HLV Kim Sang-sik chia sẻ ước nguyện đặc biệt với U.23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik ấp ủ những kỳ vọng lớn cho bóng đá Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

Kim Sang-sik: Phép màu tạo ra trên sân cỏ

HLV Kim Sang-sik là người rất kiệm lời. Chiến lược gia sinh năm 1976 muốn "nói" bằng những kết quả cụ thể trên sân cỏ.

Còn nhớ HLV Kim Sang-sik đã ra mắt trong cảnh bóng đá Việt Nam bị bao trùm bởi những gam màu bi quan nhất sau những kết quả được đánh giá là chạm đáy, bị hất văng xa khỏi tốp 100 thế giới.

Từ đầu, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định ưu tiên rất rõ ràng: "Đầu tiên là sự trung thành, đó là từ phù hợp nhất để nói về sự nghiệp bóng đá của tôi. Triết lý của tôi là không cầu thủ nào có thể lớn hơn cả đội bóng.

Trong sự nghiệp, tôi luôn cống hiến trọn vẹn cho mọi đội bóng, từ CLB cho đến đội tuyển quốc gia. Tôi đã quản lý đội bóng với rất nhiều ngôi sao để tạo nên thành tích tốt nhất. Tôi hy vọng mọi thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ trung thành, nỗ lực tạo nên sức mạnh và thành tích tốt cho đội tuyển Việt Nam.

Sự khát khao tột bậc thể hiện rõ trong cảm xúc của Đình Bắc và U.23 Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

Thứ 2 là về triết lý bóng đá, tôi muốn có bóng đá chiến thắng dựa trên tinh thần quyết tâm. Thắng mọi trận đấu trong bóng đá rõ ràng là kỳ tích, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta thử thách bản thân, hy sinh và quyết tâm trong từng trận đấu, kỳ tích sẽ đến.

Nếu mọi thành viên đều đoàn kết, cùng nhau thi đấu, chúng ta sẽ đạt kết quả mà chúng ta mong muốn. Tôi và các cầu thủ sẽ làm thật tốt để triết lý này sẽ trở thành hiện thực trên sân cỏ".

Từ lời nói, ông Kim đã đi đến hành động rất rõ ràng, khởi đầu bằng cuộc cách mạng ở đội tuyển Việt Nam khi bỏ qua danh tiếng để mở rộng cánh cửa cho những cái tên bình dân nhưng khát khao, phù hợp như Hai Long, Ngọc Tân, Tiến Anh, Ngọc Quang, Xuân Mạnh…

Chiến thắng ở AFF Cup 2024 đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ. Niềm tin về cơ hội ngang bằng nhau đã được khắc sâu đến tận đội U.23 Việt Nam, nơi Xuân Bắc, Quốc Cường, Minh Phúc, Văn Thuận… cùng nhau tỏa sáng khi được trao cơ hội.

U.23 Việt Nam được đánh giá vượt trội các đối thủ trong khu vực về thể lực, sức mạnh ảnh: Nhật Thịnh

Phép màu đã được tạo ra trên sân cỏ, bằng triết lý rõ ràng "không có cầu thủ nào chiến thắng cả tập thể". Ông Kim khẳng định "tôi tin vào triển vọng của bóng đá Việt Nam và năng lực cầu thủ", đã chứng minh được bằng 3 danh hiệu và thành tích gần như tuyệt đối ở cấp độ khu vực Đông Nam Á.

Giấc mơ lớn hơn cho bóng đá Việt Nam

Sau khi đã thống trị cả Đông Nam Á bằng 2 danh hiệu vô địch cùng thành tích 100% toàn thắng, HLV Kim Sang-sik đang cùng U.23 Việt Nam ấp ủ những tham vọng khi bước vào sân chơi lớn hơn.

Chỉ vài ngày nữa, U.23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn giải U.23 châu Á bằng trận gặp U.23 Jordan vào lúc 18 giờ 30 ngày 6.1, trước khi gặp U.23 Kyrgyzstan (21 giờ ngày 9.1) và chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út (23 giờ 30 ngày 12.1).

Đó sẽ là những trận đấu ở mức thử thách cao hơn nhiều so với khu vực Đông Nam Á, đem đến cơ hội để U.23 Việt Nam đẩy ngưỡng bản thân lên cực hạn, cho mục tiêu đi càng xa càng tốt ở giải đấu cao nhất cấp đội bóng đá trẻ châu Á.

Những nhân tố "khó dự đoán" như Văn Thuận chính là vũ khí bí mật của U.23 Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

Trong mắt HLV Kim Sang-sik, đây sẽ là sân đấu mà ông muốn các học trò phải hướng tới, không chỉ để kiếm điểm mà chứng tỏ khả năng trước hàng loạt nhà tuyển trạch hàng đầu châu lục.

Đối với cựu tiền vệ 59 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc, điều kiện tốt nhất để U.23 Việt Nam tìm kiếm và khẳng định vị trí ở đội tuyển Việt Nam là mở ra cơ hội xuất ngoại cho những cái tên mà ông cho rằng xứng đáng và đủ khả năng chơi bóng tại J-League 2, K-League 2.

HLV Kim Sang-sik đã nhiều lần khẳng định điều này trong các buổi họp báo, nơi ông thẳng thắn đề cử tiền đạo Đình Bắc - Quả bóng bạc Việt Nam và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2025.

Ngoài ra, ngôi sao sở hữu cả chục danh hiệu K-League trong vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện cũng tin tưởng U.23 Việt Nam sở hữu ít nhất 2-3 cái tên khác sở hữu tố chất thể lực, thể hình để xuất ngoại như Lý Đức, Hiểu Minh, Trung Kiên...

Phải đi xa, ra sân chơi lớn để trưởng thành và giúp đội tuyển Việt Nam bay cao.