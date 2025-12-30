Lan tỏa khát vọng của U.22 Việt Nam tới bóng đá sinh viên

Đó là những lời khẳng định từ nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban Tổ chức (BTC) TNSV THACO cup 2026, trong lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại, diễn ra chiều 29.12 tại TP.HCM.

K HẲNG ĐỊNH UY TÍN, SỨC HẤP DẪN CỦA GIẢI ĐẤU

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ: "Bóng đá VN vừa có một năm 2025 rực rỡ, vươn lên thành thế lực dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với chiến thắng ở mọi cấp độ đội tuyển. Đặc biệt, sự thành công vượt bậc của các tuyến trẻ từ U.17 đến U.22 cả nam lẫn nữ cho thấy tầm nhìn của lãnh đạo ngành TDTT - nhất là vai trò của Liên đoàn bóng đá VN (VFF). Hòa trong niềm hân hoan của người hâm mộ cả nước, những người làm Báo Thanh Niên nhận được sự khích lệ to lớn khi đã góp phần trong việc duy trì sân chơi, lan tỏa tình yêu bóng đá cho sinh viên cả nước. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của những ngày đầu, hôm nay TNSV VN vững vàng bước vào mùa giải thứ 4, sẽ diễn ra vào những ngày đầu năm 2026".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 2 từ trái qua), Trưởng BTC giải; ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF (thứ 2 từ phải qua); ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch VFF (giữa) nhận bóng và trang phục thi đấu từ đại diện Tập đoàn thể thao Động Lực và nhãn hàng Bulbal ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng cho biết TNSV THACO cup 2026 thu hút 60 trường ĐH, CĐ và học viện trên toàn quốc đăng ký tham gia. Số lượng đội bóng tham dự luôn duy trì ở mức cao qua các mùa giải cho thấy uy tín, sức hấp dẫn và tính chuyên nghiệp của sân chơi này. Mùa giải năm nay nằm trong chuỗi sự kiện có quy mô lớn chào mừng 40 năm ngày Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên, vì vậy BTC quyết định chọn ngày 9.1.2026 (Ngày truyền thống học sinh, sinh viên VN) để tiến hành lễ khai mạc, sẽ diễn ra tại TP.HCM.

Dự lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu vòng loại TNSV THACO cup 2026, về phía Báo Thanh Niên có: nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Tổng biên tập, Trưởng BTC giải; nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập, Phó trưởng ban thường trực BTC giải. Về phía VFF có sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch VFF; ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF, đồng trưởng BTC giải. Về phía các đơn vị tài trợ, đồng hành giải, có: ông Huỳnh Hữu Liêm, Phó giám đốc truyền thông Tập đoàn THACO - đơn vị tài trợ chính; ông Trần Văn Tâm, Giám đốc Kinh doanh tiếp thị, Saigontourist Group; ông Nguyễn Hạo Sanh, Trưởng phòng Phát triển kinh doanh, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn; bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, đại diện Công ty TNHH Bảo Uyên Sport (nhãn hàng Bulbal); bà Quách Bích Hà, Phó giám đốc chi nhánh, Tập đoàn thể thao Động Lực; ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty TNHH Kinh doanh thương mại dịch vụ và đầu tư Thắng Lợi. Dự buổi lễ còn có đại diện Công an TP.HCM; ông Nguyễn Thế Nghĩa, Trường ĐH Tôn Đức Thắng; thạc sĩ Lê Văn Tiến Hưng, đại diện Trường ĐH Thủy lợi; ông Trần Văn Điền, đại diện Trường ĐH Đồng Tháp. Sự kiện còn có các cựu danh thủ, đại diện các trường và đơn vị báo chí.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định để có 3 mùa giải bóng đá sinh viên diễn ra thành công vừa qua, Báo Thanh Niên và VFF đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng của các trường ĐH, CĐ, học viện, sự lan tỏa nhiệt tình giải đấu từ quý đồng nghiệp báo đài. "Đặc biệt, BTC đã vinh dự nhận được sự quan tâm, ủng hộ thiết thực của quý doanh nghiệp, đối tác, những nguồn lực quan trọng giúp BTC vượt khó để tổ chức thành công", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói và gửi lời cảm ơn trân trọng tới Tập đoàn THACO, Saigontourist Group, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Đồng Tháp, Ban giám đốc sân Quân khu 5, bóng Động Lực, trang phục Bulbal, Bệnh viện quốc tế Nam Sài Gòn đã đồng hành qua các mùa giải.

