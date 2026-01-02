Indonesia chưa chốt hợp đồng với HLV lý lịch 'khủng': Lương tháng có thể còn cao hơn 1 tỉ

Sau giai đoạn không thành công trong việc chinh phục tấm vé dự World Cup 2026 cùng cựu danh thủ Hà Lan - Patrick Kluivert, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết tâm thực hiện một cuộc cải tổ. Cái tên được "chọn mặt gửi vàng" để dẫn dắt các đội tuyển nam của xứ vạn đảo là HLV người Anh - John Herdman.

PSSI và HLV Herdman vẫn đang trong quá trình đàm phán

Để trở thành ứng viên số 1, ông Herdman đã phải vượt qua 4 cái tên sáng giá khác trong danh sách rút gọn của ban chấp hành PSSI. Trước đó, truyền thông Indonesia từng rộ lên thông tin bản hợp đồng này sẽ chính thức được công bố ngay trong ngày đầu năm mới (1.1.2026). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi một thông báo từ phía liên đoàn.

Mức lương của ông Herdman hiện đang là chủ đề được quan tâm. Các đồn đoán ban đầu cho rằng ông sẽ nhận khoảng 40.000 USD/tháng (khoảng 1 tỉ đồng/tháng). Tuy nhiên, nhìn vào hồ sơ đẹp của vị thuyền trưởng này, giới mộ điệu nhận định con số thực tế có thể cao hơn.

HLV John Herdman có hồ sơ ấn tượng, từ dẫn dắt đội tuyển nam lẫn nữ ẢNH: REUTERS

John Herdman là HLV hiếm hoi trên thế giới có bảng thành tích hiển hách ở cả bóng đá nam và nữ. Ông đưa đội tuyển nữ Canada vào tứ kết World Cup 2015. Vị HLV sinh năm 1975 cũng giúp đội tuyển nam Canada trở lại sân chơi World Cup 2022, sau 36 năm chờ đợi. Với bản lý lịch được đánh giá là "khủng" nhất từng làm việc tại Đông Nam Á, mức lương 40.000 USD dường như còn khá khiêm tốn so với những người tiền nhiệm tại Indonesia.

Trước đây, HLV Shin Tae-yong được cho là từng nhận hơn 100.000 USD/tháng, còn HLV Patrick Kluivert cũng được hưởng mức lương 100.000 USD/tháng. Do đó, truyền thông Indonesia cho rằng quá trình thương thảo kéo dài là do hai bên đang tìm tiếng nói chung về một đãi ngộ tương xứng hơn với vị thế của Herdman.

Theo trang suara.com, Chủ tịch Cơ quan quản lý đội tuyển quốc gia - ông Sumardji xác nhận PSSI và ông Herdman vẫn đang trong quá trình đàm phán chi tiết về các điều khoản tài chính và thời hạn hợp đồng. "Chúng tôi vẫn đang hoàn tất quy trình hợp đồng giữa HLV và PSSI. Nhiều khả năng hợp đồng sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 1.2026", ông Sumardji chia sẻ.

Ông Erick Thohir sẽ là người trực tiếp công bố danh tính tân HLV trưởng ẢNH: PSSI



Truyền thông Indonesia cho biết, HLV John Herdman sẽ ký hợp đồng 2 năm, với tùy chọn gia hạn thêm 2 năm nữa nếu màn trình diễn của ông được đánh giá là đạt yêu cầu. Mọi ánh mắt hiện đổ dồn về Chủ tịch PSSI Erick Thohir – người sẽ trực tiếp công bố danh tính tân HLV trưởng.

Về nhiệm vụ của tân HLV, PSSI muốn hướng đến mô hình mà bóng đá Việt Nam đã áp dụng cực kỳ thành công với HLV Park Hang-seo hay HLV Kim Sang-sik. PSSI dự kiến sẽ giao cho ông Herdman nắm giữ cả đội tuyển quốc gia và đội tuyển U.23 Indonesia.

Đây được xem là chiến lược đường dài nhằm tạo ra sự xuyên suốt trong triết lý chơi bóng và thu hẹp khoảng cách giữa lứa cầu thủ trẻ với đội tuyển lớn. Với một nền bóng đá đang khao khát khẳng định vị thế như Indonesia, việc một HLV đẳng cấp thế giới trực tiếp uốn nắn các tài năng trẻ được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá bền vững.