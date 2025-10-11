Trao quyết định phong hàm và bổ nhiệm các đại sứ

Sáng 10.10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố quyết định của Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ bậc 2 cho Ủy viên T.Ư Đảng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; phong hàm Đại sứ bậc 1 cho bà Phạm Thị Kim Hoa (Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao), ông Nguyễn Quang Trung (Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada), ông Phạm Hoàng Kim (Đại sứ Việt Nam tại Mozambique), ông Đỗ Sơn Hải (Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ).

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại sứ tại buổi lễ Ảnh: TTXVN

Cùng với đó là quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại các nước Bồ Đào Nha và Ireland.

Tại buổi lễ, điểm lại những bước tiến vượt bậc của nước ta sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Chủ tịch nước đánh giá đó là những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; Việt Nam từ một nước vừa thoát khỏi chiến tranh, đất nước nghèo nàn lạc hậu, bị bao vây cấm vận, đến nay đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế rất cao; đồng thời nhấn mạnh kết quả đạt được là công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đóng góp quan trọng của ngành Ngoại giao.

Trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ thuận lợi nhiều nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kiên định hướng tới hai mục tiêu 100 năm và để đạt được điều đó Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có những quyết sách quan trọng được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng tình ủng hộ.

Chủ tịch nước cho rằng, với vai trò "trọng yếu, thường xuyên", ngành Ngoại giao Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng tham gia đóng góp vào việc phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng phát triển đất nước trong giai đoạn mới để từ đó đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Chủ tịch nước yêu cầu ngành Ngoại giao nói chung và các đồng chí được phong hàm và bổ nhiệm nói riêng cần làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược từ sớm, từ xa, đề xuất kịp thời với Đảng và Nhà nước về các quyết sách, chủ trương lớn, quan trọng đối với quan hệ của Việt Nam và đối tác.

Lưu ý ngoại giao cũng phục vụ phát triển kinh tế, đóng góp thiết thực vào hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí được phong hàm và bổ nhiệm cần dành ưu tiên thỏa đáng thúc đẩy, tìm kiếm và kết nối hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế...

Chủ tịch nước nhấn mạnh ngoại giao phải là những sứ giả lan tỏa hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, phát triển. Bên cạnh đó, các đại sứ phải làm tốt công tác bảo hộ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy nguồn nhân lực, trí lực, tài lực của kiều bào cho phát triển đất nước...