Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam đến Ả Rập Xê Út an toàn, Thanh Nhàn vẫn chưa đi lại được bình thường

Trần Nghĩa
Trần Nghĩa
02/01/2026 21:46 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã có mặt tại Ả Rập Xê Út an toàn, chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam phải thích nghi ngay với thời tiết

Trước đó, trong thời gian tập huấn tại Qatar, U.23 Việt Nam phải làm quen với điều kiện thời tiết khá lạnh tại Doha, khi nền nhiệt chỉ dao động từ 11 đến 18 độ C. Tuy nhiên, khi di chuyển sang Jeddah, điều kiện khí hậu được đánh giá thuận lợi hơn. Theo dự báo, thời tiết tại đây ấm áp, với nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C, khá tương đồng với thói quen sinh hoạt và thi đấu của các cầu thủ U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam đến Ả Rập Xê Út an toàn, Thanh Nhàn vẫn chưa đi lại được bình thường- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik và trợ lý Đỗ Anh Văn

Ảnh: Chụp màn hình

U.23 Việt Nam đến Ả Rập Xê Út an toàn, Thanh Nhàn vẫn chưa đi lại được bình thường- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam có mặt ở Ả Rập Xê Út

U.23 Việt Nam đến Ả Rập Xê Út an toàn, Thanh Nhàn vẫn chưa đi lại được bình thường- Ảnh 3.

Lãnh đội U.23 Việt Nam nhắc ngay nước bạn về cờ Việt Nam chưa được dán đúng chuẩn

U.23 Việt Nam đến Ả Rập Xê Út an toàn, Thanh Nhàn vẫn chưa đi lại được bình thường- Ảnh 4.

Cờ được dán đúng ở xe buýt thứ hai

U.23 Việt Nam đến Ả Rập Xê Út an toàn, Thanh Nhàn vẫn chưa đi lại được bình thường- Ảnh 5.

Hành lý của đội khá nhiều

Ngay tại sân bay, ban tổ chức nước chủ nhà đã bố trí 2 xe buýt cỡ lớn để đưa toàn đội cùng trang thiết bị, hành lý về nơi đóng quân. Ở chiếc xe buýt đầu tiên, cờ Việt Nam chưa được phía bạn dán đúng quy chuẩn nên lãnh đội U.23 Việt Nam kịp thời nhắc nhở và BTC chủ nhà nhanh chóng điều chỉnh.

Đáng chú ý, tiền đạo Thanh Nhàn xuất hiện với dáng đi tập tễnh do chấn thương rách cơ bắp. Nhìn vào tình trạng hiện tại, khả năng Thanh Nhàn có thể ra sân tại giải đấu lần này là rất thấp. Đây là tổn thất không nhỏ với U.23 Việt Nam, đồng thời cũng là điều hết sức đáng tiếc cho cá nhân cầu thủ sinh năm 2003, người luôn được kỳ vọng tạo ra đột biến trên hàng công. Thanh Nhàn bị chấn thương trong khi tập luyện cùng đồng đội vào ngày 29.12 vừa qua.

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam nằm ở bảng A. Đội sẽ lần lượt chạm trán U.23 Jordan vào ngày 6.1, U.23 Kyrgyzstan ngày 9.1, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu được dự báo đầy thử thách với đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12.1.

Tin liên quan

Lần thứ 11 đấu đầu đối thủ Tây Á, U.23 Việt Nam sẽ cân bằng số trận thắng?

Lần thứ 11 đấu đầu đối thủ Tây Á, U.23 Việt Nam sẽ cân bằng số trận thắng?

Trong các đối thủ mà U.23 Việt Nam gặp tại vòng chung kết châu Á 2026, trận đối đầu với U.23 Jordan vào ngày 6.1 tới sẽ là lần gặp nhiều nhất của chúng ta với đội bóng Tây Á này.

Thủ môn số 3 của U.23 Việt Nam đã về nước, Phạm Đình Hải nhập đội tại Ả Rập Xê Út

U.23 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út, sẵn sàng cho VCK U.23 châu Á 2026

Khám phá thêm chủ đề

Jeddah Thanh nhàn Doha Kim Sang-sik Việt Nam U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận