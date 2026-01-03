'Hòn đá tảng' Hiểu Minh sẽ kế thừa Đình Trọng làm lá chắn thép trước U.23 Jordan

Một "lá chắn thép" có đủ tố chất của Đình Trọng và Bùi Hoàng Việt Anh

Nói đến trung vệ Nguyễn Hiểu Minh không thể không nói đến sự thăng tiến thần kỳ trong năm 2025. Từ một cầu thủ chơi ở giải hạng nhất, không quá nổi bật ở các sân chơi bóng đá trẻ, cầu thủ người Hà Nội đã nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình khi xuất hiện trong đội U.23 Việt Nam rồi đội tuyển quốc gia năm 2025.

Anh đã chứng tỏ ngay khả năng chọn vị trí khi tham gia tấn công và sức bật vô cùng mạnh mẽ với những cú đánh đầu xuất sắc của mình để ghi 2 bàn vào lưới Lào ở giải U.23 Đông Nam Á. Ngay lập tức anh trở thành một trong số ít cầu thủ U.23 được HLV Kim Sang-sik sắp thi đấu ở trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup. Từ đó Hiểu Minh đã sớm trở thành thủ lĩnh ở hàng phòng ngự U.23 Việt Nam ở SEA Games 33.

Niềm vui của Hiểu Minh khi góp công lớn vào bàn gỡ hòa trước Thái Lan, giúp U.23 Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục ẢNH: NHẬT THỊNH

Điểm mạnh của Hiểu Minh chính là khả năng đọc tình huống, tranh chấp mạnh mẽ và luôn có vị trí phù hợp để giữ cự ly đội hình tốt. Anh luôn ý thức rõ điểm yếu tâm lý trước đây của mình là đôi lúc bị "giật mình", nên không ngừng học hỏi, rèn luyện, duy trì sự tập trung cao. Hiểu Minh từng cho biết anh luôn nhắc nhở bản thân phải trui rèn ý chí, sự kiên định mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trên sân tập. Anh tự nhủ có thể kỹ thuật cá nhân anh không khéo léo bằng các đồng đội, nhưng bù lại thái độ tập luyện chăm chỉ, luôn xem các video thi đấu của trung vệ hàng đầu thế giới để trau dồi kỹ năng.

Hiểu Minh và Lý Đức, 2 trung vệ có khả năng không chiến tốt ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều chuyên gia bóng đá xem Hiểu Minh thi đấu thời gian gần đây trong màu áo CLB PVF-CAND hay U.23 và đội tuyển quốc gia đều thừa nhận với chiều cao 1m84, thể hình đẹp, khả năng không chiến và tư duy phòng ngự sắc bén, trung vệ này thực sự đang phát triển thành một "hòn đá tảng" nơi hàng thủ. Anh phán đoán bọc lót cho các trung vệ Lý Đức- Nhật Mình và sẵn sàng lao vào các cuộc tranh chấp bằng cách pressing tỉnh táo, làm chùn chân đối thủ.

Pha gây áp lực của Hiểu Minh với thủ môn U.23 Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Anh còn truyền cảm hứng cho lối chơi của toàn đội bằng vũ khí phát động tấn công hiệu quả cho đội tuyển bằng nhiều đường chuyền vượt tuyến chính xác hay những cú băng cắt đánh đầu vô cùng dũng mãnh để gây xáo trộn và ghi bàn vào lưới đối phương. Bàn thắng mà U.23 Việt Nam gỡ hòa 2-2 trước Thái Lan ở trận chung kết SEA Games mở đầu cho cuộc lội ngược dòng lịch sử chính là cách mà Hiểu Minh đã gây áp lực khi bật nhảy đánh đầu, khiến cho đối thủ lúng túng.

Hiểu Minh cùng U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho giải U.23 châu Á ẢNH: VFF

Cách chơi của Hiểu Minh phảng phất vai trò của cả Bùi Hoàng Việt Anh lẫn Trần Đình Trọng là 2 trung vệ của đội tuyển quốc gia và CLB Công an Hà Nội hiện nay. Anh vừa có tầm vóc to lớn, chơi lăn xả dũng mãnh của Việt Anh, vừa có sự khôn khéo, tinh ranh của Đình Trọng. Bấy nhiều cũng đủ để người hâm mộ Việt Nam chờ đợi và kỳ vọng Hiểu Minh tỏa sáng tại Ả Rập Xê Út những ngày tới.

Hiểu Minh và HLV Kim Sang-sik ẢNH: VFF

Trận hòa Jordan 0-0 nhờ Đình Trọng, lần này trông cậy vào Hiểu Minh

6 năm trước ngày 13.1.2020 trên sân Buriram (Thái Lan) tại vòng chung kết giải U.23 châu Á, đội U.23 Việt Nam đã hòa Jordan 0-0. Đó là một trận mà hàng phòng ngự Việt Nam đã chơi vô cùng dũng mãnh và quyết liệt để vô hiệu hóa được sức mạnh của Jordan, đối thủ đã áp đặt sức tấn công mạnh mẽ từ đầu. Ngoài vai trò của thủ môn Bùi Tiến Dũng và các hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh - Nguyễn Thành Chung hay Hồ Tấn Tài - Lê Ngọc Bảo, không thể không nói đến vai trò chỉ huy của Trần Đình Trọng.

Đình Trọng trở thành thủ lĩnh giúp U.23 Việt Nam hòa Jordan ẢNH: VFF

Khi đó Trọng còn đang dưỡng thương và chỉ xuất hiện trên ghế dự bị. Nhưng sau 30 phút đầu nhận thấy cánh trái của U.23 Việt Nam luôn bị đối thủ khai thác, vai trò của Đỗ Thanh Thịnh có phần bị "hụt hơi" không thể kiềm tỏa được sức mạnh tốc độ của hàng tiền đạo Jordan, HLV Park Hang-seo đã quyết định tung Đình Trọng vào thay. Đó là một canh bạc mà có người cho rằng thầy Park quá mạo hiểm khi đầu gối chân trái của Đình Trọng chưa hoàn toàn hồi phục 100%.

Đầu gối trái của Đình Trọng còn đau, nhưng anh đã chỉ huy xuất sắc khi vào sân cùng U.23 Việt Nam hòa Jordan ẢNH: VFF

Nhưng thầy Park đã đúng và Đình Trọng xuất hiện chứng minh cho mọi người thấy dù chưa hoàn toàn khỏe hẳn nhưng lối đá thông minh, cách chọn vị trí hợp lý và lao ra cản phá vô cùng khéo léo của anh đã làm yên tâm hàng thủ. Anh vào hình thành bộ ba trung vệ cùng Việt Anh - Thành Chung để Ngọc Bảo ra đá biên trái. Chính điều này làm cho hàng thủ U.23 Việt Nam ổn định và đứng vững đến cuối trận.

Hiểu Minh luôn biết truyền cảm hứng cho toàn đội ẢNH: NGUYÊN KHANG

Lần này U.23 Việt Nam sẽ đối đầu với Jordan, một đối thủ rất mạnh trong những pha băng cắt tốc độ, sẽ rất cần một trung vệ bản lĩnh như Đình Trọng để chỉ huy. Và Hiểu Minh chính là người được kỳ vọng sẽ đáp ứng yêu cầu đó. "Hòn đá tảng" này đã xem lại băng hình về Jordan, về cách phòng ngự của các đàn anh, nhất là của Đình Trọng và Việt Anh 6 năm trước, nên sẽ biết mình phải làm gì để có thể ngăn chặn thành công sức mạnh của đối thủ Tây Á.

Hiểu Minh tập luyện nghiêm túc tại Ả Rập Xê Út ẢNH: VFF

Hy vọng ngày 6.1 tới sẽ là ngày mà Hiểu Minh và hàng thủ U.23 Việt Nam khóa được các đôi chân Jordan. Bản thân anh không chỉ là "lá chắn thép" như Đình Trọng mà còn góp phần mang lại những cú đánh đầu ngoạn mục mang thương hiệu của mình làm rối loạn hàng thủ đội bóng Tây Á.