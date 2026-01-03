Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Jordan đón nhân vật đặc biệt, 'ra sân với 200% khả năng': Thầy Kim và U.23 Việt Nam cẩn trọng!

Văn Trình
03/01/2026 21:25 GMT+7

Theo truyền thông Jordan, ngày mai (4.1), đội tuyển U.23 nước này sẽ đón một 'vị khách đặc biệt' tại Jeddah (Ả Rập Xê Út).

Theo tiết lộ của trang Win Win, Giám đốc kỹ thuật của đội tuyển Jordan, ông Jamal Sellami (người Ma Rốc) đã hoàn tất mọi thủ tục, sẵn sàng lên đường đến Ả Rập Xê Út. Ông Jamal Sellami đang giữ vai trò quan trọng trong hệ thống bóng đá Jordan và sẽ trực tiếp xuất hiện ở đại bản doanh của U.23 Jordan, đúng thời điểm đội bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho VCK U.23 châu Á 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 25.1.

“Sự xuất hiện của Jamal Sellami nhận được sự ủng hộ rất lớn từ CĐV Jordan. Tuy nhiên, ông Jamal Sellami không trực tiếp dẫn dắt U.23 Jordan tại giải đấu lần này. Trách nhiệm chuyên môn trên băng ghế huấn luyện vẫn thuộc về HLV trưởng Omar Najhi, người được đánh giá sở hữu đủ năng lực và kinh nghiệm để lèo lái đội tuyển trẻ ở sân chơi châu lục”, trang Win Win bình luận.

U.23 Jordan đón nhân vật đặc biệt, 'ra sân với 200% khả năng': Thầy Kim và U.23 Việt Nam cẩn trọng!- Ảnh 1.

Ông Jamal Sellami có ảnh hưởng rất lớn trong hệ thống bóng đá Jordan

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK AL NESHAMA

Sự xuất hiện của ông Jamal Sellami sẽ giúp tinh thần U.23 Jordan lên rất cao

Dù vậy, cũng theo Win Win, vai trò của ông Jamal Sellami vẫn mang ý nghĩa đặc biệt: “Ông Jamal Sellami đến Ả Rập Xê Út với tư cách là người quan sát, đánh giá và kết nối, đúng như định hướng phối hợp đã được thiết lập giữa ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và đội U.23 Jordan. Ông Jamal Sellami được xem là “cầu nối chiến lược”, giúp đảm bảo sự liên thông về chuyên môn, nhân sự và triết lý giữa hai cấp độ đội tuyển”.

Trong khi đó, theo trang Al Neshama, mục tiêu lớn nhất của ông Jamal Sellami trong lần xuất hiện này là đánh giá kỹ lưỡng năng lực các cầu thủ U.23, từ chuyên môn kỹ thuật, tư duy chiến thuật cho đến bản lĩnh thi đấu. Những cái tên gây ấn tượng mạnh tại giải đấu sẽ được đưa vào tầm ngắm như các phương án bổ sung tiềm năng cho đội tuyển quốc gia Jordan, hướng đến World Cup 2026.

Al Nashama nhấn mạnh: “Chính điều đó tạo ra cú hích tinh thần đáng kể cho các cầu thủ trẻ Jordan. Việc được một nhân vật có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển quốc gia theo dõi sát sao khiến mỗi trận đấu tại U.23 châu Á trở thành một “bài kiểm tra lớn”. Các cầu thủ U.23 Jordan chắc chắn sẽ nỗ lực tối đa, thậm chí là 200% để thể hiện năng lực, với hy vọng giành được suất có mặt ở đội tuyển quốc gia trong tương lai gần”.

Trang Win Win tiết lộ thêm: “Bóng đá Jordan vừa trải qua giai đoạn thành công rực rỡ: đội tuyển quốc gia giành vé dự World Cup 2026, đồng thời lọt vào chung kết Cúp Ả Rập 2025, trước đó là ngôi á quân Asian Cup 2023. Trong bối cảnh đó, U.23 Jordan được kỳ vọng sẽ tiếp bước đàn anh, duy trì đà phát triển tích cực của bóng đá nước này”.

U.23 Jordan đón nhân vật đặc biệt, 'ra sân với 200% khả năng': Thầy Kim và U.23 Việt Nam cẩn trọng!- Ảnh 2.

U.23 Jordan đã có mặt và tập luyện tại Ả Rập Xê Út từ ngày 2.1

ẢNH: FACEBOOK JFA

Dù tinh thần đang lên rất cao và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ CĐV nhà nhưng truyền thông Jordan không quên nhắc nhở thầy trò HLV Omar Najhi phải cẩn trọng. Do giải đấu không nằm trong dịp FIFA Days nên U.23 Jordan không có được lực lượng mạnh nhất. Những cầu thủ nổi bật như Ali Al-Azaizeh, Ibrahim Sabra và Muhannad Abu Taha đều vắng mặt. Trong bối cảnh đó, HLV Omar Najhi buộc phải tìm phương án thay thế bằng những cầu thủ đang thi đấu tại CLB trong giải VĐQG Jordan.

Trước khi sang Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan đã tập huấn tại Qatar và thi đấu 2 trận giao hữu: hòa U.23 Uzbekistan 0-0 và hòa U.23 Nhật Bản 1-1. Những kết quả này mang lại sự tự tin nhất định cho thầy trò HLV Omar Najhi trước thềm giải đấu chính thức.

Ngày 2.1, U.23 Jordan đã có mặt tại Ả Rập Xê Út và hiện đã trải qua 2 buổi tập tại sân CLB Jeddah, với đầy đủ lực lượng. Theo lịch thi đấu, U.23 Jordan nằm ở bảng A, sẽ đá trận mở màn gặp U.23 Việt Nam vào ngày 6.1 tại sân King Abdullah. Sau đó, U.23 Jordan lần lượt chạm trán U.23 Ả Rập Xê Út (9.1, sân Prince Abdullah Al Faisal) và U.23 Kyrgyzstan (12.1, sân King Abdullah).

jordan U.23 Việt Nam U.23 châu Á
