Để cựu á quân Trường ĐH Thủy lợi không còn phải 'khóc'

Hồng Nam
Hồng Nam
30/12/2025 08:12 GMT+7

Nỗi ám ảnh thua 2 trận chung kết và dừng bước ở vòng play-off giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam đều trên chấm luân lưu sẽ không còn, nếu đội Trường ĐH Thủy lợi chuẩn bị bản lĩnh vững vàng cho 'sóng lớn'.

Trường ĐH Thủy lợi gạt nỗi buồn để trở lại 

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa trước mang tới nỗi buồn cho đội Trường ĐH Thủy lợi. Khi dù là đương kim á quân, lại được đá vòng loại trên sân nhà, nhưng thầy trò HLV Vũ Văn Trung lại gục ngã trước Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa trên chấm đá luân lưu. 

Vòng loại năm ngoái cũng chứng kiến cả cú ngã của đương kim vô địch Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, cũng bởi thất bại trên chấm đá luân lưu nghiệt ngã. 

Điều đó cho thấy, bóng đá sinh viên luôn khó đoán. Những đội bóng mạnh nhất cũng có thể "rơi rụng" trong một ngày xấu trời, khi tâm lý lung lay ở thời khắc quyết định.

Để cựu á quân Trường ĐH Thủy lợi không còn phải 'khóc'- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Thủy lợi phải vượt qua nỗi buồn vòng loại mùa trước

ẢNH: TUẤN MINH

Có lẽ bởi vậy, Trường ĐH Thủy lợi đã trở lại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) với tâm thế khác. HLV Vũ Văn Trung vẫn có trong tay nòng cốt đội hình rất mạnh đã đồng hành cùng nhau qua 4 mùa giải sinh viên. Đức Hoan cùng đồng đội từng vô địch, nhưng cũng từng nếm giọt nước mắt mặn chát của thất bại khi thua 3 loạt đá luân lưu ở TNSV THACO cup. Lằn ranh giữa thắng và thua của đội Trường ĐH Thủy lợi 3 lần được định đoạt trên chấm 11 m may rủi. Đó là bài học, mà ông Trung cùng học trò phải rút ra nếu muốn lần đầu xưng vương.

Tại vòng loại TNSV THACO cup 2026, Trường ĐH Thủy lợi tiếp tục có ưu thế sân nhà. Việc được chơi trên mặt cỏ đã tập quanh năm suốt tháng giúp học trò ông Trung thêm sự tự tin.

Thắng đẹp để đoạt vé?  

Trường ĐH Thủy lợi nằm ở nhóm 1 bảng A (khu vực phía bắc), với các đối thủ Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Đại Nam và Trường ĐH Phenikaa. Nếu chơi đúng sức, thầy trò ông Vũ Văn Trung đủ khả năng đi tiếp với 9 điểm. 

Truyền lửa từ SEA Games, TNSV THACO Cup 2026 khẳng định vị thế sân chơi quốc gia

Song, khi đã bước đến vòng loại, không đội bóng nào muốn sớm "về nhà". 

Các đối thủ của Trường ĐH Thủy lợi đều nghiên cứu kỹ đấu pháp của Hoàng Danh cùng đồng đội. Đã có những đội hội quân từ sớm để chuẩn bị nền tảng thể lực và tâm lý, sẵn sàng cho những cuộc đua tranh khốc liệt. 

Để cựu á quân Trường ĐH Thủy lợi không còn phải 'khóc'- Ảnh 2.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) tái ngộ Trường ĐH Đại Nam ở nhóm 1 bảng A vòng loại

ẢNH: TUẤN MINH

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội là đối thủ rất đáng gờm. Ở vòng loại mùa trước, dù dự giải với danh nghĩa tân binh, song Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã lọt vào vòng play-off và gây ra nhiều khó khăn cho "ông lớn" Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Lối đá phòng ngự chặt chẽ kết hợp phản công tốc độ, ưu tiên lên bóng trực diện, gọn gàng biến đội Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội thành "đá tảng" khó đoán, mà Trường ĐH Thủy lợi phải giải mã ngay trong trận khai mạc. 

Trường ĐH Đại Nam chuẩn bị có mùa giải thứ tư gắn bó với sân chơi TNSV THACO cup. Đó là nỗ lực rất đáng trân trọng. Dù rằng chưa từng đoạt vé đến vòng chung kết (đã có lúc rất gần, như khi kéo đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội vào đến loạt đá luân lưu vòng play-off ở vòng loại mùa hai), nhưng đây vẫn là đối thủ khó chịu nhờ thể lực và lối đá khoa học.

Cuối cùng, Trường ĐH Phenikaa đã sẵn sàng trở thành "hiện tượng" trong lần hai trở lại giải đấu. Đã khẳng định thương hiệu sau quá trình đầu tư cho sân 5 và sân 7, Trường ĐH Phenikaa đang nỗ lực lấn sang sân chơi 11. 

Mùa trước, Trường ĐH Phenikaa đánh bại Trường ĐH Xây dựng Hà Nội ngay trong lần đầu dự giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam, sau đó chỉ dừng bước khi để thua Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Kinh nghiệm là vốn quý, sẽ giúp Trường ĐH Phenikaa làm nên chuyện dù nằm ở bảng đấu đầy sóng gió!

Để cựu á quân Trường ĐH Thủy lợi không còn phải 'khóc'- Ảnh 3.

 

Xem thêm bình luận