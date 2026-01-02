Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính phủ Gabon đình chỉ đội tuyển sau màn trình diễn 'xấu hổ', FIFA sẽ vào cuộc?

Văn Trình
Văn Trình
02/01/2026 10:58 GMT+7

Chính phủ Gabon đã đưa ra quyết định gây sốc khi đình chỉ toàn bộ đội tuyển quốc gia, giải tán ban huấn luyện và loại Pierre-Emerick Aubameyang khỏi đội hình sau thất bại toàn diện tại vòng chung kết Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) diễn ra ở Ma Rốc.

Tối 1.1 (giờ Việt Nam), ngay sau trận thua ngược 2-3 trước đội tuyển Bờ Biển Ngà ở lượt cuối bảng F, Bộ trưởng Thể thao lâm thời Gabon Simplice-Désiré Mamboula bất ngờ xuất hiện trên truyền hình quốc gia để công bố quyết định cứng rắn. Ông gọi màn trình diễn của đội tuyển là “đáng xấu hổ” và nhấn mạnh: “Trước màn trình diễn đáng xấu hổ của đội tuyển Gabon tại Cúp bóng đá châu Phi, Chính phủ đã quyết định giải tán ban huấn luyện, đình chỉ đội tuyển quốc gia cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, chúng tôi sẽ loại các cầu thủ Bruno Ecuele Manga và Pierre-Emerick Aubameyang ra khỏi đội hình đội tuyển”.

Ở trận đấu mang tính quyết định với Bờ Biển Ngà, đội tuyển Gabon từng dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 nhưng sụp đổ hoàn toàn ở hiệp 2, để đối thủ ghi liền 3 bàn và khép lại giải đấu bằng thành tích toàn thua sau 3 lượt trận. Trước đó, đội bóng Trung Phi lần lượt thất bại trước đội tuyển Cameroon và đội tuyển Mozambique, phải đứng cuối bảng F và sớm bị loại.

Chính phủ Gabon đình chỉ đội tuyển sau màn trình diễn 'xấu hổ', FIFA sẽ vào cuộc?- Ảnh 1.

Đội tuyển Gabon kết thúc AFCON với 3 trận thua

ẢNH: REUTERS

HLV trưởng Thierry Mouyouma (cựu hậu vệ đội tuyển Gabon) cũng đã rời ghế sau giải đấu. Trong khi đó, hậu vệ kỳ cựu Bruno Ecuele Manga không được đăng ký thi đấu ở trận gặp đội tuyển Bờ Biển Ngà. Với riêng Aubameyang, anh cũng vắng mặt và hiện đã trở về CLB Marseille để điều trị chấn thương đùi, dù trước đó tiền đạo 36 tuổi này vẫn ra sân ở hai trận thua còn lại, ghi bàn vào lưới đội tuyển Mozambique và vào sân từ ghế dự trận gặp đội tuyển Cameroon.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Aubameyang cũng lên tiếng đáp trả ngắn gọn: “Tôi nghĩ vấn đề của đội bóng sâu xa hơn rất nhiều so với cá nhân tôi”.

Thất bại tại AFCON nối dài chuỗi kết quả đáng thất vọng của bóng đá Gabon. Trước đó, họ đã lỡ cơ hội dự World Cup 2026 khi thua Nigeria ở bán kết play-off.

 FIFA sẽ vào cuộc, phạt nặng bóng đá Gabon? 

Việc Chính phủ Gabon can thiệp mạnh tay, thậm chí giải tán đội tuyển quốc gia, từng là điều không hiếm gặp ở bóng đá châu Phi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, FIFA đã siết chặt và phản đối sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động bóng đá. Điển hình là trường hợp Liên đoàn bóng đá Mali từng bị FIFA đình chỉ năm 2017 sau khi Bộ trưởng Thể thao nước này giải tán ban lãnh đạo liên đoàn.

Chính phủ Gabon đình chỉ đội tuyển sau màn trình diễn 'xấu hổ', FIFA sẽ vào cuộc?- Ảnh 2.

Aubameyang đứng trước nguy cơ không thể khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai

ẢNH: REUTERS

Trang The Guardian (Anh) đánh giá: "Trong bối cảnh đó, quyết định của Chính phủ Gabon không chỉ gây chấn động trong nước mà còn khiến dư luận châu Phi dấy lên lo ngại về nguy cơ những hệ lụy tiếp theo từ FIFA. Nếu FIFA chính thức vào cuộc, hành động của Chính phủ Gabon có thể bị xem là sai trái và bóng đá nước này có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề hơn".

