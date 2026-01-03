Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nhà vô địch U.23 Đông Nam Á gia nhập CLB Công an TP.HCM

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
03/01/2026 20:06 GMT+7

HLV Lê Huỳnh Đức có thêm sự lựa chọn chất lượng bên phía hành lang cánh trái khi CLB Công an TP.HCM chiêu mộ thành công hậu vệ Võ Minh Trọng.

Tối 3.1, CLB Công an TP.HCM ra thông báo chính thức về việc chiêu mộ Minh Trọng từ CLB Becamex TP.HCM bằng bài viết trên trang mạng xã hội chính thức. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hậu vệ quê Cần Thơ đã tập luyện cùng đội bóng mới hơn 2 tuần vừa qua.

Đây là bản hợp đồng giá trị với CLB Công an TP.HCM ở thời điểm này. Ở vị trí hậu vệ phải, HLV Lê Huỳnh Đức thường xuyên sử dụng cầu thủ giàu kinh nghiệm Võ Huy Toàn trong giai đoạn đầu mùa. Nhưng sau đó, cựu cầu thủ CLB Đà Nẵng thường xuyên dính thương, khiến CLB Công an TP.HCM phải luân phiên sử dụng Võ Hữu Việt Hoàng hay Lê Khả Đức nhưng chưa ai đáp ứng được yêu cầu của HLV Lê Huỳnh Đức.

Nhà vô địch U.23 Đông Nam Á gia nhập CLB Công an TP.HCM- Ảnh 1.

Minh Trọng khoác áo số 17 quen thuộc ở đội bóng mới

ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Nhà vô địch U.23 Đông Nam Á gia nhập CLB Công an TP.HCM- Ảnh 2.

Minh Trọng (phải) leo biên tốt, thường xuyên tung ra những pha tạt bóng hoặc căng ngang chất lượng, đầy ý đồ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vì thế, Minh Trọng nhận rất nhiều kỳ vọng khi khoác áo đội bóng ngành công an. Anh là một trong những hậu vệ trái chất lượng nhất V-League hiện tại. Minh Trọng sở hữu phong cách chơi bóng hiện đại, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cùng những quả tạt có độ xoáy cao. Nhờ đó, anh từng được HLV Philippe Troussier gọi lên đội U.23 Việt Nam lẫn đội tuyển quốc gia. Thành tích đáng kể nhất của Minh Trọng là giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2022.


Tin liên quan

Dòng chảy Việt kiều đổ về V-League sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đẳng cấp hơn

Dòng chảy Việt kiều đổ về V-League sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đẳng cấp hơn

HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm nhiều lựa chọn nhân sự ở đội tuyển Việt Nam, nếu dòng chảy Việt kiều trở về V-League thi đấu tăng cả chất và lượng.

AFC làm việc ‘nóng’ với U.23 Việt Nam, kiểm tra kỹ kích thước số áo và tuyên bố có VAR

'Hòn đá tảng' Hiểu Minh sẽ kế thừa Đình Trọng làm lá chắn thép trước U.23 Jordan

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM Võ Minh Trọng U.23 Việt Nam V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận