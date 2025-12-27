Hành động ý nghĩa của Đình Bắc sau khi giành cú đúp tại lễ trao giải QBV 2025

Dù vắng mặt tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 diễn ra tối 26.12, Nguyễn Đình Bắc vẫn là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Anh xuất sắc giành cú đúp danh hiệu gồm Quả bóng bạc Việt Nam 2025 và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Hành động ý nghĩa của Đình Bắc sau khi giành cú đúp lễ trao giải QBV 2025

Sau lễ trao giải, Đình Bắc đăng bài viết khá dài bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi lần lượt đón nhận hai danh hiệu, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu.

Tiền đạo trẻ cho biết, sự ghi nhận của giới chuyên môn và người hâm mộ là nguồn động viên lớn để anh tiếp tục nỗ lực trên con đường phía trước.

Đáng chú ý, Đình Bắc quyết định chuyển toàn bộ số tiền thưởng trị giá 45 triệu đồng từ hai danh hiệu vừa đạt được tới Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.

Năm 2025 cũng là một năm rực rỡ của U.23 Việt Nam, khi đội tuyển trẻ hoàn thành trọn vẹn ba mục tiêu lớn: vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, giành quyền tham dự VCK U.23 châu Á 2026 và đoạt HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Hiện tại, Đình Bắc cùng các đồng đội đã có mặt tại Qatar để tập huấn, chuẩn bị cho hành trình tại VCK U.23 châu Á 2026.

Theo kế hoạch, U.23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U.23 Syria vào ngày 30.12 nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi. Sau trận đấu này, HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự giải.

Ngày 2.1.2026, toàn đội sẽ di chuyển sang Ả Rập Xê Út để bước vào hành trình chinh phục đấu trường châu lục.