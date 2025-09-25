Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thêm một quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
25/09/2025 08:10 GMT+7

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tuvalu.

Chiều 24.9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ở New York, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tuvalu.

Thêm một quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam- Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tuvalu

ẢNH: BNG

Với việc ký thông cáo chung này, Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc, hiện có 193 thành viên.

Sau lễ ký, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa đã trao đổi về những định hướng thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Hai bên khẳng định việc ký kết thông cáo chung là một dấu mốc lịch sử, đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước; nhất trí tiếp tục trao đổi để thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể trong những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng, như kinh tế biển, du lịch, giáo dục. Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ tại các tại diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên.

Nhân dịp này, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung mời Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa thăm Việt Nam; Bộ trưởng Paulson Panapa vui vẻ nhận lời.

Tuvalu là một đảo quốc nhỏ ở phía nam Thái Bình Dương, theo chế độ quân chủ lập hiến và dân chủ nghị viện, theo đó Vua Anh là người đứng đầu Nhà nước, đại diện bởi toàn quyền; Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ. Tuvalu là nền kinh tế nhỏ và dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Các hoạt động kinh tế chủ yếu dựa vào đánh bắt cá (đặc biệt là cá ngừ) và trồng cây lương thực.

Tuvalu là thành viên Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Khối thịnh vượng chung Anh và một số các tổ chức thuộc khu vực Thái Bình Dương như Ban Thư ký Cộng đồng Thái Bình Dương, Diễn đàn quốc đảo Thái Bình Dương. 

Trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Tuvalu có quan hệ ngoại giao với 123 quốc gia, trong đó có 6 quốc gia ASEAN.

