Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truyền lửa từ SEA Games, TNSV THACO Cup 2026 khẳng định vị thế sân chơi quốc gia
Video Thể thao

Truyền lửa từ SEA Games, TNSV THACO Cup 2026 khẳng định vị thế sân chơi quốc gia

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
29/12/2025 22:35 GMT+7

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 chính thức khởi động bằng lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại chiều 29.12.2025 tại TP.HCM, đánh dấu sự trở lại của một sân chơi ngày càng chính quy, giàu khát vọng và giữ vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu bóng đá Việt Nam.

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 chính thức khởi động bằng lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại diễn ra chiều 29.12.2025 tại TP.HCM. Không chỉ là một sân chơi phong trào, giải đấu ngày càng khẳng định quy mô, tính chính quy và vai trò quan trọng trong hệ thống bóng đá Việt Nam, khi được đưa vào hệ thống thi đấu được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức và bảo trợ chuyên môn.

Truyền lửa từ SEA Games, TNSV THACO Cup 2026 khẳng định vị thế sân chơi quốc gia

Phát biểu tại lễ bốc thăm, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh niềm hứng khởi từ thành công của các đội tuyển bóng đá Việt Nam đang lan tỏa mạnh mẽ và sẽ được “truyền lửa” trực tiếp vào giải đấu sinh viên năm nay, nơi quy tụ 60 đội bóng đến từ các trường đại học, cao đẳng và học viện trên khắp cả nước.

- Ảnh 1.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu tại lễ bốc thăm vòng loại chiều 29.12

ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo Tổng thư ký VFF, độ tuổi của các cầu thủ sinh viên chính là lứa tuổi đẹp nhất, cũng là nền tảng đã và đang tạo nên thành công cho các đội tuyển trẻ Việt Nam, từ U.22 tại SEA Games đến U.23 chuẩn bị bước ra sân chơi châu lục. Chính vì vậy, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam không chỉ là giải đấu, mà còn là không gian tiếp nối, nơi tinh thần chiến thắng, khát vọng vươn lên và bản sắc bóng đá Việt Nam được bồi đắp từ giảng đường.

Ở góc độ Ban tổ chức, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trưởng BTC giải - khẳng định giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 là một phần trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam sau một năm 2025 thành công toàn diện.

Truyền lửa từ SEA GAMES, tiếp bước tương lai: TNSV THACO Cup 2026 khẳng định vị thế - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức TNSV THACO cup 2026 phát biểu

ẢNH: ĐỘC LẬP

Mùa giải năm nay càng thêm ý nghĩa khi nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên. Ban tổ chức quyết định chọn ngày 9.1.2026 - Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam - để khai mạc giải tại TP.HCM, như một thông điệp kết nối giữa truyền thống, tuổi trẻ và khát vọng cống hiến.

Truyền lửa từ SEA GAMES, tiếp bước tương lai: TNSV THACO Cup 2026 khẳng định vị thế - Ảnh 2.

Lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại TNSV THACO cup 2026 có sự tham gia của các vị đại biểu, khách quý, đại diện các cơ quan, ban ngành, các quý doanh nghiệp, các trường đại học, các đội bóng sinh viên

ẢNH: ĐỘC LẬP

Giải sẽ diễn ra vòng loại từ ngày 9 đến 27.1.2026 tại 4 khu vực trên cả nước, trước khi vòng chung kết lần đầu tiên được tổ chức tại Trường ĐH Nha Trang vào đầu tháng 3.2026. Ngoại trừ đội chủ nhà VCK, 59 đội còn lại sẽ cạnh tranh 11 suất vào vòng chung kết, tạo nên cuộc đua giàu kịch tính.

Đáng chú ý, ngay sau khi khép lại giải đấu trong nước, với sự hỗ trợ chuyên môn của VFF và tài trợ chính từ Tập đoàn THACO, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục tổ chức Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 tại sân Trường ĐH Nha Trang. Đây là lần thứ 2 giải được tổ chức ở quy mô quốc tế sau lần đầu thành công vào đầu năm 2025.

Truyền lửa từ SEA GAMES, tiếp bước tương lai: TNSV THACO Cup 2026 khẳng định vị thế - Ảnh 3.

Tin liên quan

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam chính thức quay trở lại: Mùa mới, khát vọng mới

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam chính thức quay trở lại: Mùa mới, khát vọng mới

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam chính thức quay trở lại, mang theo diện mạo mới và những khát vọng lớn hơn. Không chỉ là sân chơi thể thao của sinh viên cả nước, giải đấu mùa này còn được kỳ vọng tiếp tục thắp lửa đam mê, tạo bệ phóng cho những tài năng trẻ và từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống bóng đá chính quy Việt Nam.

Dự giải U.23 cuối của sự nghiệp, Khuất Văn Khang đặt mục tiêu vào chung kết

Bóng đá Malaysia gánh án phạt kỷ lục, lãnh đạo FAM bị kêu gọi từ chức

Khám phá thêm chủ đề

giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam TNSVTHACOCUP2026 Cúp THACO Báo Thanh Niên Lễ bốc thăm TNSV THACO CUP 2026 TNSV Sea games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận