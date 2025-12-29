Qatar những ngày cuối 2025, thời tiết nắng nhẹ, khá thuận lợi để tập luyện. Trên sân tập tại Doha, các cầu thủ U.23 Việt Nam đang duy trì cường độ tập luyện nghiêm túc, tập trung hoàn thiện lối chơi và thể trạng. Trước mắt họ là trận ra quân gặp U.23 Jordan lúc 18 giờ 30 phút ngày 6.1.2026.

Dự giải U.23 cuối của sự nghiệp, Khuất Văn Khang đặt mục tiêu vào chung kết

Trước buổi tập tối 28.12 (theo giờ địa phương), tiền vệ Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ về hành trình chuẩn bị của đội tuyển cũng như cảm xúc cá nhân khi lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại VCK U.23 châu Á. Đây cũng là giải đấu cuối cùng mà cầu thủ sinh năm 2003 còn đủ tuổi tham dự ở cấp độ U.23.

Đánh giá về những thách thức của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026. Khuất Văn Khang cho rằng sự tự tin sau chuỗi thành tích ấn tượng trong năm qua là điều cần thiết, nhưng đi kèm với đó là không ít khó khăn.

Ở trận mở màn, U.23 Việt Nam sẽ chạm trán U.23 Jordan, đối thủ được đánh giá không hề dễ chơi. Truyền thông Jordan nhận định U.23 Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh của châu Á, sở hữu nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia và có thành tích ổn định qua nhiều kỳ giải.

U.23 Jordan (áo đỏ), đối thủ đầu tiên của U.23 Việt Nam tại vòng bảng giải châu Á, vừa có trận hòa U.23 Uzbekistan ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH JORDAN FA/X

Báo Jordan Times cho rằng chính U.23 Việt Nam là thử thách lớn nhất đối với tham vọng giành vé vào tứ kết của thầy trò HLV Omar Najhi.

Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với các trận giao hữu chất lượng trước giải, U.23 Jordan vẫn hiểu rằng trận mở màn gặp Việt Nam sẽ mang tính then chốt và đầy khó khăn.

Điều đó càng cho thấy thử thách lớn đang chờ đợi U.23 Việt Nam, nhưng cũng là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik khẳng định bản lĩnh và quyết tâm hướng tới mục tiêu cao nhất tại VCK U.23 châu Á 2026.