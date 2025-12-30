Vượt qua lời nguyền nhà vô địch

Liệu nhà đương kim vô địch - Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa có vượt qua được lời nguyền dừng chân ở vòng loại đã đeo bám 2 đội giữ cúp trước đó là ĐH Huế (vô địch mùa 1 - 2023) và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (vô địch mùa 2 - 2024)?

Theo kết quả bốc thăm, đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở nhóm B với đội Trường ĐH Phương Đông, ĐH Kinh tế quốc dân và đội Trường ĐH Hàng hải VN. HLV Nguyễn Công Thành của đội đương kim vô địch nhận định: "Ở nhóm này, đội ĐH Kinh tế quốc dân là đáng gờm nhất, có truyền thống trong phong trào bóng đá sinh viên tại Hà Nội. Nhiều khả năng đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng tôi cho vị trí nhất nhóm, đồng thời là tấm vé duy nhất đi tiếp vào VCK".

HLV Nguyễn Công Thành (bìa phải) giúp đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa giành chức vô địch ngay trong lần đầu dự giải năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong các mùa giải đã qua, giải TNSV chứng kiến đội vô địch bị lỡ hẹn với VCK mùa kế tiếp. HLV Công Thành chia sẻ: "Chúng tôi sẽ nỗ lực để không đi vào "vết xe đổ" của các đội bóng vô địch trước đây. Tuy nhiên, trong bóng đá vốn không nói trước được điều gì, đặc biệt là với bóng đá sinh viên. Do đó, đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa phải tập trung giải quyết tốt từng trận, cẩn trọng trước mọi đối thủ".

Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đăng quang mùa 2, nhưng sau đó dừng chân ở trận play-off và phải làm khán giả ở VCK TNSV mùa 3 năm 2025. Trở lại với mùa giải năm 2026, đại diện tiêu biểu của bóng đá sinh viên TP.HCM thể hiện quyết tâm cao độ. Kết quả bốc thăm ở vòng loại khu vực TP.HCM (bảng C) đưa thầy trò HLV Phạm Thái Vinh vào nhóm C có các đối thủ vừa sức như Trường ĐH Lạc Hồng, Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM và Trường CĐ Công thương TP.HCM. Ông Vinh bày tỏ: "Năm nay Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM rơi vào bảng không quá nặng, dù các đối thủ ở nhóm C đều có thực lực tốt. Mục tiêu của chúng tôi là quyết tâm phải có mặt ở VCK. Muốn thế, chúng tôi phải giành được vị trí nhất bảng và thể hiện thật tốt ở loạt đá play-off, nơi chúng tôi đã phải dừng chân 1 năm trước. Riêng với vòng loại khu vực TP.HCM năm nay có 35 đội bóng tham dự, nhưng tranh 5,5 suất (có 1 trận tranh play-off với đội xếp nhì vòng loại khu vực Tây Nam bộ) nên cơ hội cũng rộng mở hơn so với các mùa trước. Tôi nghĩ các đội bóng có đầu tư tốt, giữ được sự tập trung sẽ có nhiều cơ hội tham dự VCK".

Ở vòng loại khu vực Tây Nam bộ, đội Trường ĐH Trà Vinh rơi vào nhóm B có ĐH Cần Thơ, Trường FPT Cần Thơ và Trường ĐH Cửu Long. HLV đội Trường ĐH Trà Vinh - Trầm Quốc Nam cho biết: "So với nhóm A, nhóm B của đội Trường ĐH Trà Vinh có thể nói là khó hơn. 3 đội bóng ở nhóm B là Trường ĐH Trà Vinh, ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Cửu Long có năng lực tương đồng, nên sự cạnh tranh sẽ rất căng thẳng. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là góp mặt ở trận chung kết vòng loại khu vực để tranh vé dự VCK".

Bảng B - vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung có 4 đội bóng tham gia tranh tài là ĐH Huế, ĐH Duy Tân, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng. 4 đội sẽ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng, chọn ra 1 đội đứng nhất để dự VCK. Do đó, mỗi trận đấu tại vòng loại khu vực này đều mang tính chất quan trọng như trận chung kết.