HLV U.23 Kyrgyzstan đã tìm hiểu kỹ U.23 Việt Nam, phải thay giáo án đặc biệt để tạo bất ngờ

Hành trình lịch sử và cú hích từ vòng loại

U.23 Kyrgyzstan giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026 sau chiến dịch vòng loại đầy bất ngờ, khi đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ mạnh hơn. Đặc biệt, trận hòa 2-2 trước một ứng viên mạnh ở khu vực Trung Á là U.23 Uzbekistan được xem là bước ngoặt, giúp đội bóng này lần đầu bước ra sân chơi châu lục ở cấp độ U.23.

Việc lần đầu dự VCK vừa là cột mốc lịch sử, vừa đặt U.23 Kyrgyzstan trước thách thức lớn: làm sao để không chỉ “tham dự cho đủ”, mà còn thể hiện được bản sắc và năng lực thực sự.

Chia sẻ sau buổi tập ngày 1.1.2026, HLV Edmar Lacerda nhấn mạnh quá trình chuẩn bị của U.23 Kyrgyzstan gặp không ít khó khăn, đặc biệt khi một số kế hoạch giao hữu không diễn ra đúng như dự kiến. Tuy nhiên, nhà cầm quân này cho rằng đó là điều mà U.23 Kyrgyzstan buộc phải thích nghi.

HLV Edmar Lacerda tiết lộ, ban huấn luyện U.23 Kyrgyzstan đã điều chỉnh giáo án, tập trung nhiều hơn vào tổ chức chiến thuật, khả năng chuyển trạng thái và duy trì cường độ thi đấu.

“Điều quan trọng nhất là sự chuẩn bị toàn diện, từ thể lực, chiến thuật cho đến sự gắn kết trong lối chơi. Các cầu thủ còn trẻ, nhưng có khát khao và tinh thần cạnh tranh rất rõ ràng”, HLV Lacerda khẳng định.

HLV Edmar Lacerda cho biết U.23 Kyrgyzstan đã thay đổi giáo án, chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK KFU

Đáng chú ý, khi được các phóng viên hỏi về 3 đội cùng bảng là U.23 Việt Nam, U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Jordan, nhà cầm quân người Brazil tỏ ra rất thận trọng và tiết lộ đã phân tích kỹ đối thủ. Ông nhận định đây đều là những đội rất mạnh. U.23 Kyrgyzstan muốn tạo nên bất ngờ, các cầu thủ cần phải cố gắng hơn 100% khả năng, cũng như phải luôn tuân thủ chiến thuật mà ông cùng ban huấn luyện đặt ra.

“Nhiệm vụ vượt qua vòng bảng rất khó, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không làm được. Nếu các cầu thủ U.23 Kyrgyzstan giữ được bản lĩnh và tinh thần chiến đấu trong suốt giải, chúng tôi tin đội có thể tạo ra những màn trình diễn tích cực”, ông Edmar Lacerda nhấn mạnh.

U.23 Kyrgyzstan chơi đơn giản, kỷ luật và không dễ bị bắt bài

Về chuyên môn, U.23 Kyrgyzstan được đánh giá là đội bóng có lối chơi trực diện, ưu tiên tranh chấp và tổ chức phòng ngự chặt chẽ trước khi nghĩ đến phản công. Họ không kiểm soát bóng quá nhiều, nhưng sẵn sàng đẩy nhanh nhịp độ khi có cơ hội, đặc biệt ở các tình huống chuyển trạng thái.

Một số cầu thủ trẻ của Kyrgyzstan đã sớm được “thử lửa” ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp, thậm chí có người từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Điều này giúp đội bóng Trung Á không quá non nớt về mặt tâm lý, dù thiếu kinh nghiệm thi đấu ở các giải trẻ châu lục.

U.23 Kyrgyzstan bị đánh giá thấp nhất bảng A nhưng sẵn sàng làm nên bất ngờ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK KFU

Trang Super Info đánh giá: “Trong bảng đấu có những cái tên được đánh giá cao hơn như U.23 Việt Nam, U.23 Jordan hay chủ nhà Ả Rập Xê Út, U.23 Kyrgyzstan bị xem là đội “cửa dưới”. Tuy nhiên, chính vị thế đó lại khiến chúng ta trở thành đối thủ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sự kỷ luật, tinh thần thi đấu quyết liệt và tâm thế không chịu nhiều áp lực về thành tích có thể giúp U.23 Kyrgyzstan chơi sòng phẳng với các đối thủ này”.

Trang báo của Kyrgyzstan bình luận thêm: “Mỗi trận đấu tại VCK U.23 châu Á 2026 không chỉ là cơ hội tranh điểm số, mà còn là dịp để khẳng định bước tiến của bóng đá trẻ nước nhà. Như cách HLV Edmar Lacerda nhấn mạnh, U.23 Kyrgyzstan đến Ả Rập Xê Út không phải để nói nhiều về mục tiêu, mà để thể hiện năng lực thực sự trên sân cỏ – điều có thể khiến các đối thủ phải dè chừng”.

Theo lịch thi đấu, U.23 Kyrgyzstan sẽ ra quân ngày 6.1, gặp chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út. Ở lượt đấu thứ 2, diễn ra vào ngày 9.1, U.23 Kyrgyzstan gặp U.23 Việt Nam. Đến ngày 12.1, thầy trò HLV Edmar Lacerda sẽ bước vào trận đấu cuối tại bảng A, gặp U.23 Jordan.