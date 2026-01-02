Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Bại tướng của Kim Sang-sik chia tay đội tuyển và U.23 Lào, chưa lộ diện người trám chỗ

Văn Trình
Văn Trình
02/01/2026 18:20 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) mới đây đã chính thức thông báo chia tay HLV trưởng đội tuyển quốc gia Ha Hyeok-jun, khép lại quãng thời gian 1 năm 4 tháng nhà cầm quân người Hàn Quốc làm việc tại Lào.

Trong thông báo đăng tải trên các kênh chính thức chiều 2.1, LFF viết: “Xin chân thành cảm ơn ông Ha Hyeok-jun. Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến HLV Ha Hyeok-jun vì đã đảm nhiệm vai tốt vai trò của mình cùng đội tuyển bóng đá quốc gia Lào”.

LFF cũng nhấn mạnh, trong suốt thời gian làm việc, ông Ha Hyeok-jun đã chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng huấn luyện, đồng thời truyền cảm hứng để các cầu thủ Lào luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Bại tướng của Kim Sang-sik chia tay đội tuyển và U.23 Lào, chưa lộ diện người trám chỗ- Ảnh 1.

HLV Ha Hyeok-jun chính thức chia tay bóng đá Lào

ẢNH: NGỌC LINH

HLV Ha Hyeok-jun được LFF ký hợp đồng vào giữa năm 2024, trong bối cảnh bóng đá Lào đối mặt nhiều khó khăn về lực lượng và thành tích ở khu vực Đông Nam Á. Theo định hướng ban đầu, đây là bản hợp đồng mang tính xây dựng nền tảng, không đặt nặng thành tích tức thì, mà tập trung vào việc tổ chức lối chơi, nâng cao tính kỷ luật, thể lực và tư duy chiến thuật cho cầu thủ.

Đáng chú ý, ông Ha Hyeok-jun không chỉ dẫn dắt đội tuyển quốc gia mà còn kiêm nhiệm HLV trưởng U.23 Lào, với mục tiêu tạo sự liên thông giữa các tuyến đội tuyển.

HLV Ha Hyeok-jun nhiều lần chạm trán bóng đá Việt Nam

Trong thời gian dẫn dắt các đội tuyển Lào, HLV Ha Hyeok-jun nhiều lần đối đầu với bóng đá Việt Nam. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Lào dưới thời HLV Ha Hyeok-jun đã 4 lần gặp đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu thuộc hệ thống AFF Cup và vòng loại Asian Cup 2027. Cả 4 trận, đội tuyển Lào đều thất bại. Dù vậy, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ đội tuyển Lào. Trong khi đó, ở cấp độ U.23, HLV Ha Hyeok-jun cũng có 3 lần chạm trán U.23 Việt Nam và phần thắng tiếp tục nghiêng hoàn toàn về phía thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Dù thành tích không nổi bật, LFF vẫn dành cho HLV Ha Hyeok-jun những lời tri ân. Thông báo kết thúc bằng lời chúc: “Thay mặt LFF và người hâm mộ Lào, chúng tôi chúc ông sức khỏe dồi dào, hạnh phúc trong cuộc sống và gia đình, thành công trong mọi việc và may mắn trong nhiệm vụ mới”.

Bại tướng của Kim Sang-sik chia tay đội tuyển và U.23 Lào, chưa lộ diện người trám chỗ- Ảnh 2.

Bóng đá Lào thi đấu khởi sắc, có tổ chức hơn dưới thời HLV Ha Hyeok-jun

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bại tướng của Kim Sang-sik chia tay đội tuyển và U.23 Lào, chưa lộ diện người trám chỗ- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik và HLV Ha Hyeok-jun trả lời họp báo tại SEA Games 33

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng thời điểm chia tay HLV Ha Hyeok-jun, LFF cũng xác nhận chia tay HLV Jong Song-chon, người từng dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia Lào và đội U.20 nữ Lào trong năm 2025. Trong thông báo, LFF gửi lời cảm ơn: “Xin cảm ơn HLV Jong đã là HLV trưởng đội tuyển nữ và nữ U.20 quốc gia năm 2025… đã dành thời gian và áp dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của mình để phát triển cả hai đội tuyển ngày càng tiến bộ”.

Tin liên quan

Chính phủ Gabon đình chỉ đội tuyển sau màn trình diễn 'xấu hổ', FIFA sẽ vào cuộc?

Chính phủ Gabon đình chỉ đội tuyển sau màn trình diễn 'xấu hổ', FIFA sẽ vào cuộc?

Chính phủ Gabon đã đưa ra quyết định gây sốc khi đình chỉ toàn bộ đội tuyển quốc gia, giải tán ban huấn luyện và loại Pierre-Emerick Aubameyang khỏi đội hình sau thất bại toàn diện tại vòng chung kết Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) diễn ra ở Ma Rốc.

FAM lại gây tranh cãi gay gắt vì một quyết định táo bạo, chưa biết bao giờ hết rối ren

Indonesia chưa chốt hợp đồng với HLV lý lịch 'khủng': Lương tháng có thể còn cao hơn 1 tỉ

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển Lào U.23 Việt Nam Kim Sang-sik Ha Hyeok-jun Hàn Quốc SEA Games 33 sa thải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận