Nhà vô địch U.23 Đông Nam Á gia nhập CLB Công an TP.HCM

Tối 3.1, CLB Công an TP.HCM ra thông báo chính thức về việc chiêu mộ Minh Trọng từ CLB Becamex TP.HCM bằng bài viết trên trang mạng xã hội chính thức. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hậu vệ quê Cần Thơ đã tập luyện cùng đội bóng mới hơn 2 tuần vừa qua.

Đây là bản hợp đồng giá trị với CLB Công an TP.HCM ở thời điểm này. Ở vị trí hậu vệ phải, HLV Lê Huỳnh Đức thường xuyên sử dụng cầu thủ giàu kinh nghiệm Võ Huy Toàn trong giai đoạn đầu mùa. Nhưng sau đó, cựu cầu thủ CLB Đà Nẵng thường xuyên dính thương, khiến CLB Công an TP.HCM phải luân phiên sử dụng Võ Hữu Việt Hoàng hay Lê Khả Đức nhưng chưa ai đáp ứng được yêu cầu của HLV Lê Huỳnh Đức.

Minh Trọng khoác áo số 17 quen thuộc ở đội bóng mới ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Minh Trọng (phải) leo biên tốt, thường xuyên tung ra những pha tạt bóng hoặc căng ngang chất lượng, đầy ý đồ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vì thế, Minh Trọng nhận rất nhiều kỳ vọng khi khoác áo đội bóng ngành công an. Anh là một trong những hậu vệ trái chất lượng nhất V-League hiện tại. Minh Trọng sở hữu phong cách chơi bóng hiện đại, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cùng những quả tạt có độ xoáy cao. Nhờ đó, anh từng được HLV Philippe Troussier gọi lên đội U.23 Việt Nam lẫn đội tuyển quốc gia. Thành tích đáng kể nhất của Minh Trọng là giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2022.



