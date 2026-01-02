Bại tướng của Kim Sang-sik chia tay đội tuyển và U.23 Lào, chưa lộ diện người trám chỗ

Trong thông báo đăng tải trên các kênh chính thức chiều 2.1, LFF viết: “Xin chân thành cảm ơn ông Ha Hyeok-jun. Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến HLV Ha Hyeok-jun vì đã đảm nhiệm vai tốt vai trò của mình cùng đội tuyển bóng đá quốc gia Lào”.

LFF cũng nhấn mạnh, trong suốt thời gian làm việc, ông Ha Hyeok-jun đã chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng huấn luyện, đồng thời truyền cảm hứng để các cầu thủ Lào luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân.

HLV Ha Hyeok-jun chính thức chia tay bóng đá Lào ẢNH: NGỌC LINH

HLV Ha Hyeok-jun được LFF ký hợp đồng vào giữa năm 2024, trong bối cảnh bóng đá Lào đối mặt nhiều khó khăn về lực lượng và thành tích ở khu vực Đông Nam Á. Theo định hướng ban đầu, đây là bản hợp đồng mang tính xây dựng nền tảng, không đặt nặng thành tích tức thì, mà tập trung vào việc tổ chức lối chơi, nâng cao tính kỷ luật, thể lực và tư duy chiến thuật cho cầu thủ.

Đáng chú ý, ông Ha Hyeok-jun không chỉ dẫn dắt đội tuyển quốc gia mà còn kiêm nhiệm HLV trưởng U.23 Lào, với mục tiêu tạo sự liên thông giữa các tuyến đội tuyển.

HLV Ha Hyeok-jun nhiều lần chạm trán bóng đá Việt Nam

Trong thời gian dẫn dắt các đội tuyển Lào, HLV Ha Hyeok-jun nhiều lần đối đầu với bóng đá Việt Nam. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Lào dưới thời HLV Ha Hyeok-jun đã 4 lần gặp đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu thuộc hệ thống AFF Cup và vòng loại Asian Cup 2027. Cả 4 trận, đội tuyển Lào đều thất bại. Dù vậy, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ đội tuyển Lào. Trong khi đó, ở cấp độ U.23, HLV Ha Hyeok-jun cũng có 3 lần chạm trán U.23 Việt Nam và phần thắng tiếp tục nghiêng hoàn toàn về phía thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Dù thành tích không nổi bật, LFF vẫn dành cho HLV Ha Hyeok-jun những lời tri ân. Thông báo kết thúc bằng lời chúc: “Thay mặt LFF và người hâm mộ Lào, chúng tôi chúc ông sức khỏe dồi dào, hạnh phúc trong cuộc sống và gia đình, thành công trong mọi việc và may mắn trong nhiệm vụ mới”.

Bóng đá Lào thi đấu khởi sắc, có tổ chức hơn dưới thời HLV Ha Hyeok-jun ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV Kim Sang-sik và HLV Ha Hyeok-jun trả lời họp báo tại SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng thời điểm chia tay HLV Ha Hyeok-jun, LFF cũng xác nhận chia tay HLV Jong Song-chon, người từng dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia Lào và đội U.20 nữ Lào trong năm 2025. Trong thông báo, LFF gửi lời cảm ơn: “Xin cảm ơn HLV Jong đã là HLV trưởng đội tuyển nữ và nữ U.20 quốc gia năm 2025… đã dành thời gian và áp dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của mình để phát triển cả hai đội tuyển ngày càng tiến bộ”.