rất nặng, bao gồm xử thua các trận của đội tuyển Malaysia sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép thi đấu (2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027).

Thậm chí là loại đội tuyển nước này khỏi Asian Cup 2027 và cấm dự kỳ Asian Cup tiếp theo. Qua đó, cũng sẽ không tổ chức trận đấu cuối cùng trên của bảng F vào ngày 31.3. Khi đó, đội tuyển Việt Nam từ vị trí nhì bảng (hiện nay) sẽ giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Mặc dù vậy, Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John gần đây đã lên tiếng bác bỏ sự suy đoán này, cho rằng cơ quan bóng đá châu Á hiện chưa có bất cứ quyết định nào về án kỷ luật với FAM. Tất cả phải chờ kết quả ở CAS, trước khi Ủy ban Kỷ luật AFC xem xét các yếu tố liên quan và công bố án kỷ luật, một khi FAM thất bại ở Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế, là diễn đàn cuối cùng giải quyết vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia.

Tuy nhiên, suy đoán của dư luận là hoàn toàn có cơ sở, vì trước đây AFC từng trừng phạt nặng bóng đá Timor Leste vì vấn đề nhập tịch cầu thủ "lậu" tương tự, và đã cấm đội tuyển nước này tham dự đến 2 kỳ Asian Cup.

Đội tuyển Malaysia "án binh bất động"?

Chính khả năng này có thể sẽ xảy ra, khiến FAM đến nay vẫn chưa rõ số phận của mình. Trong đó, việc chuẩn bị để đội tuyển Malaysia ở trạng thái tốt nhất tái đấu với đội tuyển Việt Nam có thể đang bị bỏ ngỏ, theo báo chí Malaysia.

Tình thế của đội tuyển Malaysia hiện nay cực kỳ bấp bênh, HLV Peter Cklamovski cũng hoàn toàn im lặng chờ kết quả kháng cáo FIFA của FAM ở CAS Ảnh: Ngọc Linh

Theo HLV giàu kinh nghiệm ở Malaysia, ông Sulaiman Hussin: "Bất kể tình huống nào có thể xảy ra, FAM và Ban quản lý đội tuyển cần có chuẩn bị như thường lệ và tập trung vào trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 trên sân khách. Thay vì, đang đánh mất mọi sự tập trung như hiện nay".

"Vụ kháng cáo FIFA của FAM ở CAS, đang chờ phiên điều trần. Kết quả ra sao vẫn chưa rõ, nhưng bất kể như thế nào, họ vẫn phải có sự chuẩn bị cho đội tuyển. Nếu trận đấu này diễn ra, khi đó phán quyết có ra sao, thì đội tuyển Malaysia cũng cần thi đấu với tinh thần tốt nhất, với những cầu thủ tốt nhất. Nếu họ không có sự chuẩn bị chu đáo, tôi e rằng đội sẽ thua và nhận một kết cục còn nhục nhã hơn", ông Sulaiman Hussin nhấn mạnh.

Xét trên thực tế hiện nay, khi AFC chưa chính thức xử phạt FAM và xử thua đội tuyển Malaysia, có thể nói đội tuyển Malaysia đã đặt một chân vào vòng chung kết Asian Cup 2027 với 5 trận toàn thắng, hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm. Họ chỉ cần hòa trận cuối là có vé.

Thế nhưng, không một ai ở bóng đá Malaysia hiện nay vui vẻ với khả năng này, vì án phạt từ AFC đã chực chờ giáng xuống khi đội tuyển nước này sử dụng đến 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" trong 2 trận vòng loại và sắp bị xử thua cùng tỷ số 0-3. Khi đó, đồng nghĩa họ mất đến 6 điểm và có thể chính thức bị loại trước khi đấu trận cuối cùng với đội tuyển Việt Nam.

Đó cũng là lý do mà đến nay AFC chưa chốt địa điểm diễn ra trận cuối của bảng F giữa đội tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia ngày 31.3, vì khi đó có nhiều khả năng trận đấu (nếu diễn ra) chỉ còn mang tính thủ tục.

Chưa kể, khả năng đội tuyển Malaysia cũng bị trục xuất khỏi Asian Cup 2027 vì những vi phạm quá nghiêm trọng trong vấn đề nhập tịch cầu thủ của mình, với các yếu tố làm giả hồ sơ đang bị cảnh sát trong nước điều tra hình sự.