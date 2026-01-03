Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Dòng chảy Việt kiều đổ về V-League sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đẳng cấp hơn

Hồng Nam
Hồng Nam
03/01/2026 18:04 GMT+7

HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm nhiều lựa chọn nhân sự ở đội tuyển Việt Nam, nếu dòng chảy Việt kiều trở về V-League thi đấu tăng cả chất và lượng.

Đội tuyển Việt Nam tăng 'chất' nhờ Việt kiều

Thành công của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đã có dấu ấn của cầu thủ Việt kiều, dù chưa nhiều như kỳ vọng.

Thủ môn Nguyễn Filip chia sẻ suất bắt chính với Đặng Văn Lâm trong giai đoạn đầu thầy Kim nắm quyền (từ tháng 6 đến tháng 11.2024). Dù sau đó đến AFF Cup, Nguyễn Filip chỉ ra sân thêm 2 trận (Nguyễn Đình Triệu bắt 6 trận còn lại), nhưng cần khẳng định, Filip đã chơi ổn.

Thủ môn sinh năm 1992 có kỹ thuật bài bản và kinh nghiệm vượt trội dàn thủ môn nội nhờ 8 năm lăn lộn ở châu Âu. HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận Nguyễn Filip giỏi và chỉ thuần túy không chọn anh vì "không phù hợp".

Dòng chảy Việt kiều đổ về V-League sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đẳng cấp hơn- Ảnh 1.

Filip đã khẳng định năng lực

ẢNH: CLB CAHN

Sau Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh xuất hiện. Hậu vệ sinh năm 1997 có bản lý lịch còn ấn tượng hơn, khi từng khoác áo U.16 và U.18 Pháp. Quang Vinh có 8 năm chơi bóng ở Pháp cho Sochaux và Quevilly Rouen (Ligue 2), xen giữa là khoảng thời gian ngắn sang Mỹ khoác áo New York Red Bulls. Quang Vinh về khoác áo CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), rồi được HLV Kim Sang-sik gọi lên tuyển. Với thể lực và kỹ thuật đẳng cấp châu Âu, Quang Vinh chiếm luôn suất "cứng" ở cánh trái, khiến lối chơi đánh biên của đội tuyển Việt Nam thêm đa dạng và giàu sát thương.

Sự hiện diện của những cầu thủ đẳng cấp cao như Filip, Quang Vinh là hệ quả của dòng chảy Việt kiều đã đổ về Việt Nam trong 5 năm qua. 

Từ khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) mở cửa với Việt kiều, khi cho phép các đội có 2 suất (trước đó là 1 suất) cầu thủ nước ngoài mang gốc gác Việt Nam, đã có nhiều Việt kiều đẳng cấp trở về cống hiến cho quê hương. 

Đã có những Việt kiều ghi dấu ấn. Thủ môn Patrik Lê Giang gồng gánh CLB TP.HCM (nay khoác áo CLB Công an TP.HCM) suốt 3 mùa giải, với phong độ ổn định, khả năng ra vào hợp lý và chơi chân tốt. 

Trung vệ Adou Minh lọt vào đội hình tiêu biểu ngay ở mùa đầu đá V-League, khi chơi ổn định ở hàng thủ, giúp CLB Hà Tĩnh đứng hạng năm. 

Dòng chảy Việt kiều đổ về V-League sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đẳng cấp hơn- Ảnh 2.

Quang Vinh (trái) trong màu áo tuyển

ẢNH: ĐỘC LẬP

Kyle Colonna, Đặng Thanh An (Thể Công Viettel), Lê Viktor (Hà Tĩnh), Trần Thành Trung (Ninh Bình), Vadim Nguyễn (Đà Nẵng), Pierre Lamothe (Hà Nội)... cũng đều là nhân tố tiềm năng ở đội tuyển Việt Nam, khi phần lớn còn trẻ, có điều kiện nâng cấp trình độ. 

Ngoại trừ Thành Trung và Lê Viktor, các Việt kiều khác đều có thể được ông Kim lựa chọn khi có quốc tịch Việt Nam. 

Cần thêm chất và lượng 

Tuy nhiên, số lượng Việt kiều khẳng định được chỗ đứng ở các cấp độ tuyển vẫn còn hạn chế.

Ở đội tuyển Việt Nam, hiện chỉ còn Cao Pendant Quang Vinh đá chính. Tại U.23 Việt Nam, Lê Viktor là Việt kiều duy nhất, đang trên lằn ranh giữa đá chính và dự bị. U.20 Việt Nam không có chỗ cho Bùi Alex, Andrej Nguyễn An Khánh, còn tại U.17, Mai Công Thành bị loại.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một chuyên gia nhận định các cấp độ đội tuyển rất cần Việt kiều, nhưng đó phải là Việt kiều vượt trội trình độ cầu thủ nội. Còn nếu Việt kiều chỉ sàn sàn, rất khó cạnh tranh bởi bất đồng ngôn ngữ, khác biệt về thời tiết, văn hóa sinh hoạt, tập luyện.

Dòng chảy Việt kiều đổ về V-League sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đẳng cấp hơn- Ảnh 3.

Lê Viktor đã có chỗ đứng ở U.23 Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

Nhờ cơ chế cởi mở, bóng đá Việt Nam đã thu hút nhiều người con xa xứ trở lại cống hiến cho quê hương. Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá với Báo Thanh Niên: "Các CLB đã có chính sách thu hút Việt kiều, nhưng cần cho họ thấy được văn hóa đội bóng là gì, có phương pháp gì để hỗ trợ Việt kiều hòa nhập, có rộng lòng đón nhận sự khác biệt và đa dạng không. Có như thế, V-League mới trở thành 'đất lành' cho Việt kiều cống hiến. Ngoài ra, sân chơi V-League phải khẳng định được vị thế, từ chất lượng bóng đá, mặt sân, truyền hình đến đãi ngộ... để có sức hút hơn với những nhân tài từ khắp nơi trên thế giới". 

Chất lượng Việt kiều chỉ được cải thiện khi số lượng tăng lên, đặc biệt là những Việt kiều trẻ, mà HLV Kim Sang-sik có thể theo dõi và bồi dưỡng để "cấy" thành trụ cột đội tuyển sau này. 

Hy vọng trong năm 2026, sẽ có thêm nhiều Việt kiều về nước thể hiện bản thân để đội tuyển quốc gia chuyển mình. 

