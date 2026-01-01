Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cầm hòa U.23 Nhật Bản, U.23 Jordan gửi thông điệp nặng ký đến U.23 Việt Nam

Linh Nhi
Linh Nhi
01/01/2026 22:37 GMT+7

Đối thủ của U.23 Việt Nam trong trận ra quân VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Jordan đã cầm hòa U.23 Nhật Bản 1-1 khi hai đội đá giao hữu.

Cầm hòa U.23 Nhật Bản, U.23 Jordan gửi thông điệp nặng ký đến U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

U.23 Jordan hòa U.23 Nhật Bản 1-1 trong trận đấu diễn ra ngày 1.1.2026

ảnh: LĐBĐ Jordan

U.23 Jordan kết thúc giai đoạn chuẩn bị

Vào lúc 18 giờ 30 Việt Nam ngày 6.1, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân VCK giải U.23 châu Á 2026 với đội tuyển U.23 Jordan. Đây là một đối thủ không hề dễ nhằn chút nào.

Tối 1.1, đội U.23 Jordan đã kết thúc giai đoạn chuẩn bị bằng trận hòa 1-1 trước đối thủ rất mạnh là U.23 Nhật Bản. Đó là trận đấu họ đánh dấu sự trở lại của trụ cột Fakhouri.

Đây thực sự sẽ là thách thức không nhỏ cho U.23 Việt Nam, khi trước đó U.23 Jordan đã hòa 1-1 và thắng 2-1 trước U.23 Syria - đội bóng đã thắng U.23 Việt Nam 2-1 ở trận giao hữu vài hôm trước.

Cầm hòa U.23 Nhật Bản, U.23 Jordan gửi thông điệp nặng ký đến U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

U.23 Jordan sẽ gặp U.23 Việt Nam ngày 6.1

ảnh: LĐBĐ Jordan

Ngoài ra, U.23 Jordan cũng từng gây ấn tượng với thành tích toàn thắng trong 3 trận vòng loại U.23 châu Á, đồng thời trong năm 2025 có thành tích bất bại trước các đối thủ mạnh như U.23 UAE (hòa 1-1 và thắng 2-0).

U.23 Việt Nam có biện pháp ứng phó

Xét về lịch sử thành tích đối đầu, đội tuyển U.23 Jordan chưa từng thua U.23 Việt Nam trong những lần gặp nhau trước đó. Sự tương đồng về phong độ trong giai đoạn chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026 càng khiến cuộc chạm trán ngày 6.1 trở nên khó đoán.

Mặc dù vậy, U.23 Việt Nam có niềm tin đến từ thành tích đối đầu ấn tượng trước các đối thủ đến từ Tây Á trong vài năm qua, kể từ thời HLV Park Hang-seo dẫn dắt. Là người thường xuyên trao đổi cùng ông Park, hẳn HLV Kim Sang-sik biết rõ cần làm gì để ứng phó đội bóng dựa nhiều vào sức mạnh như U.23 Jordan.

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Jordan U.23 Nhật Bản Kim U.23 châu Á
