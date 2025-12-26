Đối thủ U.23 Việt Nam tại giải châu Á: Jordan không dễ chơi, ngại nhất chủ nhà Ả Rập Xê Út

U.23 Jordan không dễ chơi

Theo đánh giá của trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á, trận ra quân gặp U.23 Jordan lúc 18 giờ 30 ngày 6.1.2026 sẽ mang tính bản lề với hành trình của U.23 Việt Nam tại giải. U.23 Jordan là đối thủ quen mặt ở đấu trường U.23 châu Á với 7 lần góp mặt.

Đây sẽ là thử thách không nhỏ với U.23 Việt Nam. Đội bóng Tây Á sở hữu hai gương mặt đáng chú ý là tiền đạo Odeh Fakhoury và Ibrahim Sabra, lần lượt ghi 4 và 3 bàn ở vòng loại.

Về lịch sử đối đầu, U.23 Jordan chưa từng thua U.23 Việt Nam sau hai lần chạm trán (1 thắng, 1 hòa). Tuy nhiên, cuộc tái đấu sắp tới được dự báo sẽ mang diện mạo rất khác.

U.23 Ả Rập Xê Út cực mạnh

Đối thủ tiếp theo của U.23 Việt Nam là U.23 Kyrgyzstan (21 giờ ngày 9.1.2026). Theo the-AFC.com, U.23 Kyrgyzstan lần đầu giành vé dự VCK.

Đội bóng Trung Á này có một cầu thủ mà thầy trò ông Kim phải để mắt đến là tiền vệ tấn công Kimi Merk (21 tuổi, gốc Đức), từng xuất thân từ đội trẻ FC Kaiserslautern, hiện thi đấu cho CLB hàng đầu ở Kyrgyzstan là Dordoi Bishkek.

Trong khi đó, U.23 Ả Rập Xê Út do HLV Luigi Di Biagio (người Ý) dẫn dắt đã có sự chuẩn bị chu đáo từ tháng 9.

Theo đánh giá của the-AFC.com, U.23 Ả Rập Xê Út là đội cực mạnh, từng 3 lần vào chung kết và vô địch năm 2022. Do đó, U.23 Việt Nam cần dồn sức cho trận gặp hai đối thủ vừa tầm là U.23 Jordan và Kyrgyzstan, trước khi hướng đến màn so tài U.23 Ả Rập Xê Út (23 giờ 30 ngày 12.1.2026).