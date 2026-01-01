U.23 Việt Nam tập mở màn năm 2026 căng như đấu thật: Vẫn chưa biết ai bị loại, có thể là…

U.23 Việt Nam tập rất quyết tâm trong ngày đầu tiên của năm 2026 ảnh: Đoàn Nhật

U.23 Việt Nam tập căng đón năm mới

Đội tuyển U.23 Việt Nam chào đón năm mới 2026 trên đất bạn Qatar. Nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik không có nhiều tâm trí để vui chơi. Tất cả 100% mọi thành viên đều tập trung tối đa, khi phía trước chỉ vài ngày nữa sẽ là trận mở màn vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Cũng trong ngày 1.1.2026, đối thủ trận ra quân của chúng ta là U.23 Jordan đã có trận hòa 1-1 trước U.23 Nhật Bản, với dấu ấn đến từ chân sút chủ lực Fakhouri. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trên sân tập tại Qatar, các thành viên U.23 Việt Nam đã tập luyện với tinh thần rất cao. Mọi cầu thủ đều nỗ lực và tập trung ngay từ đầu trong các bài tập chiến thuật của ông Kim. Trong những ngày này, yêu cầu của chiến lược gia người Hàn Quốc là tinh chỉnh các miếng đánh và điều chỉnh tâm lý cho học trò.

Khá thú vị khi BHL đang nhận thấy những tín hiệu rất tích cực từ những nhân tố trẻ như Công Phương, Văn Thuận... những người đang tập rất hăng say với hiệu suất tốt, giúp ông Kim an tâm phần nào về chấn thương của Thanh Nhàn.

U.23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026 ảnh: Đoàn Nhật

Đến lúc này, ông Kim vẫn chưa chốt danh sách 23 thành viên chính thức tham dự VCK U.23 châu Á 2026. Thanh Nhàn đang bị chấn thương rách bắp, nhưng BHL vẫn muốn chờ thêm vài ngày nữa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, với khả năng sẽ giữ Thanh Nhàn bay cùng sang Ả Rập Xê Út.

Sau SEA Games 33, có thể khẳng định U.23 Việt Nam đã thấm nhuần triết lý của HLV Kim Sang-sik. Toàn bộ đội bóng đều đã lột xác, trưởng thành rõ rệt sau các chiến thắng trước Malaysia, Philippines và nhất là Thái Lan ở chung kết để đoạt HCV.

Sắp tới, ông Kim sẽ điều chỉnh một số chi tiết trong cách tiếp cận trận đấu, khi chúng ta có thể sẽ không chơi tấn công áp đặt như ở SEA Games 33. Tuy nhiên, BHL hiểu rất rõ cách để ứng phó và khai thác điểm yếu của các đội bóng Tây Á, nhờ kinh nghiệm đối đầu khả quan vài năm qua.

U.23 Việt Nam tập quá sung ngày 1.1.2026

Ngày 1.1, ngày đầu tiên của năm 2026 đã diễn ra bình thường như mọi ngày với U.23 Việt Nam. Có khác là HLV Kim Sang-sik đang đề ra những yêu cầu cao hơn, đòi hỏi cầu thủ tập trung, quyết tâm và đẩy chất lượng tập tốt hơn ảnh: Đoàn Nhật

Dưới cái nắng mùa đông ở Trung Đông, có thể thấy mồ hôi và sự tập trung của những Quốc Việt, Lý Đức và Ngọc Mỹ. Tất cả đều không có một chút lơ là nào ảnh: Đoàn Nhật

Mỗi cầu thủ đều thực hiện các động tác kỹ thuật với sự chú ý rất cao... ảnh: Đoàn Nhật

HLV Kim Sang-sik trông rất ngầu với kính râm màu đen. Có vẻ như ánh mắt của ông thầy người Hàn Quốc đang lặng lẽ dõi theo buổi tập của Vĩ Hào ảnh: Đoàn Nhật

Ở các vị trí khác, các pha tranh chấp bóng diễn ra rất quyết liệt... ảnh: Đoàn Nhật

Tiền đạo trẻ Lê Phát đang có phong độ tốt, vừa sút tung lưới U.23 Syria ảnh: Đoàn Nhật

Đội trưởng Văn Khang theo kèm pha đi bóng của đội phó Đình Bắc ảnh: Đoàn Nhật

Công Phương và Văn Thuận phía sau lưng (mặc áo bib) tập rất hăng ảnh: Đoàn Nhật

Trợ lý Đinh Hồng Vinh dõi theo các cầu thủ tập luyện. Ông vừa hoàn tất khóa học chứng chỉ AFC Pro ảnh: Đoàn Nhật

Hậu vệ phải Minh Phúc trong pha bóng áp sát, ngăn cản đường xoay người lên bóng của Khuất Văn Khang ảnh: Đoàn Nhật

Ông Kim trong một lần thị phạm cho học trò ảnh: Đoàn Nhật

Ở một góc khác, các thủ môn vẫn đều đặn bay nhảy như... chim ảnh: Đoàn Nhật