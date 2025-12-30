Trường ĐH Nam Cần Thơ quyết tâm giành 'vé vàng' vòng loại TNSV THACO cup 2026

Những ngày này, đội bóng Trường ĐH Nam Cần Thơ đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026). Mỗi tuần, đội tập luyện ít nhất 3 buổi trên sân 11, ngoài ra còn rèn chiến thuật trên sân nhỏ. Các buổi tập thường bắt đầu khi trời nóng, mặt sân nhân tạo hốc nắng.

Đội Trường ĐH Nam Cần Thơ quyết tâm vượt qua vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 ẢNH: DUY TÂN

Đây là dụng ý của ban huấn luyện để rèn thể lực cho đội. Bởi năm nay, nhiều cầu thủ của Trường ĐH Nam Cần Thơ có vóc dáng khá nhỏ nhắn. Để đối đầu với những đội bóng khác, các tuyển thủ biết rõ phải cần có đủ sự bền bỉ, dẻo dai thì mới có thể giữ nhịp trận đấu tốt đến phút cuối cùng.

Có thể hiểu vì sao ban huấn luyện lại chú trọng nền tảng thể lực cho các cầu thủ đến vậy. Tại TNSV THACO cup 2025, dù rơi vào bảng đấu "tử thần" nhưng Trường ĐH Nam Cần Thơ đã khiến mọi người bất ngờ. Đội đã có màn trình diễn được ví như "ngựa ô" khi vượt qua những "chướng ngại vật" như ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Đồng Tháp ở vòng bảng để tiến sâu vào giải.

Các cầu thủ tập trung họp bàn chiến thuật ẢNH: DUY TÂN

Ở trận chung kết bảng, Trường ĐH Nam Cần Thơ gặp Trường ĐH Trà Vinh - đương kim vô địch vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2024. Dù đụng độ phải đội bóng từng có kinh nghiệm cọ xát ở vòng chung kết toàn quốc nhưng Trường ĐH Nam Cần Thơ đã có một trận đấu hay, công thủ sòng phẳng với đội bạn.

Trận đấu tưởng đã phải kéo vào loạt sút penalty thì trong một khoảnh khắc hụt hơi, mất tập trung vào thời điểm cuối trận, đội đã để Trường ĐH Trà Vinh ghi bàn thắng vào phút bù giờ. Với các cầu thủ, trận thua đó thật sự cay đắng, hụt hẫng như chẳng khác gì gục ngã trước cửa thiên đường. Bởi toàn đội rất khát khao lần đầu tiên chạm tay đến tấm vé dự vòng chung kết toàn quốc.

So với năm ngoái, đội hình Trường ĐH Nam Cần Thơ mang đến TNSV THACO cup 2026 có nhiều thay đổi. Đội đã chia tay nhiều cầu thủ, trong đó có Từ Chí Minh – người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội. Thay vào đó, ban huấn luyện bổ sung hơn 10 tân tuyển thủ là sinh viên năm nhất. Những chân sút mới sẽ được dẫn dắt bởi những cựu "hảo thủ" có kinh nghiệm như Nguyễn Lê Tứ, Nguyễn Công Phú, Trịnh Tuấn Nghĩa, Nguyễn Công Luận, Huỳnh An Hoà.

Việc rèn luyện thể lực được đội đặc biệt quan tâm ẢNH: DUY TÂN

Về đội hình xuất phát, ông Lê Trần Anh Kha, trợ lý HLV Trường ĐH Nam Cần Thơ cho biết, sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ tham gia tập luyện đều đặn, có tinh thần kỷ luật cao, triển khai lối đá theo chiến thuật của ban huấn luyện. Đến nay, tinh thần của mọi người rất tốt, vì đội đánh giá ngoài Trường ĐH Đồng Tháp nhỉnh hơn về trình độ thì các đội còn lại không mấy chênh lệch.

"Rất thú vị khi năm nay khu vực Tây Nam bộ có 1,5 suất đi vào vòng chung kết. Đội xếp thứ 2 sẽ đá trận play – off với khu vực TP.HCM. Đó là cơ hội để Trường ĐH Nam Cần Thơ lần đầu chạm tay đến tấm vé vàng đã nhiều năm khát khao", ông Lê Trần Anh Kha nói quyết tâm.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026, Trường ĐH Nam Cần Thơ nằm cùng bảng với đội chủ nhà Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Tây Đô và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.