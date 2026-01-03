Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Hòn đá tảng' Hiểu Minh sẽ kế thừa Đình Trọng làm lá chắn thép trước U.23 Jordan

Quang Tuyến
Quang Tuyến
03/01/2026 13:14 GMT+7

Trận U.23 Việt Nam hòa Jordan 0-0 tại vòng chung kết giải U.23 châu Á 2020 ngoài nỗ lực của cả đội có công không nhỏ của Trần Đình Trọng giúp cho hàng thủ an toàn. 'Hòn đá tảng' Hiểu Minh giờ đang được mong đợi như vậy.

Một "lá chắn thép" có đủ tố chất của Đình Trọng và Bùi Hoàng Việt Anh

Nói đến trung vệ Nguyễn Hiểu Minh không thể không nói đến sự thăng tiến thần kỳ trong năm 2025. Từ một cầu thủ chơi ở giải hạng nhất, không quá nổi bật ở các sân chơi bóng đá trẻ, cầu thủ người Hà Nội đã nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình khi xuất hiện trong đội U.23 Việt Nam rồi đội tuyển quốc gia năm 2025.

Anh đã chứng tỏ ngay khả năng chọn vị trí khi tham gia tấn công và sức bật vô cùng mạnh mẽ với những cú đánh đầu xuất sắc của mình để ghi 2 bàn vào lưới Lào ở giải U.23 Đông Nam Á. Ngay lập tức anh trở thành một trong số ít cầu thủ U.23 được HLV Kim Sang-sik sắp thi đấu ở trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup. Từ đó Hiểu Minh đã sớm trở thành thủ lĩnh ở hàng phòng ngự U.23 Việt Nam ở SEA Games 33.

'Hòn đá tảng' Hiểu Minh sẽ kế thừa Đình Trọng làm lá chắn thép trước U.23 Jordan- Ảnh 1.

Niềm vui của Hiểu Minh khi góp công lớn vào bàn gỡ hòa trước Thái Lan, giúp U.23 Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục

ẢNH: NHẬT THỊNH

Điểm mạnh của Hiểu Minh chính là khả năng đọc tình huống, tranh chấp mạnh mẽ và luôn có vị trí phù hợp để giữ cự ly đội hình tốt. Anh luôn ý thức rõ điểm yếu tâm lý trước đây của mình là đôi lúc bị "giật mình", nên không ngừng học hỏi, rèn luyện, duy trì sự tập trung cao. Hiểu Minh từng cho biết anh luôn nhắc nhở bản thân phải trui rèn ý chí, sự kiên định mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trên sân tập. Anh tự nhủ có thể kỹ thuật cá nhân anh không khéo léo bằng các đồng đội, nhưng bù lại thái độ tập luyện chăm chỉ, luôn xem các video thi đấu của trung vệ hàng đầu thế giới để trau dồi kỹ năng.

'Hòn đá tảng' Hiểu Minh sẽ kế thừa Đình Trọng làm lá chắn thép trước U.23 Jordan- Ảnh 2.

Hiểu Minh và Lý Đức, 2 trung vệ có khả năng không chiến tốt

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều chuyên gia bóng đá xem Hiểu Minh thi đấu thời gian gần đây trong màu áo CLB PVF-CAND hay U.23 và đội tuyển quốc gia đều thừa nhận với chiều cao 1m84, thể hình đẹp, khả năng không chiến và tư duy phòng ngự sắc bén, trung vệ này thực sự đang phát triển thành một "hòn đá tảng" nơi hàng thủ. Anh phán đoán bọc lót cho các trung vệ Lý Đức- Nhật Mình và sẵn sàng lao vào các cuộc tranh chấp bằng cách pressing tỉnh táo, làm chùn chân đối thủ.

'Hòn đá tảng' Hiểu Minh sẽ kế thừa Đình Trọng làm lá chắn thép trước U.23 Jordan- Ảnh 3.

Pha gây áp lực của Hiểu Minh với thủ môn U.23 Thái Lan

ẢNH: NHẬT THỊNH

Anh còn truyền cảm hứng cho lối chơi của toàn đội bằng vũ khí phát động tấn công hiệu quả cho đội tuyển bằng nhiều đường chuyền vượt tuyến chính xác hay những cú băng cắt đánh đầu vô cùng dũng mãnh để gây xáo trộn và ghi bàn vào lưới đối phương. Bàn thắng mà U.23 Việt Nam gỡ hòa 2-2 trước Thái Lan ở trận chung kết SEA Games mở đầu cho cuộc lội ngược dòng lịch sử chính là cách mà Hiểu Minh đã gây áp lực khi bật nhảy đánh đầu, khiến cho đối thủ lúng túng.

'Hòn đá tảng' Hiểu Minh sẽ kế thừa Đình Trọng làm lá chắn thép trước U.23 Jordan- Ảnh 4.

Hiểu Minh cùng U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho giải U.23 châu Á

ẢNH: VFF

Cách chơi của Hiểu Minh phảng phất vai trò của cả Bùi Hoàng Việt Anh lẫn Trần Đình Trọng là 2 trung vệ của đội tuyển quốc gia và CLB Công an Hà Nội hiện nay. Anh vừa có tầm vóc to lớn, chơi lăn xả dũng mãnh của Việt Anh, vừa có sự khôn khéo, tinh ranh của Đình Trọng. Bấy nhiều cũng đủ để người hâm mộ Việt Nam chờ đợi và kỳ vọng Hiểu Minh tỏa sáng tại Ả Rập Xê Út những ngày tới.

