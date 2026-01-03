Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam hiện mới chỉ có 2 thủ môn, Phạm Đình Hải chưa xong visa sang Ả Rập Xê Út

Linh Nhi
03/01/2026 10:28 GMT+7

Thủ môn Phạm Đình Hải hiện vẫn chưa thể sang Ả Rập Xê Út cùng đội do chưa hoàn tất thủ tục visa, nên U.23 Việt Nam tạm thời chưa chốt danh sách thi đấu giải U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam sốt ruột chờ thủ môn số 3

HLV Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung thủ môn Phạm Đình Hải vào danh sách đội tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK U.23 châu Á 2026, thay thế cho thủ môn Nguyễn Tân không kịp hồi phục chấn thương vai gặp phải trong buổi tập gần đây của đội.

U.23 Việt Nam hiện mới chỉ có 2 thủ môn, Phạm Đình Hải chưa xong visa sang Ả Rập Xê Út- Ảnh 1.

Thủ môn Phạm Đình Hải

Ảnh: VFF

U.23 Việt Nam hiện mới chỉ có 2 thủ môn, Phạm Đình Hải chưa xong visa sang Ả Rập Xê Út- Ảnh 2.

Nguyễn Tân đã về Việt Nam ngày 1.1.2026

U.23 Việt Nam hiện mới chỉ có 2 thủ môn, Phạm Đình Hải chưa xong visa sang Ả Rập Xê Út- Ảnh 3.

Theo điều lệ của AFC, mỗi đội tham dự giải bắt buộc phải đăng ký đủ 23 cầu thủ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đội vẫn đang có 24 cầu thủ trong danh sách tập trung. Việc thủ môn Phạm Đình Hải chưa thể di chuyển sang Ả Rập Xê Út khiến ban huấn luyện tiếp tục phải tính toán phương án nhân sự phù hợp, trong bối cảnh thời gian không còn nhiều trước ngày thi đấu chính thức.

U.23 Việt Nam hiện mới chỉ có 2 thủ môn, Phạm Đình Hải chưa xong visa sang Ả Rập Xê Út- Ảnh 4.

U.23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Ả Rập Xê Út

Ảnh: VFF

Trước buổi tập đầu tiên của đội tại Ả Rập Xê Út vào tối 2.1, HLV trưởng Kim Sang-sik đã tập trung toàn đội để phổ biến kế hoạch, đồng thời có những căn dặn kỹ lưỡng về tinh thần và thái độ tập luyện. 

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu cao về sự tập trung, coi đây là yếu tố then chốt trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng này. Ông cũng xác định trọng tâm của buổi tập đầu tiên là củng cố khả năng phòng ngự, nhằm giúp đội sớm bắt nhịp với điều kiện thi đấu và đối thủ sắp tới.

Ở buổi tập này, tiền vệ Thanh Nhàn không tham gia tập chung cùng đồng đội mà tập phục hồi riêng do chấn thương. Ban huấn luyện đang theo sát quá trình hồi phục của cầu thủ này, trong khi người hâm mộ cũng kỳ vọng Thanh Nhàn sẽ sớm bình phục để kịp thời góp mặt, tăng thêm phương án cho đội trong chặng đường sắp tới.


