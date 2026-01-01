U.23 Việt Nam tập mở màn năm 2026 căng như đấu thật: Vẫn chưa biết ai bị loại, có thể là…

U.23 Việt Nam tập căng đón năm mới
Đội tuyển U.23 Việt Nam chào đón năm mới 2026 trên đất bạn Qatar. Nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik không có nhiều tâm trí để vui chơi. Tất cả 100% mọi thành viên đều tập trung tối đa, khi phía trước chỉ vài ngày nữa sẽ là trận mở màn vòng chung kết U.23 châu Á 2026.
Cũng trong ngày 1.1.2026, đối thủ trận ra quân của chúng ta là U.23 Jordan đã có trận hòa 1-1 trước U.23 Nhật Bản, với dấu ấn đến từ chân sút chủ lực Fakhouri. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Trên sân tập tại Qatar, các thành viên U.23 Việt Nam đã tập luyện với tinh thần rất cao. Mọi cầu thủ đều nỗ lực và tập trung ngay từ đầu trong các bài tập chiến thuật của ông Kim. Trong những ngày này, yêu cầu của chiến lược gia người Hàn Quốc là tinh chỉnh các miếng đánh và điều chỉnh tâm lý cho học trò.
Khá thú vị khi BHL đang nhận thấy những tín hiệu rất tích cực từ những nhân tố trẻ như Công Phương, Văn Thuận... những người đang tập rất hăng say với hiệu suất tốt, giúp ông Kim an tâm phần nào về chấn thương của Thanh Nhàn.
Đến lúc này, ông Kim vẫn chưa chốt danh sách 23 thành viên chính thức tham dự VCK U.23 châu Á 2026. Thanh Nhàn đang bị chấn thương rách bắp, nhưng BHL vẫn muốn chờ thêm vài ngày nữa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, với khả năng sẽ giữ Thanh Nhàn bay cùng sang Ả Rập Xê Út.
Sau SEA Games 33, có thể khẳng định U.23 Việt Nam đã thấm nhuần triết lý của HLV Kim Sang-sik. Toàn bộ đội bóng đều đã lột xác, trưởng thành rõ rệt sau các chiến thắng trước Malaysia, Philippines và nhất là Thái Lan ở chung kết để đoạt HCV.
Sắp tới, ông Kim sẽ điều chỉnh một số chi tiết trong cách tiếp cận trận đấu, khi chúng ta có thể sẽ không chơi tấn công áp đặt như ở SEA Games 33. Tuy nhiên, BHL hiểu rất rõ cách để ứng phó và khai thác điểm yếu của các đội bóng Tây Á, nhờ kinh nghiệm đối đầu khả quan vài năm qua.
