Trường ĐH Bách khoa - ĐHQT TP.HCM có trợ lý HLV Tây: Như hổ thêm cánh!

HLV Konstantin Lasoryb cùng HLV trưởng đội Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM Nguyễn Văn Tuấn ở buổi lễ công bố và bốc thăm vòng loại TNSV THACO Cup 2026 ảnh: Quốc Việt

Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM bổ sung cựu chân sút người Nga

Trong lễ công bố và bốc thăm vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 - cúp THACO, khán phòng bất ngờ chào đón một HLV người Nga đi trong thành phần BHL của đội bóng Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM tên Konstantin Lasoryb.

Càng thú vị, khi rất nhiều thành viên trong BHL và cầu thủ của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có mặt trong hội trường đã chạy đến chào hỏi, trò chuyện và chụp ảnh cùng người đàn ông da trắng, dong dỏng cao này.

Konstantin Lasoryb sinh năm 1975, là tiền đạo người Nga từng khoác áo CLB Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) khi đó còn chơi tại giải hạng nhất quốc gia, trong những ngày đầu đội bóng đất Thủ nhận được đầu tư từ tập đoàn Becamex Group.

Konstantin (số 22) trong buổi tập cùng CLB Cảng Sài Gòn ảnh: NVCC

Ở mùa hạng nhất năm 2001 - 2002, Konstantin Lasoryb đã chơi bóng rất ấn tượng và ghi đến 8 bàn thắng cho đại diện Đông Nam bộ, nằm trong tốp 3 danh sách dội bom của giải đấu năm đó.

Dù không giúp đội bóng lên hạng (đó là mùa lịch sử đánh dấu hàng loạt tên tuổi như Đồng Tâm Long An, Đồng Tháp và HAGL lên chơi V-League), nhưng màn trình diễn của chân sút cao 1,80 m này đã thu hút sự chú ý của hàng loạt ông lớn.

Đầu mùa 2003, Konstantin Lasoryb đã được CLB Cảng Sài Gòn mời về thử việc. Anh đã tham gia đầy đủ mọi buổi tập và thi đấu tập huấn của đội bóng vừa vô địch V-League. Tiếc rằng anh đã không thể chen chân vào đội hình nhà đương kim vô địch đã có 2 cầu thủ đồng hương Kurnosov Pavel, Sakhnevich Eduard cùng 2 người đến từ Nigeria.

Tấm tắc và háo hức khen môi trường bóng đá sinh viên Việt Nam

Konstantin chụp ảnh cùng các học trò cũ của đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM ảnh: Quốc Việt

Mặc dù sau đó chuyển sang thi đấu ở nhiều quốc gia khác như Indonesia, Malaysia, Bangladesh… nhưng Konstantin Lasoryb vẫn giữ được mối tình cảm rất tốt với những đồng đội, bạn bè cũ ở Việt Nam.

Sau khi giải nghệ và lấy được chứng chỉ huấn luyện C của UEFA, cựu tiền đạo này đã có thời gian trở lại Việt Nam tham gia học viện bóng đá trẻ, cụ thể là lớp U.13 của lò đào tạo trẻ Becamex.

Tiếp đó, anh đã đến TP.HCM để bắt đầu tham gia môi trường bóng đá học đường Việt Nam, đầu tiên dẫn dắt đội futsal của Trường ĐH Nông Lâm và bây giờ góp mặt trong BHL đội Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM.

Konstantin Lasoryb chia sẻ: "Tôi đã có những trải nghiệm bóng đá đặc biệt ở Việt Nam trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, đào tạo bóng đá trẻ và nay là bóng đá học đường, đem đến những kỷ niệm thú vị.

HLV Nguyễn Văn Tuấn và trợ lý Konstantin Lasoryb vô địch giải bóng đá sinh viên ĐHQG TP.HCM mở rộng năm 2025 ảnh: NVCC

Đặc biệt tôi rất ấn tượng với lễ ra mắt và bốc thăm vòng loại giải TNSV THACO Cup 2026. Tôi cảm nhận rõ sự chuyên nghiệp và sức nóng, tính cạnh tranh cao. Tôi cho rằng sự xuất hiện của mình đã giúp đội bóng chọn được bảng đấu... đúng đắn!".

Năm nay, đội bóng Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM lọt vào bảng K khá "dễ thở" với các đối thủ Trường CĐ Giao thông vận tải và Trường ĐH Công Thương TP.HCM.

HLV trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho biết: "Chúng tôi may mắn lọt vào bảng K không quá mạnh, nhưng việc chỉ có 3 đội sẽ khiến mỗi trận đấu sẽ rất quan trọng. Tôi cho rằng cơ hội sẽ chia đều cho cả 3 và trận đầu tiên sẽ là chung kết.

Năm nay, BHL đội bóng có thêm HLV Nga Konstantin Lasoryb, khi còn là cầu thủ từng thi đấu cho đội Cảng Sài Gòn, về đây hỗ trợ thêm chuyên môn. Sự xuất hiện của anh ấy tạo thêm tinh thần tích cực cho toàn đội.

Bên cạnh đó, các bạn sinh viên được giao tiếp với trợ lý HLV người Nga cũng là một cơ hội cho các bạn được tiếp xúc bằng ngoại ngữ, làm việc chuyên môn bóng đá với người nước ngoài để phát triển thêm các kỹ năng của mình".