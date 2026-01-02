U.23 Việt Nam đến Ả Rập Xê Út an toàn, Thanh Nhàn vẫn chưa đi lại được bình thường

U.23 Việt Nam phải thích nghi ngay với thời tiết

Trước đó, trong thời gian tập huấn tại Qatar, U.23 Việt Nam phải làm quen với điều kiện thời tiết khá lạnh tại Doha, khi nền nhiệt chỉ dao động từ 11 đến 18 độ C. Tuy nhiên, khi di chuyển sang Jeddah, điều kiện khí hậu được đánh giá thuận lợi hơn. Theo dự báo, thời tiết tại đây ấm áp, với nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C, khá tương đồng với thói quen sinh hoạt và thi đấu của các cầu thủ U.23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik và trợ lý Đỗ Anh Văn Ảnh: Chụp màn hình

U.23 Việt Nam có mặt ở Ả Rập Xê Út

Lãnh đội U.23 Việt Nam nhắc ngay nước bạn về cờ Việt Nam chưa được dán đúng chuẩn

Cờ được dán đúng ở xe buýt thứ hai

Hành lý của đội khá nhiều

Ngay tại sân bay, ban tổ chức nước chủ nhà đã bố trí 2 xe buýt cỡ lớn để đưa toàn đội cùng trang thiết bị, hành lý về nơi đóng quân. Ở chiếc xe buýt đầu tiên, cờ Việt Nam chưa được phía bạn dán đúng quy chuẩn nên lãnh đội U.23 Việt Nam kịp thời nhắc nhở và BTC chủ nhà nhanh chóng điều chỉnh.

Đáng chú ý, tiền đạo Thanh Nhàn xuất hiện với dáng đi tập tễnh do chấn thương rách cơ bắp. Nhìn vào tình trạng hiện tại, khả năng Thanh Nhàn có thể ra sân tại giải đấu lần này là rất thấp. Đây là tổn thất không nhỏ với U.23 Việt Nam, đồng thời cũng là điều hết sức đáng tiếc cho cá nhân cầu thủ sinh năm 2003, người luôn được kỳ vọng tạo ra đột biến trên hàng công. Thanh Nhàn bị chấn thương trong khi tập luyện cùng đồng đội vào ngày 29.12 vừa qua.

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam nằm ở bảng A. Đội sẽ lần lượt chạm trán U.23 Jordan vào ngày 6.1, U.23 Kyrgyzstan ngày 9.1, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu được dự báo đầy thử thách với đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12.1.