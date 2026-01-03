Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hiểu Minh nói rất hay về mục tiêu khi U.23 Việt Nam đối đầu Jordan, thầy Kim dặn kỹ là…

Tiểu Bảo
03/01/2026 09:15 GMT+7

Trước thềm buổi tập tại Ả Rập Xê Út, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã có những chia sẻ về mục tiêu của U.23 Việt Nam trong trận ra quân gặp U.23 Jordan cũng như hé lộ lời dặn của HLV Kim Sang-sik.

Hiểu Minh nói rất hay về mục tiêu khi U.23 Việt Nam đối đầu Jordan, thầy Kim dặn kỹ là…- Ảnh 1.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh tự tin U.23 Việt Nam sẵn sàng cho VCK U.23 châu Á 2026

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam không ngại thời tiết tại Ả Rập Xê Út

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã hành quân từ Qatar và đặt chân đến Ả Rập Xê Út trong ngày 2.1. Toàn đội cũng đã có buổi tập đầu tiên trên đất bạn và trung vệ Hiểu Minh được cắt cử chia sẻ với truyền thông về những cảm nhận đầu tiên tại Ả Rập Xê Út.

Hiểu Minh bày tỏ: "Lần đầu tiên khi U.23 Việt Nam đến Ả Rập Xê Út, tôi thấy thời tiết ở đây khá mát mẻ. Toàn đội sau khi di chuyển và đặt chân đến đây đều rất hào hứng và tập trung vào giải đấu lần này.

Đợt vừa rồi tôi thi đấu tại Thái Lan và thời tiết khá nóng tương tự tại Ả Rập Xê Út, toàn đội đã quen với điều này, do đó chúng tôi không cảm thấy quá khó chịu.

Hiểu Minh nói rất hay về mục tiêu khi U.23 Việt Nam đối đầu Jordan, thầy Kim dặn kỹ là…- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.23 Jordan

ảnh: Đoàn Nhật

Điểm khó chịu là chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngoài trời và trong khách sạn, do họ mở điều hòa rất lạnh. U.23 Việt Nam cũng đã ở Qatar vài hôm, đã quen với cách mở điều hòa lạnh nên cũng phần nào quen rồi.

Cầu thủ chuyên nghiệp phải thích nghi với điều kiện đồ ăn thức uống. Toàn đội phải cố gắng dù hoàn cảnh thế nào cũng sẽ bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng để phục vụ thi đấu".

U.23 Việt Nam quyết thắng Jordan

U.23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân VCK U.23 châu Á 2026 bằng cuộc chạm trán U.23 Jordan lúc 18 giờ 30 Việt Nam ngày 6.1. Hiểu Minh khẳng định: "Tôi nghĩ thể hình, thể lực của các cầu thủ Tây Á tương đối tốt. Nhưng tôi nghĩ U.23 Việt Nam bây giờ cũng không nhỏ bé so với các đội bóng Tây Á.

Hiểu Minh nói rất hay về mục tiêu khi U.23 Việt Nam đối đầu Jordan, thầy Kim dặn kỹ là…- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik sẽ cùng U.23 Việt Nam bước ra biển lớn

ảnh: Đoàn Nhật

Tôi nghĩ toàn đội đã chuẩn bị thể lực khá là tốt ở SEA Games vừa rồi. Tôi thấy U.23 Việt Nam đang hồi phục thể lực khá tốt. HLV Kim Sang-sik có dặn chúng tôi khi thi đấu với các đội châu Á sẽ không giống như Đông Nam Á.

Chúng tôi sẽ cần cố gắng nhiều hơn nữa, phải tập luyện cũng như thi đấu thật là chăm chỉ. U.23 Việt Nam đến VCK U.23 châu Á với mục tiêu thi đấu thật tốt, giành chiến thắng ở trận đầu tiên để giành trọn 3 điểm. Cá nhân tôi và hàng phòng ngự đặt ra mục tiêu không để mắc sai lầm và để thua bàn trong trận đấu tới.

Năm 2025 vừa rồi U.23 Việt Nam giành 2 chức vô địch Đông Nam Á. Chúng tôi xem đấy là bàn đạp để hướng đến mục tiêu chính là VCK U.23 châu Á năm nay. Thầy Kim luôn nhắc chúng tôi thật tập trung cho giải đấu lần này".