Đặc biệt, ngay sau khi kết thúc TNSV THACO cup 2026, với sự hỗ trợ về chuyên môn của VFF và tài trợ chính từ Tập đoàn THACO, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục tổ chức giải bóng đá sinh viên quốc tế lần 2, diễn ra tại Sân vận động Trường ĐH Nha Trang. "Chúng tôi mong rằng sự kiện quốc tế này sẽ là động lực để các đội bóng sinh viên VN thi đấu với quyết tâm cao hơn ở mùa giải lần 4, trên tinh thần tuân thủ nghiêm túc điều lệ giải và tiếp tục phát huy phong cách "chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

N IỀM HỨNG KHỞI TỪ SEA G AMES 33 LAN TỎA TỚI 60 ĐỘI BÓNG

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF, hào hứng: "Chúng tôi vừa trở về VN sau 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc ở SEA Games 33, khi đội U.22 VN giành HCV môn bóng đá nam của đại hội. Tôi mang đến đây tất cả niềm hứng khởi và niềm hứng khởi ấy chắc chắn tràn đầy trong tinh thần, thể chất của 60 đội bóng tham dự TNSV THACO cup 2026. VFF rất vui mừng khi TNSV THACO cup có sự thăng tiến về số lượng, mạnh mẽ về chất lượng, quy mô rộng lớn trên toàn quốc. Chúng tôi mong muốn các địa điểm tổ chức từ Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, sân Tao Đàn, sân Trường ĐH Đồng Tháp, sân Quân khu 5 cùng nhiều địa điểm khác nữa sẽ là thánh địa của bóng đá sinh viên, sân chơi của trí thức thể thao".

Đại diện đội bóng các trường thể hiện quyết tâm tại lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu vòng loại ẢNH: ĐỘC LẬP

Lãnh đạo VFF chia sẻ: "Các cầu thủ sinh viên ở độ tuổi 18 đến 25 - độ tuổi đẹp nhất, như U.22 VN vừa thành công tại SEA Games 33, và U.23 VN cũng đang trong những ngày tập huấn tại Qatar, để sang Ả Rập Xê Út thi đấu VCK U.23 châu Á. Tới ngày 9.1, tiếng còi khai cuộc tại các sân vang lên, các cầu thủ sinh viên sẽ bước vào những trận đấu đầu tiên của TNSV THACO cup 2026. Những hình ảnh đẹp nhất sẽ được đăng tải và được truyền trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt có ý nghĩa khi vào đúng Ngày truyền thống học sinh, sinh viên VN".

Ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh: "Chúng tôi nhìn thấy một khối lượng công việc khổng lồ, một sự cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi từ tập thể Báo Thanh Niên để tổ chức giải thành công. VFF đặc biệt trân trọng ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức để đóng góp cho giải đấu trong công tác điều phối chung, tổ chức lực lượng trọng tài, giám sát trọng tài, giám sát trận đấu. VFF cũng mong muốn các đội bóng sinh viên hãy cùng chung tay để giải đấu ngày một vững mạnh. Các trường phải đặc biệt chú ý về công tác nhân sự, rà soát hồ sơ để có được đội hình tốt nhất, chuẩn nhất, theo đúng quy định của điều lệ giải. Tất cả chúng ta hãy vì thành công chung, vinh dự chung của 60 trường ĐH, CĐ, học viện, vì một hình ảnh tốt đẹp của sinh viên VN".

TNSV THACO cup 2026 có 60 trường ĐH, CĐ và học viện trên toàn quốc đăng ký tham gia. Ngoại trừ đội chủ nhà của VCK (Trường ĐH Nha Trang), 59 đội sẽ thi đấu vòng loại ở 4 khu vực, tranh 11 suất dự VCK. Vòng loại tranh tài từ ngày 9 - 27.1.2026 trên khắp các khu vực của cả nước tại: Trường ĐH Thủy Lợi ở Hà Nội, sân Quân khu 5 ở TP.Đà Nẵng, Trường ĐH Đồng Tháp ở Đồng Tháp, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và sân Tao Đàn ở TP.HCM. Ngay sau khi kết thúc vòng loại vào cuối tháng 1, VCK sẽ lần đầu tiên tổ chức tại Trường ĐH Nha Trang vào tháng 3.2026.