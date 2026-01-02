HLV Kim Sang-sik đã quá siêu ở khu vực, cần khẳng định đẳng cấp ở tầm châu Á

'Vua Midas' Kim Sang-sik

Năm 2025 đã khép lại với thành công vang dội cho HLV Kim Sang-sik cùng bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc khởi đầu năm bằng chức vô địch AFF Cup tại sân Rajamangala (Thái Lan), rồi khép lại năm cũng bằng vinh quang trên đất Thái, khi cùng U.22 Việt Nam chinh phục SEA Games 33.

Xen giữa hai chức vô địch là danh hiệu U.23 Đông Nam Á 2025 nhờ chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U.23 Indonesia ở chung kết, cùng tấm vé dự vòng VCK U.23 châu Á 2026. Ông Kim cũng giúp đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn có vé đá Asian Cup 2027.

Tính riêng năm 2025, ông Kim thắng 11/11 trận cùng U.23 Việt Nam, thắng 5/6 trận cùng đội tuyển Việt Nam (6/6 trận nếu Malaysia bị xử thua), đạt tỷ lệ thắng lên tới 94,1%. Ngay cả trong giai đoạn đỉnh cao, HLV Park Hang-seo cũng không có tỷ lệ thắng cao như vậy.

Không quá khi nói, HLV Kim Sang-sik là "vua Midas" của bóng đá Việt Nam, khi chạm tay vào đâu cũng thành vàng. Tuy nhiên, cái duyên của ông Kim đến lúc này mới chỉ dừng ở Đông Nam Á. Cả 3 chức vô địch AFF Cup, SEA Games và U.23 Đông Nam Á đều gói gọn với những đối thủ trong khu vực. Còn tại vòng loại U.23 châu Á 2026 hay vòng loại Asian Cup 2027, ông Kim dù chạm trán với những đối thủ ngoài khu vực, nhưng đều là đội yếu (Bangladesh, Nepal).

Đẳng cấp thực sự của HLV chỉ được khẳng định khi bước ra châu Á. VCK U.23 châu Á 2026 sẽ là giải đấu đầu tiên, thầy Kim thực sự bước ra "biển lớn". Khác với Đông Nam Á, hành trình chinh phục châu Á cần đẳng cấp, bản lĩnh thực sự, chứ không thuần túy chỉ cần cái duyên.

Bởi đối thủ của U.23 Việt Nam ở sân chơi châu Á khác xa SEA Games. Đó không phải là U.23 Malaysia đang chật vật tìm mình sau khủng hoảng, U.23 Philippines non kinh nghiệm hay U.23 Thái Lan vốn dĩ không xuất sắc như trước đây.

U.22 Việt Nam đã vô địch SEA Games và Đông Nam Á nhờ công thức phổ quát: phòng ngự chặt chẽ, khai thác tốt đánh biên và tình huống cố định, kết hợp khả năng thay người nhạy bén nhờ năng lực đọc trận đấu của HLV Kim Sang-sik.

Dù vậy, sóng gió ở châu Á khốc liệt hơn nhiều so với Đông Nam Á, đòi hỏi HLV Kim Sang-sik phải vững vàng để không "ngã tay chèo".

Chờ đợi thầy trò HLV Kim Sang-sik là U.23 Ả Rập Xê Út, ứng viên hàng đầu cho ngai vàng. Đội bóng Tây Á mới triệu tập 3 hảo thủ của CLB Al Nassr gồm Salem Al-Najd, Rakan Al-Ghamdi và Abdulaziz Al-Elewai (những người đã ăn tập cùng Ronaldo) và các siêu sao châu Âu quanh năm suốt tháng, cùng hàng loạt hảo thủ đang đá tại Al-Hilal, Al-Ittihad.

U.23 Jordan cũng mang đến VCK U.23 châu Á 3 hảo thủ vừa cùng đội tuyển quốc gia về nhì tại Arab Cup (chỉ thua Ma Rốc ở hiệp phụ chung kết). U.23 Kyrgyzstan là ẩn số Trung Á, khi vượt mặt U.23 Uzbekistan để dẫn đầu vòng loại.

U.23 Việt Nam cần nâng cấp triệt để hàng thủ, ở cả khâu kèm người, tranh chấp, lẫn nền tảng tâm lý và thể lực để sẵn sàng cho cuộc đấu trí gian khổ.

Học trò ông Kim đã được nếm "mùi vị" Tây Á ở trận giao hữu thua 1-2 trước U.23 Syria. Trước đối thủ không quá mạnh, nhưng Hiểu Minh cùng đồng đội vẫn mắc sai sót và thua 2 bàn.

Đây là bài học kinh nghiệm để U.23 Việt Nam thích nghi, khi đối thủ trước mắt mạnh hơn U.23 Syria rất nhiều.

Khâu tấn công cũng cần cải thiện. Các đối thủ đã có tới 11 trận của U.23 Việt Nam làm mẫu để phân tích lối chơi, nhằm tìm phương án hóa giải. Đình Bắc sẽ bị kèm chặt, Phi Hoàng không còn khoảng trống để thoải mái vung chân tạt, trong khi các tiền vệ có nguy cơ bị pressing quyết liệt hơn.

U.23 Việt Nam cần một phiên bản thiện chiến và máu lửa hơn để đứng vững trước sóng gió tại Ả Rập Xê Út, trong khi nhân sự trong tay HLV Kim Sang-sik chỉ có vậy.

Ông Kim còn có thể mất tiền đạo kỳ cựu Thanh Nhàn. Vĩ Hào là giải pháp thay thế, nhưng anh đã nghỉ thi đấu quá lâu. Văn Thuận, Lê Viktor, Quốc Việt, Ngọc Mỹ... đều chưa đủ "chín" để gánh vác.

Khó khăn chồng chất, nhưng nếu vượt qua, vị thế HLV Kim Sang-sik sẽ rất khác. Đây là lúc cái tài của cựu HLV Jeonbuk Hyundai Motors cần được khẳng định, để ông thực sự sẵn sàng cho mục tiêu cùng bóng đá Việt Nam vươn mình trở lại ra châu Á.



