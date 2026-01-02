Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thủ môn số 3 của U.23 Việt Nam đã về nước, Phạm Đình Hải nhập đội tại Ả Rập Xê Út

Linh Nhi
Linh Nhi
02/01/2026 14:32 GMT+7

Trước khi bước vào giải U.23 châu Á, U.23 Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự vì sự cố bất khả kháng

Tại VCK U.23 châu Á 2026, theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội tuyển phải đăng ký danh sách 23 cầu thủ, trong đó bắt buộc có 3 thủ môn. Ở đội tuyển U.23 Việt Nam, thủ môn số 3 Nguyễn Tân đã rời đội vào đêm 1.1 để trở về nước. Anh bị chấn thương vai nên không thể tiếp tục hành trình cùng đồng đội tại giải U.23 châu Á.

Thủ môn số 3 của U.23 Việt Nam đã về nước, Phạm Đình Hải nhập đội tại Ả Rập Xê Út- Ảnh 1.

Nguyễn Tân (thứ hai từ trái sang), lỡ hẹn với VCK U.23 châu Á

Thủ môn số 3 của U.23 Việt Nam đã về nước, Phạm Đình Hải nhập đội tại Ả Rập Xê Út- Ảnh 2.

Phạm Đình Hải thay thế

U.23 Việt Nam rút ra bài học gì sau trận giao hữu thua Syria?

Thủ môn số 3 của U.23 Việt Nam đã về nước, Phạm Đình Hải nhập đội tại Ả Rập Xê Út- Ảnh 3.

Thanh Nhàn cũng đang bị rách bắp

Ngay trong ngày 2.1, thủ môn trẻ Phạm Đình Hải (CLB Hà Nội) sẽ bay từ Hà Nội sang Ả Rập Xê Út để hội quân cùng toàn đội, đảm bảo lực lượng theo đúng điều lệ giải.

Hiện tại, U.23 Việt Nam đang có 2 thủ môn khác là Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình. Sự bổ sung kịp thời của Phạm Đình Hải được kỳ vọng sẽ giúp ban huấn luyện có thêm lựa chọn ở vị trí trấn giữ khung thành trong bối cảnh giải đấu diễn ra với mật độ thi đấu dày.

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam nằm ở bảng A và sẽ lần lượt chạm trán U.23 Jordan vào ngày 6.1, U.23 Kyrgyzstan vào ngày 9.1, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu được dự báo rất khó khăn với đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12.1. Đây sẽ là những thử thách lớn cho thầy trò HLV U.23 Việt Nam trong hành trình tìm vé đi tiếp.

