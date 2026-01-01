Đối thủ mạnh nhất của U.23 Việt Nam công bố danh sách: Sao 'khủng' cả 3 tuyến!

Nhiều trụ cột đang chơi ở Saudi Pro League

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Ả Rập Xê Út chính là đội chủ nhà. Đồng thời, các học trò của HLV Luigi Di Biagio (người Ý) cũng được giới chuyên môn đánh giá là đội mạnh nhất bảng A. Trước khi đến giải đấu, U.23 Ả Rập Xê Út vừa có bước chạy đà hoàn hảo khi đánh bại U.23 Iraq 2-0, giành chức vô địch U.23 Ả Rập Cúp 2025.

Điểm nổi bật đầu tiên trong danh sách của U.23 Ả Rập Xê Út là nguồn cầu thủ chủ yếu đến từ các CLB lớn trong nước như Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ahli… Đây là lợi thế rất lớn nếu đặt trong bối cảnh Saudi Pro League ngày càng khắc nghiệt, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, buộc các cầu thủ trẻ bản địa phải thích nghi với cường độ thi đấu cao và áp lực cạnh tranh lớn.

“Danh sách 23 cầu thủ được lựa chọn cho thấy SAFF không chạy theo những thử nghiệm mạo hiểm. Thay vào đó, bộ khung đội hình gồm nhiều gương mặt đã quen thuộc ở các cấp độ trẻ của đội tuyển quốc gia, từng tham dự U.20 châu Á, U.23 châu Á hoặc thường xuyên được đôn lên tập luyện cùng đội tuyển quốc gia”, trang Al Arabiya đánh giá.

Danh sách 23 cầu thủ U.23 Ả Rập Xê Út dự giải U.23 châu Á ẢNH: SFA

Ở hàng thủ, Salem Al-Najdi là cái tên đáng chú ý nhất. Cầu thủ đang thuộc biên chế Al-Nassr (đội bóng có sự góp mặt của siêu sao Ronaldo) sở hữu thể hình tốt, tốc độ và khả năng leo biên ấn tượng. Al-Najdi không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn có xu hướng dâng cao hỗ trợ tấn công, phù hợp với cách chơi pressing và chuyển trạng thái nhanh – đặc trưng của các đội trẻ Ả Rập Xê Út trong những năm gần đây. Đặc biệt, trong mùa giải 2025 - 2026, Salem Al-Najdi đã có đến 17 lần ra sân cho Al Nassr.

Bên cạnh đó, các trung vệ như Yasser Al-Zubaidi (Al Ahli), Mohammed Al-Dosari (Al Raed) hay Abdulrahman Al-Obaid (Damac) tạo nên một hệ thống phòng ngự có chiều sâu, giàu sức mạnh tranh chấp. Đây là những cầu thủ được đánh giá cao ở khả năng đọc tình huống và chơi bóng bổng – yếu tố rất quan trọng tại các giải đấu trẻ châu Á.

Bóng đá Việt Nam năm 2026 chờ đợi điều gì sau cú hích 2025?

Ở tuyến giữa, Abdulmalik Al-Jaber (Al Nassr) được xem là cái tên nổi bật nhất. Tiền vệ này sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu. Abdulmalik Al-Jaber không phải mẫu cầu thủ hào nhoáng, nhưng đóng vai trò trung tâm trong cách vận hành lối chơi. Ngoài Abdulmalik Al-Jaber, những cái tên như Musab Al-Juwayr (Al Qadsiah), Faisal Al-Subiani (Al Shabab) hay Hammam Al-Hammami (Al Shabab) cũng góp mặt. Giới truyền thông Ả Rập Xê Út đánh giá, đây đều là những cầu thủ tốt nhất của bóng đá trẻ nước này, có thể giúp HLV Luigi Di Biagio dễ dàng thay đổi thế trận, thích nghi với từng đối thủ.

Những cầu thủ vừa cùng U.23 Ả Rập Xê Út dự U.23 Ả Rập Cúp 2025 đều góp mặt ẢNH: SFA

Trên hàng tấn công, Abdullah Radif (Al Hilal) là niềm hy vọng lớn nhất. Tiền đạo này có khả năng dứt điểm tốt trong vòng cấm, mạnh ở các pha không chiến và di chuyển thông minh để khai thác khoảng trống. Trong bối cảnh các đội bóng trẻ châu Á thường chơi với khối đội hình thấp, Radif chính là mẫu trung phong “mở khóa” thế trận cho U.23 Ả Rập Xê Út.

Hỗ trợ cho Abdullah Radif là những cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ như Rakan Al-Ghamdi (Al Nassr), Abdulaziz Al-Elewai (Al Kholood) – các cầu thủ có khả năng tạo đột biến cá nhân, rất nguy hiểm trong những pha phản công nhanh hoặc khi đối phương dâng cao đội hình.

Dù vậy, giới chuyên môn Ả Rập Xê Út đánh giá “ngôi sao” trong đội hình của U.23 nước này ở giải đấu châu Á sắp tới không ai khác là HLV Luigi Di Biagio. Ký giả trang Al Arabiya nhận xét: “HLV người Ý mang đến sự khác biệt rất lớn về tư duy chiến thuật. HLV Luigi Di Biagio nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, chú trọng cấu trúc đội hình và khả năng tổ chức phòng ngự – phản công. Với HLV Luigi Di Biagio, U.23 Ả Rập Xê Út không chỉ mạnh về thể lực mà còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cách kiểm soát thế trận và xử lý các thời điểm nhạy cảm”.

Lịch thi đấu bảng A, U.23 châu Á 2026 ẢNH: FPT PLAY

Theo lịch thi đấu, U.23 Ả Rập Xê Út sẽ đụng độ U.23 Việt Nam ở lượt đấu cuối, diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 12.1.2026. Trước đó, U.23 Ả Rập Xê Út sẽ lần lượt chạm trán U.23 Kyrzykistan (23 giờ ngày 6.1.2026) và U.23 Jordan (23 giờ 30 ngày 9.1.2026).