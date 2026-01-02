Lần thứ 11 đấu đầu đối thủ Tây Á, U.23 Việt Nam sẽ cân bằng số trận thắng?

Jordan, đối thủ khó chịu của U.23 Việt Nam và sức mạnh bóng đá Tây Á

Lịch sử vòng chung kết giải U.23 châu Á từ khi bắt đầu tham dự đến nay, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có 2 lần gặp đến 7 đội bóng khác nhau trong khu vực. Đó là Hàn Quốc, Uzbekistan, Iraq, UAE, Úc, Malaysia và Jordan. Trong đó trận đối đầu mở màn bảng A vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026 vào ngày 6.1 tới sẽ là lần chạm trán thứ 3 giữa Việt Nam và Jordan, "biến" đối thủ này thành "người quen" nhiều nhất trong các cuộc gặp gỡ của đội tuyển U.23 chúng ta.

Bàn thắng của Duy Mạnh rút ngắn tỷ số 1-3 cho U.23 Việt Nam trước Jordan ở vòng chung kết U.23 châu Á năm 2016 ẢNH: VFF

Trong cả 2 lần gặp Jordan trước đây, chúng ta thua 1 và hòa 1. Trận thua là ở vòng chung kết U.23 châu Á tại Doha (Qatar) năm 2016, cách đây vừa đúng 10 năm. Khi đó đại diện cho lứa U.23 Việt Nam là nhóm cầu thủ còn đủ tuổi từng dự Asian Games 2014 và SEA Games 2015 cùng với những cầu thủ mới nổi của HAGL do HLV Miura dẫn dắt. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế còn hạn chế lại gặp cả 3 đối thủ đều rất mạnh, trong đó có Jordan nên chúng ta thua cả 3 trận. Khi đó, U.23 Việt Nam bị Jordan dẫn trước đến 3-0 khá dễ dàng khi đội hình thiếu sức kháng cự, thua hẳn về sức mạnh tranh chấp. Mãi đến phút 87, trung vệ Đỗ Duy Mạnh tham gia tấn công mới rút ngắn tỷ số còn 1-3.

Công Phượng (10) và Văn Toàn (19) trong trận thua Jordan 1-3 tại vòng chung kết giải U.23 châu Á năm 2016 ẢNH: VFF

Còn trận hòa xảy ra trên đất Thái Lan tại vòng chung kết giải U.23 châu Á năm 2020. Đội hình khi đó hầu hết vừa vô địch SEA Games tại Philippines do HLV Park Hang-seo dẫn dắt, nên sự phấn khích và tự tin vẫn còn. Dù vậy ngay từ đầu trận, chúng ta đã để đội bóng Tây Á nắm thế chủ động, chơi áp sát quyết liệt và liên tục dồn ép U.23 Việt Nam vào thế chống đỡ cực kỳ vất vả. Thậm chí, họ đã có cơ hội để ăn bàn rất sớm. Nếu thủ môn Bùi Tiến Dũng không xuất sắc cản phá thì chúng ta đã thủng lưới.

Hàng thủ U.23 Việt Nam với Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Ngọc Bảo và Thanh Sơn trong vai trò tiền vệ phòng ngự luôn vất vả trước những pha không chiến của Jordan tại vòng chung kết giải U.23 châu Á năm 2020 ẢNH: VFF

Sự vây hãm của U.23 Jordan đã khiến các học trò của ông Park Hang-seo gần như không có cơ hội áp sát khung thành của đối thủ. May mắn là nhờ hàng phòng ngự nhiều tầng và quyết tâm tăng tốc, nắm lại thế trận từ nửa cuối hiệp 2 nên U.23 Việt Nam mới tạo được cục diện sôi động ở những phút cuối và giữ được tỷ số hòa 0-0.

Xuyên suốt 2 trận đối đầu, có thể thấy U.23 Jordan thực sự là đội bóng toàn diện, mạnh mẽ trong tấn công và chắc chắn ở hàng phòng ngự. Chính cách chơi luôn gây áp lực tầm cao mạnh mẽ của đối thủ làm cho U.23 Việt Nam gặp lúng túng trong vấn đề ở khâu phát triển bóng. Có thể nói với thể lực quá sung mãn, họ là đối thủ dữ dằn và khó chịu nhất của U.23 Việt Nam.

Quang Hải trong trận hòa U.23 Jordan tại Thái Lan ở vòng chung kết U.23 châu Á năm 2020 ẢNH: VFF

U.23 Việt Nam sẽ cố gắng có chiến thắng thứ 4 để cân bằng số trận thắng

U.23 Jordan sẽ là thuốc thử liều cao, thực sự rất đáng ngại cho U.23 Việt Nam ở trận mở màn. Thành tích góp mặt ở mọi vòng chung kết của giải U.23 châu Á kể từ khi được tổ chức đến nay, từng giành hạng ba tại U.23 châu Á lần đầu tiên năm 2013 và không phải ngẫu nhiên mà đội tuyển nước này lọt vào vòng chung kết World Cup 2026, đã cho thấy sức mạnh kinh hồn của ứng viên nặng ký này trong bảng.

Nhưng trong bóng đá không gì là không thể. U.23 Việt Nam càng gặp đối thủ mạnh càng biết cách phát huy hết những phẩm chất vốn có của mình. 10 lần đối đầu với các đội Tây Á từ năm 2016 đến nay, chúng ta thua 4 trận trước Jordan, UAE (năm 2016), Ả Rập Xê Út (năm 2022, đội sau đó vô địch) và Iraq (năm 2024, đội sau đó hạng ba, giành quyền dự Olympic Paris), hòa 3 trận trước Syria (năm 2018), UAE và Jordan (năm 2020) đều 0-0, thắng 3 trận trước Iraq và Qatar đều bằng phạt đền (năm 2018) và Kuwait (năm 2024). Chỉ số đó cho thấy chúng ta hoàn toàn có thể tự tin đối đầu tốt với các đối thủ Tây Á.

Đình Bắc sẽ cùng đồng đội quyết vượt qua Jordan ẢNH: VFF

Chính vì vậy ở lần thứ 11 gặp một đội bóng Tây Á và lần thứ 3 gặp Jordan tại vòng chung kết giải U.23 châu Á, U.23 Việt Nam sẽ biết cách rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm cần thiết để có thể gây sốc, tạo bất ngờ bằng một chiến thắng. Điều đó không chỉ cân bằng số trận thắng với số trận thua là 4 trận khi đối đầu với một đội bóng Tây Á, mà quan trọng là mở ra cánh cửa bước vào tứ kết cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Bởi giới chuyên môn nhận định, trận mở màn U.23 Việt Nam và Jordan chính là trận chung kết cho chiếc vé thứ 2 vào vòng knock-out vì vé đầu khó chạy khỏi tay chủ nhà Ả Rập Xê Út.

U.23 Việt Nam cần phải rút ra nhiều bài học sau trận giao hữu thua Syria 1-2 ẢNH: VFF

Khó khăn và thuận lợi phần nào đều đã thấy hết rồi, giờ là lúc người hâm mộ nước nhà mong đợi U.23 Việt Nam rút ra nhiều bài học sau thất bại giao hữu 1-2 trước Syria vừa qua, sẽ chơi với tinh thần ngoan cường, ý chí mãnh liệt, khí phách hiên ngang để vươn mình vượt qua sóng dữ, tái hiện hình ảnh Thường Châu ngày nào.