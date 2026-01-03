Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ra mắt CLB Bóng đá trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu, mang kỳ vọng đặc biệt...

Linh Nhi
03/01/2026 11:24 GMT+7

Ngày 2.1, CLB Bóng đá trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã chính thức ra mắt trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy hào hứng.

Ra mắt CLB Bóng đá trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu, mang kỳ vọng đặc biệt...- Ảnh 1.

Thầy trò của CLB Bóng đá trẻ BR-VT

CLB Bóng đá trẻ BR-VT chính thức ra mắt

Lễ ra mắt chính thức CLB Bóng đá trẻ BR-VT đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công tác phát triển thể thao phong trào, đặc biệt là bóng đá trẻ tại địa phương, mở ra một hướng đi mới mang tính bền vững và lâu dài.

CLB Bóng đá trẻ BR-VT được hình thành trên nền tảng kế thừa lực lượng nòng cốt từ CLB Bóng đá Công An BR-VT trước đây.

Sau khi đội bóng này sáp nhập vào TP.HCM, với sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Trung tâm Thanh thiếu nhi BR-VT, CLB đã chính thức được tái cấu trúc và hoạt động với tên gọi mới, mang định hướng phát triển rõ ràng hơn, phù hợp với nhu cầu đào tạo bóng đá trẻ tại khu vực.

Ra mắt CLB Bóng đá trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu, mang kỳ vọng đặc biệt...- Ảnh 2.

Các học viên nhí của CLB Bóng đá trẻ BR-VT

Mục tiêu cốt lõi của CLB Bóng đá trẻ BR-VT là xây dựng một môi trường sinh hoạt thể thao lành mạnh, bổ ích dành cho các em nhỏ ở các lứa tuổi U.9, U.11, U.13 và U.15. Thông qua bóng đá, các em được rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và lối sống tích cực ngay từ khi còn nhỏ.

Không chỉ chú trọng huấn luyện kỹ năng chơi bóng, CLB còn hướng tới việc giúp các em phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể và kỹ năng giao tiếp xã hội.

Bên cạnh ý nghĩa đào tạo, sự ra đời của CLB Bóng đá trẻ BR-VT còn góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá học đường và bóng đá cộng đồng tại địa phương, tạo thêm cơ hội để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ có tố chất, từng bước đóng góp nguồn lực cho bóng đá địa phương trong tương lai.

Ra mắt CLB Bóng đá trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu, mang kỳ vọng đặc biệt...- Ảnh 3.

Thành phần BHL của đội bóng trẻ

Buổi lễ ra mắt diễn ra ấn tượng với sự hiện diện của đại diện lãnh đạo, các đơn vị đồng hành, HLV, phụ huynh cùng hơn 100 VĐV nhí. Không khí phấn khởi, kỳ vọng lan tỏa thể hiện niềm tin vào một chặng đường phát triển mới của bóng đá trẻ khu vực.

Với nền tảng vững chắc và định hướng rõ ràng, CLB Bóng đá trẻ BR-VT được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng trong công tác đào tạo bóng đá trẻ, góp phần nuôi dưỡng đam mê, chắp cánh ước mơ cho thế hệ cầu thủ tương lai của địa phương.