'Hòn đá tảng' Hiểu Minh sẽ kế thừa Đình Trọng làm lá chắn thép trước U.23 Jordan- Ảnh 5.

Hiểu Minh và HLV Kim Sang-sik

ẢNH: VFF

Trận hòa Jordan 0-0 nhờ Đình Trọng, lần này trông cậy vào Hiểu Minh

6 năm trước ngày 13.1.2020 trên sân Buriram (Thái Lan) tại vòng chung kết giải U.23 châu Á, đội U.23 Việt Nam đã hòa Jordan 0-0. Đó là một trận mà hàng phòng ngự Việt Nam đã chơi vô cùng dũng mãnh và quyết liệt để vô hiệu hóa được sức mạnh của Jordan, đối thủ đã áp đặt sức tấn công mạnh mẽ từ đầu. Ngoài vai trò của thủ môn Bùi Tiến Dũng và các hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh - Nguyễn Thành Chung hay Hồ Tấn Tài - Lê Ngọc Bảo, không thể không nói đến vai trò chỉ huy của Trần Đình Trọng.

'Hòn đá tảng' Hiểu Minh sẽ kế thừa Đình Trọng làm lá chắn thép trước U.23 Jordan- Ảnh 6.

Đình Trọng trở thành thủ lĩnh giúp U.23 Việt Nam hòa Jordan

ẢNH: VFF

Khi đó Trọng còn đang dưỡng thương và chỉ xuất hiện trên ghế dự bị. Nhưng sau 30 phút đầu nhận thấy cánh trái của U.23 Việt Nam luôn bị đối thủ khai thác, vai trò của Đỗ Thanh Thịnh có phần bị "hụt hơi" không thể kiềm tỏa được sức mạnh tốc độ của hàng tiền đạo Jordan, HLV Park Hang-seo đã quyết định tung Đình Trọng vào thay. Đó là một canh bạc mà có người cho rằng thầy Park quá mạo hiểm khi đầu gối chân trái của Đình Trọng chưa hoàn toàn hồi phục 100%.

'Hòn đá tảng' Hiểu Minh sẽ kế thừa Đình Trọng làm lá chắn thép trước U.23 Jordan- Ảnh 7.

Đầu gối trái của Đình Trọng còn đau, nhưng anh đã chỉ huy xuất sắc khi vào sân cùng U.23 Việt Nam hòa Jordan

ẢNH: VFF

Nhưng thầy Park đã đúng và Đình Trọng xuất hiện chứng minh cho mọi người thấy dù chưa hoàn toàn khỏe hẳn nhưng lối đá thông minh, cách chọn vị trí hợp lý và lao ra cản phá vô cùng khéo léo của anh đã làm yên tâm hàng thủ. Anh vào hình thành bộ ba trung vệ cùng Việt Anh - Thành Chung để Ngọc Bảo ra đá biên trái. Chính điều này làm cho hàng thủ U.23 Việt Nam ổn định và đứng vững đến cuối trận.

'Hòn đá tảng' Hiểu Minh sẽ kế thừa Đình Trọng làm lá chắn thép trước U.23 Jordan- Ảnh 8.

Hiểu Minh luôn biết truyền cảm hứng cho toàn đội

ẢNH: NGUYÊN KHANG

Lần này U.23 Việt Nam sẽ đối đầu với Jordan, một đối thủ rất mạnh trong những pha băng cắt tốc độ, sẽ rất cần một trung vệ bản lĩnh như Đình Trọng để chỉ huy. Và Hiểu Minh chính là người được kỳ vọng sẽ đáp ứng yêu cầu đó. "Hòn đá tảng" này đã xem lại băng hình về Jordan, về cách phòng ngự của các đàn anh, nhất là của Đình Trọng và Việt Anh 6 năm trước, nên sẽ biết mình phải làm gì để có thể ngăn chặn thành công sức mạnh của đối thủ Tây Á. 

'Hòn đá tảng' Hiểu Minh sẽ kế thừa Đình Trọng làm lá chắn thép trước U.23 Jordan- Ảnh 9.

Hiểu Minh tập luyện nghiêm túc tại Ả Rập Xê Út

ẢNH: VFF

Hy vọng ngày 6.1 tới sẽ là ngày mà Hiểu Minh và hàng thủ U.23 Việt Nam khóa được các đôi chân Jordan. Bản thân anh không chỉ là "lá chắn thép" như Đình Trọng mà còn góp phần mang lại những cú đánh đầu ngoạn mục mang thương hiệu của mình làm rối loạn hàng thủ đội bóng Tây Á.

Tin liên quan

Ra mắt CLB Bóng đá trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu, mang kỳ vọng đặc biệt...

Ra mắt CLB Bóng đá trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu, mang kỳ vọng đặc biệt...

Ngày 2.1, CLB Bóng đá trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã chính thức ra mắt trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy hào hứng.

U.23 Việt Nam hiện mới chỉ có 2 thủ môn, Phạm Đình Hải chưa xong visa sang Ả Rập Xê Út

Hiểu Minh nói rất hay về mục tiêu khi U.23 Việt Nam đối đầu Jordan, thầy Kim dặn kỹ là…

Khám phá thêm chủ đề

lá chắn thép Hiểu Minh hòn đá tảng Asian Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận