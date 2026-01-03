AFC làm việc ‘nóng’ với U.23 Việt Nam, kiểm tra kỹ kích thước số áo và tuyên bố có VAR

Trong buổi làm việc, đại diện AFC đã gửi lời chúc mừng năm mới 2026 đến toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ, đồng thời trao tặng kỷ niệm chương xác nhận sự tham dự chính thức của đội ở giải đấu. Đội trưởng Khuất Văn Khang là người đại diện U.23 Việt Nam lên nhận món quà ý nghĩa này từ đại diện ban tổ chức giải.

U.23 Việt Nam được phổ biến về công nghệ VAR

Phần quan trọng của buổi làm việc đó là đại diện AFC phổ biến các quy định về đạo đức và liêm chính trong thể thao. Các cầu thủ và ban huấn luyện được lưu ý về tầm quan trọng của việc thi đấu công bằng.

Đội trưởng Khuất Văn Khang (trái) đại diện U.23 Việt Nam nhận kỷ niệm chương từ đại diện ban tổ chức giải ẢNH: VFF

Bên cạnh đó, bộ phận giám sát trọng tài của AFC đã tiến hành buổi phổ biến, nhắc lại các quy tắc, luật thi đấu và những điểm mà các cầu thủ cần đặc biệt lưu ý trong công tác trọng tài, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ VAR. Đây là công tác cần thiết giúp đội bóng tránh được những tình huống tranh cãi đáng tiếc.

Cũng trong chương trình làm việc, AFC đã tiến hành kiểm tra trang phục thi đấu chính thức của U.23 Việt Nam. Quá trình kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các chi tiết trên trang phục, từ kích thước số áo, logo, cho đến các quy định về nhà tài trợ và marketing đều tuân thủ tuyệt đối các quy định của AFC. Việc kiểm tra này là thủ tục bắt buộc và thường lệ trước mỗi giải đấu châu lục.

Đại diện AFC kiểm tra trang phục của U.23 Việt Nam trước khi bước vào giải ẢNH: VFF

Tại bảng A, U.23 Việt Nam sẽ có trận ra quân đầy thử thách gặp U.23 Jordan vào 18 giờ 30 ngày 6.1.