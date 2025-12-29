Nhiều trận đấu 'nảy lửa' ở vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam

Bảng A: Thử thách cho ĐKVĐ Trường ĐH Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa

Kết quả bốc thăm bảng A, khu vực phía Bắc đã mang lại những nhóm đấu hết sức hay và cân bằng. Đội chủ nhà Trường ĐH Thủy lợi dù được xem là ứng viên nặng ký nhưng chưa hẳn đã an tâm vì trong bảng toàn là "xương xẩu". 2 đối thủ Trường ĐH Đại Nam và Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội chính là những thách thức lớn nhất. Vì đây là 2 đội từng lọt vào trận play-off của giải Thanh Niên sinh viên mùa 2 và mùa 3. Họ có thể không mạnh đồng đều như đội của HLV Vũ Văn Trung, nhưng tinh thần chiến đấu và ý chí thì luôn tuyệt vời, đủ sức gây khó khăn trong từng trận đấu cụ thể. Ngay ĐH Phenikaa cũng rất đáng gờm. Bộ ba này đủ sức mang lại nhiều trận đấu cống hiến với chủ nhà, tạo nên một bảng A vô cùng hấp dẫn.

Liệu HLV Vũ Văn Trung (phải) và các cầu thủ đội Trường ĐH Thủy lợi có vượt qua ở nhóm A? ẢNH: KHẢ HÒA

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (trái) sẽ gặp thử thách cực đại trước Trường Cao đẳng FPT Polytechnic ẢNh: NHẬT THỊNH

Ở bảng B dự báo sẽ có một trận đấu cực hay giữa ứng viên nặng ký khác là Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội gặp Trường Cao đẳng FPT Poytechnic. Một bên có bề dày, bên kia khát khao tìm sự khẳng định, nhất là khi để vuột tấm vé đi VCK năm rồi ở chấm luân lưu, nên càng thể hiện quyết tâm mạnh hơn nữa. Ngay lượt đầu tiên lúc 9 giờ ngày 13.1, 2 đội này gặp nhau có thể xem như trận chung kết bảng. Trong khi đó thách thức lớn cho ĐKVĐ Trường ĐH Văn hóa Thể thao Du Lịch Thanh Hóa khi họ gặp ĐH Kinh tế Quốc dân và Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam. 3 trận gặp nhau giữa các đội này sẽ quyết định chiếc vé đi VCK toàn quốc.

Đội Trường ĐH Văn hóa Thể thao Du Lịch Thanh Hóa (trái) sẽ không dễ bảo vệ được ngôi vô địch ẢnH: NHẬT THỊNH

Lịch thi đấu bảng A trên sân Trường ĐH Thủy Lợi từ ngày 12.1 đến 20.1.2026

Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Phẩm (trái) và nhà báo Dư Hải bốc thăm cho bảng A ẢNH: ĐỘC LẬP

Bảng B: "Chung kết" sẽ lượt cuối?

Bảng B tranh ở sân Quân khu 5 chỉ có 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, vô hình trung 2 đội được xem là mạnh nhất lại gặp nhau ở trận lượt cuối cùng ngày 22.1. Đó là trận vô cùng nóng bỏng giữa ĐH Huế và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. 2 đội bóng này từng chạm trán nhau vô cùng gay cấn ở mùa 2 trên sân TP. Huế và lần này sẽ là cuộc tái đấu ở Đà Nẵng. ĐH Huế từng là đội vô địch giải mùa 1 mới đây mới đăng quang giải sinh viên toàn quốc nên khí thế ngút ngàn. Trong khi Trường ĐH TDTT Đà Nẵng từng đoạt á quân mùa 3 bằng một lối đá "biết mình biết ta" nên đi từng bước luôn chắc chắn. 2 đội lại do 2 HLV đang là giám sát của VFF dẫn dắt là ông Nguyễn Long Hải và Nguyễn Trung Kiên nên quá biết rõ con người và cách chơi của nhau. Bảng này có thể ĐH Duy Tân sẽ tham gia vào cuộc chiến tay ba, nhưng về bề dày rõ ràng ĐH Huế và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng vẫn được đánh giá cao nên nhiều khả năng trận đấu lượt cuối sẽ là trận chung kết.

Đội ĐH Huế luôn thi đấu với ý chí kiên cường ẢNH: KHẢ HÒA

Lịch thi đấu bảng B trên sân Quân khu 5 từ ngày 18 đến 22.1.2026

Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong và nhà báo Đỗ Tuấn bốc thăm cho bảng B ẢNH: ĐỘC LẬP

Bảng D: Trường ĐH Đồng Tháp "dễ thở", gay cấn cuộc chiến tay ba nhóm B

Trường ĐH Đồng Tháp, đơn vị đăng cai vòng loại khu vực Tây Nam bộ có thể thở phào nhẹ nhõm khi "dồn" được 3 đối thủ xứng tầm ở khu vực là ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Trà Vinh và Trường ĐH Cửu Long. Đội của HLV Joao Pedro bốc thăm vô tình đẩy cả 3 đội này vào nhóm B "tử thần" sẽ tự loại nhau để chỉ giành 1 suất có mặt ở trận chung kết khu vực. Trường ĐH Trà Vinh từng 2 lần dự VCK mùa 2, 3. Đội ĐH Cần Thơ từng dự VCK mùa đầu tiên, còn Trường ĐH Cửu Long mới đây cũng tham gia VCK giải sinh viên toàn quốc ở Hà Nội. Cả 3 đều đầy tham vọng nên mỗi trận giữa họ sẽ vô cùng khốc liệt.

Đội ĐH Cần Thơ (trái) từng vượt qua đội Trường ĐH Cửu Long ẢNH: KHẢ HÒA

Đội Trường ĐH Đồng Tháp (trái) từng thắng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long hồi giải tháng 10 ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó chủ nhà nằm ở bảng A, đối thủ đáng kể chỉ là Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Cả 4 đội này từng so giày với nhau ở giải Cúp Trường ĐH Đồng Tháp hồi tháng 7 và vòng loại giải sinh viên toàn quốc hồi tháng 10 nên không lạ gì nhau. Về lý thuyết chủ nhà có phần nhỉnh hơn một chút, song bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi mỗi trận đấu vòng bảng như một trận chung kết, không có chỗ cho sai lầm. Nhiều lúc tâm lý thi đấu là ảnh hưởng quan trọng khiến cục diện chỉ được quyết định trong tích tắc mà Trường ĐH Đồng Tháp đã thấm thía bài học từ VCK giải sinh viên toàn quốc. Nên "dễ thở" không có nghĩa là dễ dàng bước tiếp khi mà đội nào cũng khát khao chinh phục ở giải đấu lần này.

Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình (trái) và bình luận viên Huỳnh Sang bốc thăm cho bảng D ẢNH: ĐỘC LẬP