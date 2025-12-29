TNSV Thaco Cup ngày càng hay, sẽ là cánh đồng của nhiều 'đóa hoa nở muộn'

Chiều 29.12, lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã được diễn ra tại TP.HCM. Nguyễn Tuấn Phong, cựu tuyển thủ Việt Nam là một trong các khách mời quan trọng của buổi lễ.

Tại đây, học trò cũ của HLV Henrique Calisto đã có những chia sẻ với PV Thanh Niên xoay quanh giải đấu. Anh nói: "Đây đã là mùa thứ 4 rồi. Tôi cũng thường xuyên theo dõi các mùa trước. Mỗi mùa, giải đấu càng có nhiều đội tham dự và chất lượng chuyên môn ngày càng cải thiện tốt hơn. Các đội bóng ngày càng đầu tư mạnh hơn. Tôi tin mùa này sẽ rất hấp dẫn".

Cựu tuyển thủ Tuấn Phong (trái) tham gia công tác bốc thăm chia bảng ẢNH: ĐỘC LẬP

Cựu tuyển thủ Tuấn Phong nói thêm về cơ hội theo đuổi con đường quần đùi áo số chuyên nghiệp của các cầu thủ sinh viên: "Đương nhiên, muốn theo chuyên nghiệp thì phải theo sớm. Vừa đi học, vừa tập bóng đá thì rất khó".

Khó, nhưng không phải là không thể. Cựu trợ lý HLV trưởng CLB TP.HCM khẳng định rằng nếu bóng đá sinh viên mạnh, các giải học đường mạnh, chất lượng đào tạo tốt, vẫn có cơ hội theo bóng đá chuyên nghiệp. Một khi phong trào bóng đá sinh viên phát triển, các trường đại học sẽ đầu tư nhiều hơn. Khi đó, người hâm mộ sẽ được chứng kiến nhiều ê-kíp chuyên nghiệp dẫn dắt các đội trường đại học. Với môi trường đó, các cầu thủ sinh viên vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Ở tuổi 18, 19, cầu thủ vẫn tiến bộ được và không quá muộn để theo chuyên nghiệp.

Anh Tuấn Phong giải thích thêm: "Tôi biết nhiều cầu thủ tiềm năng phải chia tay các lò đào tạo bóng đá trẻ vì các lý do khác nhau. Nhưng nếu giải TNSV lớn mạnh hơn nữa, góp phần thúc đẩy sự phát triển bóng đá sinh viên nói riêng và bóng đá học đường nói chung, những cầu thủ trẻ tiềm năng đó vẫn còn động lực để phấn đấu. Trong hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, các em có thể phải đi đường vòng so với đồng đội, nhưng nếu còn giữ được ngọn lửa đam mê, các em vẫn đủ sức trở lại".

HLV Tuấn Phong thời còn làm trợ lý HLV trưởng ở CLB TP.HCM. Anh rất tâm huyết với bóng đá trẻ và bóng đá phong trào ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thực tế, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều trường hợp trưởng thành từ các sân chơi sinh viên. Những cái tên nổi bật có Nguyễn Ngọc Thanh, Lưu Ngọc Hùng, Ngô Hồng Phước… Trong khi đó, ở bộ môn futsal, chúng ta có pivo Nguyễn Đắc Huy, người từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Nga ở VCK futsal World Cup.

Hiện tại, cựu tuyển thủ Tuấn Phong làm công tác đào tạo trẻ cho CLB bóng đá Hiệp Bình Chánh, một trong những lò vệ tinh của HAGL. Anh cũng rất mong muốn được thử sức trong vai trò HLV trưởng của một đội bóng trường đại học để tham dự giải TNSV Thaco Cup trong tương lai.