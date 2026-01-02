U.23 Việt Nam chơi tấn công sòng phẳng trước các thế lực châu Á

Công thức hiệp 2 của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam trở lại sân chơi châu Á sau 2 năm, với kỳ vọng vượt qua vòng bảng để tái lập thành tích của năm 2022 và 2024. Tuy nhiên, thử thách cho thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng đấu "khó thở", với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan.

Dù duy trì kết quả ổn định ở VCK U.23 châu Á, khi lọt vào tứ kết 2 giải gần nhất, song cần nhìn nhận thực tế: U.23 Việt Nam chỉ thắng 3/11 trận gần nhất tại giải châu Á (tỷ lệ 27,2%), mà 2 trong 3 trận thắng này diễn ra trước U.23 Malaysia, đội bóng quen mặt tại Đông Nam Á.

U.23 Việt Nam chuẩn bị vượt núi U.23 châu Á ẢNH: MINH TÚ

Ở các trận còn lại từ năm 2020 đến nay, U.23 Việt Nam đã hòa U.23 Hàn Quốc (1-1), U.23 Thái Lan (2-2), U.23 Jordan (0-0), U.23 UAE (0-0), thua U.23 CHDCND Triều Tiên (1-2), U.23 Iraq (0-1), U.23 Ả Rập Xê Út (0-2) và Uzbekistan (0-3).

Nói vậy để thấy, thắng ở VCK U.23 châu Á là nhiệm vụ rất khó khăn. Tất nhiên, do mỗi lứa cầu thủ một khác, nên thành tích quá khứ không nên làm tham chiếu cho hiện tại. Dù vậy, ở sân chơi đẳng cấp cao nhất châu lục, khi các đối thủ đều nhanh, khỏe và đẳng cấp cao, cộng với áp lực lớn trong từng trận đấu, U.23 Việt Nam cần chuẩn bị rất kỹ lưỡng và bài bản nếu muốn để lại tiếng vang.

Thành công của U.23 Việt Nam trong quá khứ gắn liền với triết lý phòng ngự phản công, lấy sự chắc chắn làm ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, thất bại ở vòng bảng U.23 châu Á 2020 (đứng cuối) với 3 trận không thắng là ví dụ cho thấy, U.23 Việt Nam không thể cứ mãi gồng mình chịu trận.

Phòng ngự mang tới sự an toàn, nhưng chỉ tấn công mới mở đường chiến thắng. HLV Kim Sang-sik đang nỗ lực xây dựng U.23 Việt Nam với triết lý cân bằng: ưu tiên phòng ngự, đá chậm và chắc, song vẫn có thể tăng tốc khi cần nhờ những pha pressing tầm cao đoạt bóng và tấn công trực diện.

Ông Kim tối giản hóa lối chơi U.23 Việt Nam. Không chuyền thừa thãi, mà luôn hướng bóng lên trên, ưu tiên đưa bóng đến vòng cấm đối thủ càng nhanh càng tốt, dù có chuyền dài hay tạt bóng. Bởi vậy, đội bóng của HLV Kim tạo ra cảm giác không kiểm soát bóng nhiều, nhưng luôn đặt đối thủ vào trạng thái nguy hiểm.

HLV Kim Sang-sik giúp U.23 Việt Nam chơi hay ẢNH: TUẤN MINH

Để đá được như vậy, U.23 Việt Nam đã có sẵn hàng công với kỹ thuật cá nhân và thể chất tốt, các chân chạy cánh tạt bóng ổn định, các tiền vệ luôn sẵn sàng cầm bóng hướng lên trên. Nhờ vậy, ông Kim có thể đá chắc trong hiệp 1 để thăm dò, rồi hiệp 2 bung sức.

Thế nhưng, đấu pháp mang lại thành công ở Đông Nam Á chưa chắc đã hiệu nghiệm ở châu Á, nơi các đối thủ khỏe và đẳng cấp hơn rất nhiều. U.23 Jordan hay U.23 Ả Rập Xê Út đều nhỉnh hơn U.23 Việt Nam về thể chất. Không đơn giản để tấn công, nhưng để tiến xa, đây là con đường duy nhất.

Tấn công, tại sao không?

Ở trận giao hữu thua 1-2 trước U.23 Syria, U.23 Việt Nam chưa thể tấn công ăn khớp khi thua tranh chấp và thể lực.

Song ít nhất, Đình Bắc cùng đồng đội đã dám chơi bóng. Triển khai từ sân nhà, phối hợp đập nhả mở khoảng trống để xâm nhập, ào ạt dồn lên để pressing tạo áp lực. Đó là sự chủ động rất cần thiết của một đội tuyển có thực lực, thay vì phải nhường thế trận, chấp nhận lùi sâu chịu đựng.

U.23 Việt Nam cần định hình cá tính chơi bóng và sự can đảm "dám chơi dám chịu" dù phải đương đầu với đội mạnh. Bởi chỉ có đá như vậy, cầu thủ mới cải thiện được tư duy chơi bóng.

U.23 Việt Nam không thể chơi đôi công bất chấp, mà cần tính toán thời điểm bung sức, lựa vào thế trận mà chọn cách đá phù hợp. Tinh thần biết mình biết ta đã đồng hành cùng những kỳ tích của bóng đá Việt Nam trong gần một thập kỷ qua. Dù vậy, tinh thần dám chơi bóng theo cách của mình sẽ là kim chỉ nam cho thầy trò ông Kim.

Đá sòng phẳng không phải là tấn công kiểu ăn miếng trả miếng, mà là thể hiện được khí chất và triết lý của riêng mình ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất. U.23 Việt Nam có thể ngẩng cao đầu, để nếu có thua, đó cũng là một thất bại đáng nhớ và can đảm.

Hôm nay (2.1), U.23 Việt Nam đã có mặt ở Ả Rập Xê Út để bắt đầu hành trình vượt qua chính mình.