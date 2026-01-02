FAM lại gây tranh cãi gay gắt vì một quyết định táo bạo, chưa biết bao giờ hết rối ren

FAM ý thức sắp bị AFC trừng phạt, bóng đá Malaysia khó tránh khỏi thảm họa

Vụ bê bối nhập tịch gây chấn động bóng đá Malaysia đang đi vào hồi kết, với việc FAM chỉ còn con đường kháng cáo án phạt FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Hành động này chỉ kéo dài thời gian, trước khi kết cục vẫn bị AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) xử phạt các trận tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ đến, sau khi FIFA đã ra án phạt thứ hai là xử thua các trận của đội tuyển Malaysia ở cấp quốc tế (giao hữu), theo Arena Metro.

HLV Ong Kim Swee trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Malaysia trước đây, giờ là niềm hy vọng của FAM giúp xây dựng lại bóng đá nước này sau vụ bê bối nhập tịch Ảnh: Chụp màn hình FAM

Do đó, FAM nhận thức được vấn đề sống còn của mình, và cần chuẩn bị cho một tương lai không xa phải xây dựng lại nội lực cho bóng đá Malaysia. Việc mời HLV Ong Kim Swee trở lại và thực hiện kế hoạch lớn, xây dựng lại mọi nền tảng đào tạo bóng đá trẻ nước này là một trong những hướng đi FAM đang chuẩn bị.

"Thế nhưng, những cải cách chỉ mới bước đầu của HLV Ong Kim Swee đang bị cản trở, trong đó có sự phản ứng của nhiều HLV bị sa thải hoặc không tái ký hợp đồng. Qua đó, gây tranh luận dữ dội trong dư luận ở Malaysia", Arena Metro cho biết.

Trong khi đó, theo nhà phân tích bóng đá Malaysia, cựu cầu thủ Jamal Nasir: "Đừng "phá hỏng" những cải cách của Ong Kim Swee tại NFDP (Chương trình phát triển bóng đá quốc gia Malaysia). Đây sẽ là xương sống cho tương lai của bóng đá Malaysia.

Hãy trao toàn quyền cho anh ấy thực hiện mọi kế hoạch của mình. Chỉ có Ong Kim Swee mới có thể xây dựng lại nền tảng cho bóng đá Malaysia, sau một thời gian dài chúng ta bỏ bê và chạy theo chính sách nhập tịch tệ hại, để rồi nay phải nhận hậu quả".

"Tôi tin rằng những thay đổi của Ong Kim Swee được thực hiện sau khi đánh giá, chứ không phải là vứt bỏ chúng ngay lập tức. Nếu ban lãnh đạo mới lên nắm quyền mà không có gì được thực hiện, thì sự thay đổi ở đâu? Trong khi trước đây, nhiều người kỳ vọng vào sự thay đổi", ông Jamal Nasir giải thích.

Cũng theo ông Jamal Nasir: "Việc bóng đá Malaysia đã nhận án phạt của FIFA, sắp tới là AFC, thì đã quá rõ rồi. Kết cục tệ hại rồi cũng sẽ đến, vì những sai phạm trong vấn đề nhập tịch cầu thủ đã hết sức rõ ràng. FAM phải hướng về phía trước và chấp nhận mọi sai lầm, xây dựng lại hệ thống. HLV Ong Kim Swee cũng cần được trao cơ hội để chứng minh hiệu quả của các kế hoạch của mình mà không chịu áp lực quá lớn từ bên ngoài. Chỉ khi làm được những điều này, thì mới có thể khôi phục là niềm tin với bóng đá Malaysia".

Bóng đá Malaysia phải làm lại gần như là từ đầu sau vụ bê bối nhập tịch gây chấn động Ảnh: Ngọc Linh

Cùng diễn biến, theo quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi, trước sự hối thúc từ giới chuyên gia, cơ quan bóng đá nước này đã quyết định bàn giao mọi trách nhiệm cho HLV Ong Kim Swee có toàn quyền, bao gồm định hướng công tác các chương trình đào tạo bóng đá trẻ và học viện.

"Đối với những vấn đề này, chúng tôi giao phó tất cả cho ủy ban của ông Ong Kim Swee. Có lẽ ông ấy sẽ xem xét mọi việc. Mục đích của việc mời lại ông Ong Kim Swee là để cải thiện và khắc phục mọi điểm yếu", quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi cho biết. Ông cũng nhấn mạnh một lần nữa, ông Ong Kim Swee có toàn quyền mà không có sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Cho đến nay, có tin ông Ong Kim Swee đã cho nghỉ việc 12 HLV từ Học viện Mokhtar Dahari (AMD) và NFDP, trong khi một số khác đang được xem xét. Mục tiêu của ông Ong Kim Swee là sự hiệu quả và đạt chỉ tiêu trong công việc đào tạo cầu thủ trẻ, dựa trên chất lượng hơn là số lượng.

HLV Ong Kim Swee từng nhiều lần sang Việt Nam cùng các đội trẻ nước này để dự các giải U.21 quốc tế do Báo Thanh Niên tổ chức. Ông cực kỳ ấn tượng với giải đấu U.21 do Báo Thanh Niên tổ chức trước đây, cũng như gần đây là giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam thu hút hàng chục đội bóng của các trường đại học, cao đẳng và học viện tham gia.