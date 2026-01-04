U.23 Việt Nam có tổng giá trị lên tới 107 tỉ đồng: Văn Khang, Vĩ Hào và Đình Bắc cao nhất

Dưới góc nhìn của giới chuyên môn, trị giá đội hình không phải là thước đo tuyệt đối cho thành công trên sân cỏ. Tuy nhiên, những con số mà Transfermarkt công bố trước thềm VCK U.23 châu Á 2026 vẫn mang đến nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là khi đặt U.23 Việt Nam cạnh các đối thủ trong khu vực và châu lục.

U.23 Việt Nam nổi bật về giá trị đội hình

Theo thống kê mới nhất, U.23 Việt Nam bước vào giải đấu với tổng giá trị đội hình đạt khoảng 3,48 triệu euro, tương đương hơn 107 tỉ đồng.

Con số này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik vươn lên nhóm những đội có giá trị khá cao ở giải, đồng thời tạo ra sự chênh lệch rõ rệt so với nhiều đối thủ trực tiếp trong khu vực Đông Nam Á.

Đình Bắc (phải), Văn Khang (11) cùng U.23 Việt Nam tập tại Ả Rập Xê Út Ảnh: VFF

Đáng chú ý, trong danh sách U.23 Việt Nam có ba cái tên được Transfermarkt định giá cao nhất là Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào và Khuất Văn Khang. Mỗi cầu thủ đều được định giá 300.000 euro, tức hơn 9 tỉ đồng.

Các đối thủ của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á chưa có nhiều thông tin về Bùi Vĩ Hào

Đây đều là những gương mặt đã sớm được “thử lửa” ở V-League cũng như các giải đấu quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch trẻ hóa lực lượng của bóng đá Việt Nam những năm gần đây.Việc sở hữu nhiều cầu thủ có giá trị cao phản ánh phần nào chiến lược đầu tư bài bản cho các tuyến trẻ, cũng như sự ổn định về môi trường thi đấu trong nước. So với các lứa trước, U.23 Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ được ra sân thường xuyên ở cấp CLB, qua đó tích lũy kinh nghiệm và nâng cao giá trị cá nhân.

U.23 Thái Lan kém xa Việt Nam về mặt con số

Trái ngược với U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan lại mang đến giải đấu một đội hình có tổng giá trị chỉ khoảng 1,45 triệu euro. Nếu so sánh trực tiếp, con số này chưa bằng một nửa trị giá của đội bóng áo đỏ. Đây là điều khá bất ngờ nếu nhìn vào lịch sử đối đầu và vị thế truyền thống của bóng đá Thái Lan trong khu vực.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam có tổng giá trị đội hình 107 tỉ đồng

Nguyên nhân chính đến từ việc U.23 Thái Lan không có trong tay lực lượng mạnh nhất. Nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng không thể góp mặt vì chấn thương, lịch thi đấu CLB hoặc những lý do khác. Điều này khiến giá trị đội hình của họ sụt giảm đáng kể, đồng thời đặt ra không ít thách thức cho tham vọng tiến sâu tại giải.

Khoảng cách về trị giá giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan không chỉ mang ý nghĩa thống kê, mà còn cho thấy sự khác biệt trong quá trình chuẩn bị và phát triển lực lượng trẻ của hai nền bóng đá ở thời điểm hiện tại.

Bức tranh toàn cảnh của giải U.23 châu Á

Nếu mở rộng ra toàn giải, sự chênh lệch về giá trị đội hình giữa các đội tuyển càng thể hiện rõ. U.23 Syria là đội có tổng giá trị thấp nhất, chỉ khoảng 1,1 triệu euro. Điều này phần nào phản ánh những khó khăn kéo dài của bóng đá Syria trong việc duy trì hệ thống đào tạo và thi đấu ổn định.

Ở chiều ngược lại, chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út đang là đội được định giá cao nhất giải, lên tới 12,15 triệu euro. Với tiềm lực tài chính mạnh, giải quốc nội phát triển và chính sách đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá trẻ, việc U.23 Ả Rập Xê Út dẫn đầu bảng xếp hạng trị giá là điều không quá bất ngờ. Họ cũng được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

U.23 Nhật Bản lại là trường hợp khá đặc biệt. Dù là một cường quốc bóng đá châu Á, đội bóng xứ sở mặt trời mọc chỉ được định giá khoảng 6,6 triệu euro. Lý do không nằm ở chất lượng cầu thủ, mà xuất phát từ đặc thù nhân sự: gần một nửa đội hình U.23 Nhật Bản hiện vẫn đang thi đấu cho các đội bóng đại học. Những cầu thủ này chưa được Transfermarkt định giá, khiến tổng giá trị đội hình bị “kéo xuống” đáng kể.

Dù U.23 Việt Nam đang “áp đảo” U.23 Thái Lan về mặt trị giá, giới chuyên môn vẫn nhấn mạnh rằng thành công tại VCK U.23 châu Á phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như phong độ, chiến thuật, bản lĩnh thi đấu và sự gắn kết tập thể. Trong quá khứ, không ít đội bóng có giá trị thấp hơn vẫn tạo nên bất ngờ trước những đối thủ được đánh giá cao.

Tuy vậy, việc sở hữu đội hình có giá trị cao cũng mang lại sự tự tin nhất định cho U.23 Việt Nam. Đây có thể xem là thành quả bước đầu của quá trình đầu tư dài hạn cho bóng đá trẻ, đồng thời là tín hiệu tích cực trước khi đội tuyển bước vào những thử thách lớn tại sân chơi châu lục.