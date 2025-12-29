Vòng loại khu vực TP.HCM xuất hiện 3 'nhóm tử thần', các đội căng thẳng…

Các nhà báo và danh thủ bốc thăm vòng loại giải TNSV THACO Cup 2025 Ảnh: Độc Lập

TNSV THACO cup 2026: Vòng loại TP.HCM nóng như EURO!!!

Chiều 29.12 tại khách sạn Kim Đô (TP.HCM), BTC bao gồm đại diện Báo Thanh Niên và VFF đã cùng các bộ phận chuyên môn tiến hành lễ công bố và bốc thăm vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO Cup 2026).

Trong đó, vòng loại khu vực TP.HCM (bảng C) được quan tâm đặc biệt khi chứng kiến sự góp mặt của 35 đội bóng đến từ các trường thuộc miền Nam tại TP.HCM, Đồng Nai hay Trường ĐH Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Trường ĐH Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) thuộc khu vực Nam Trung bộ.

Kết quả bốc thăm, đã gọi tên 3 nhóm tử thần, gồm nhóm B (Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, Trường ĐH Quốc tế Miền Đông), nhóm F (Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM).

Cũng phải kể tên nhóm G cũng rất căng với Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Kinh tế TP.HCM và Trường ĐH Văn Lang đều là những cái tên có truyền thống, được đầu tư mạnh mẽ.

Tiến sĩ Tăng Trí Hùng, trưởng đoàn đội bóng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai thận trọng: "Chúng ta có thể thấy thực lực các đội bóng năm nay rất mạnh, đồng đều và có chiều sâu. Không chỉ bảng F của chúng tôi mà bảng B, bảng G cũng rất căng thẳng.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai rơi vào bảng đấu được gọi tên là "bảng tử thần". Chúng tôi sẽ phải dốc hết sức mình, thể hiện hết khả năng, cố gắng phấn đấu để có thể vượt qua vòng loại, đạt được mong ước góp mặt tại VCK ở Nha Trang".

Phải nỗ lực từ đầu

Nhà cựu vô địch mùa 2024, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM rơi vào nhóm C được đánh giá là vừa sức với các đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Lạc Hồng, Trường CĐ Công thương TP.HCM.

HLV trưởng Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, ông Phạm Thái Vinh đánh giá: "Chúng tôi may mắn rơi vào bảng không quá mạnh, tuy nhiên các đội bóng đều có thực lực tốt và chuẩn bị khá kỹ.

Sau khi dừng chân ở vòng loại mùa trước, mục tiêu của đội bóng Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM là quyết tâm đoạt vé vào vòng chung kết. Muốn như thế, tất cả thầy trò chúng tôi sẽ phải tập trung tối đa, chuẩn bị tốt nhất có thể".

Thạc sĩ Huỳnh Văn Thịnh, Trưởng đoàn đội ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM chia sẻ: "Đội bóng Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM rơi vào nhóm K với các đội Trường CĐ Giao thông vận tải và Trường ĐH Công thương. Đây là bảng không quá khó nhưng cũng sẽ không dễ dàng.

Cảm nhận ban đầu của tôi là sẽ không có trận đấu nào dễ dàng cả. Tôi nhận thấy năm nay tất cả các đội bóng tham dự vòng loại bảng C có trình độ đồng đều. Mỗi đội bóng khi đến với giải TNSV đều có sự chuẩn bị tốt, có khát vọng chiến thắng. Do đó, tất cả đều sẽ phải nỗ lực ngay từ đầu để có kết quả tốt nhất".

