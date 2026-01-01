Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Báo Trung Á muốn U.23 Kyrgyzstan đưa thầy Kim 'vào bẫy'!

Văn Trình
Văn Trình
01/01/2026 19:24 GMT+7

Lịch thi đấu bảng A, VCK U.23 châu Á 2026 mang đến cho U.23 Việt Nam một hành trình có độ khó tăng dần, trong đó mỗi trận đấu đều chứa đựng ý nghĩa chiến lược riêng. Việc hiểu rõ đối thủ ở từng thời điểm sẽ quyết định trực tiếp cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U.23 Việt Nam – U.23 Jordan (18 giờ 30, ngày 6.1): "Cửa khóa” của bảng A

Ở lượt trận ra quân, U.23 Việt Nam chạm trán U.23 Jordan – đối thủ được xem là “ẩn số khó chịu” nhất bảng A. U.23 Jordan không sở hữu dàn cầu thủ quá nổi bật về kỹ thuật cá nhân, nhưng lại rất mạnh ở tính tổ chức và kỷ luật chiến thuật. Các đội trẻ Jordan thường được xây dựng theo triết lý ưu tiên phòng ngự, tranh chấp quyết liệt và chuyển trạng thái nhanh.

Nhiều tờ báo Trung Đông như Al Ghad hay Jordan Times từng nhận định rằng các đội trẻ Jordan hiếm khi bung sức trong trận mở màn. Họ chọn cách chơi chặt chẽ, hạn chế rủi ro, chờ đối thủ mắc sai lầm. Điều này khiến Jordan trở thành đối thủ “khó thắng hơn khó đá”, đặc biệt với các đội Đông Nam Á vốn quen lối chơi kiểm soát bóng.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Báo Trung Á muốn U.23 Kyrgyzstan đưa thầy Kim 'vào bẫy'!- Ảnh 1.

Một kết quả thuận lợi ở trận ra quân gặp U.23 Jordan sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik rộng cửa đi tiếp

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với U.23 Việt Nam, trận ra quân vì thế mang tính chất “mở khóa” cho cả bảng đấu. Nếu có điểm, thậm chí giành chiến thắng, thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ chiếm lợi thế về điểm số mà còn giải tỏa áp lực tâm lý rất lớn.

U.23 Việt Nam – U.23 Kyrgyzstan (21 giờ, ngày 9.1): Trận bản lề không được phép sai lầm

Ba ngày sau, U.23 Việt Nam bước vào trận đấu được xem là then chốt nhất bảng A khi đối đầu U.23 Kyrgyzstan. Trên lý thuyết, đây là đối thủ vừa tầm nhất so với U.23 Jordan hay U.23 Ả Rập Xê Út, nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ký giả trang Komsomolskaya Pravda đánh giá: "Bóng đá trẻ Kyrgyzstan đang có bước tiến đáng kể nhờ việc cầu thủ trẻ được trao cơ hội thi đấu sớm tại giải VĐQG. Các đội trẻ của Kyrgyzstan chơi giàu năng lượng, mạnh mẽ trong tranh chấp và sẵn sàng áp sát với cường độ cao. Thầy trò HLV Edmar Lacerda phải luôn kiên định, chờ đợi thời cơ để tấn công, đưa U.23 Việt Nam vào "bẫy" của chúng ta để giành chiến thắng".

Cũng theo trang báo của đất nước đến từ Trung Á, xét về cục diện bảng đấu, đây nhiều khả năng là trận “6 điểm”. Một chiến thắng sẽ giúp U.23 Việt Nam nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối và ngược lại, nếu đánh rơi điểm, áp lực buộc phải có kết quả tốt trước chủ nhà sẽ trở nên cực lớn.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Báo Trung Á muốn U.23 Kyrgyzstan đưa thầy Kim 'vào bẫy'!- Ảnh 2.

U.23 Kyrgyzstan đang rất quyết tâm làm nên bất ngờ trong lần đầu dự giải châu Á

ẢNH: NGỌC LINH


U.23 Ả Rập Xê Út – U.23 Việt Nam (23 giờ 30, ngày 12.1): Thử thách đỉnh cao

Lượt trận cuối cùng chứng kiến thử thách lớn nhất khi U.23 Việt Nam đối đầu chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út tại sân Jeddah. Không chỉ có lợi thế sân bãi, đội chủ nhà còn sở hữu lực lượng đồng đều, nền tảng thể lực sung mãn và nhiều cầu thủ được đào tạo bài bản từ các học viện hàng đầu khu vực.

Truyền thông Ả Rập Xê Út xem VCK U.23 châu Á 2026 là bước chuẩn bị quan trọng cho thế hệ kế cận, nên mục tiêu của đội chủ nhà không gì khác ngoài ngôi đầu bảng. Điều đó khiến U.23 Ả Rập Xê Út trở thành ứng viên nặng ký nhất tại bảng A.

Tuy nhiên, việc gặp đối thủ mạnh nhất ở lượt cuối cũng mang lại một lợi thế chiến thuật. Nếu U.23 Việt Nam tích lũy đủ điểm sau hai trận đầu, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể bước vào trận đấu này với tâm thế chủ động, linh hoạt trong cách tiếp cận.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Báo Trung Á muốn U.23 Kyrgyzstan đưa thầy Kim 'vào bẫy'!- Ảnh 3.

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam ở VCK U.23 châu Á 2026

ẢNH: FPT PLAY

Nhìn tổng thể, lịch thi đấu của U.23 Việt Nam được sắp xếp theo trật tự tăng dần về độ khó: U.23 Jordan là “bài test” bản lĩnh, U.23 Kyrgyzstan là trận bản lề, còn U.23 Ả Rập Xê Út là thử thách đỉnh cao. Nếu giữ được sự ổn định và chơi đúng năng lực, U.23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để cạnh tranh một suất đi tiếp tại bảng A.

