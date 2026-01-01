Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chủ tịch nước tiếp các đại sứ Ả Rập Xê Út và Philippines chào từ biệt

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
01/01/2026 06:26 GMT+7

Chiều 31.12.2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Vương quốc Ả Rập Xê Út và Đại sứ Philippines đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Ả Rập Xê Út Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch nước tiếp các đại sứ Ả Rập Xê Út và Philippines chào từ biệt - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre

ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định Ả Rập Xê Út là đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông; hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong mục tiêu phát triển, các giá trị hòa bình, hợp tác và phát triển.

Vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ, quan hệ hợp tác Việt Nam - Ả Rập Xê Út đã đạt nhiều bước tiến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc hai nước duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế hợp tác song phương được triển khai đúng hạn, hiệu quả; hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư và kết nối doanh nghiệp có chuyển biến rõ rệt với kim ngạch thương mại song phương giai đoạn 2023 - 2025 tăng trung bình 7 - 8% mỗi năm và đang hướng tới mục tiêu đạt 10 tỉ USD vào năm 2030.

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua, Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần hướng tới việc thiết lập khuôn khổ hợp tác ở tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và mức độ tin cậy chính trị giữa hai bên.

Tiếp Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre, Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao; mở rộng hợp tác quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh trao đổi thương mại để sớm đưa kim ngạch trao đổi song phương lên mức cao hơn. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, góp phần duy trì vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực, cũng như thúc đẩy đoàn kết và thống nhất trong ASEAN.

