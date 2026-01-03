Thanh Nhàn xỏ giày đinh trở lại, HLV Kim hào hứng tập cùng U.23 Việt Nam dưới trời nắng chang chang

Ở thời điểm đội U.23 Việt Nam tập, thời tiết tại Ả Rập Xê Út còn nắng chang chang. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn chăm chỉ rèn luyện để sẵn sàng cho những trận khó khăn phía trước. Trong 20 phút đầu (khoảng thời gian giới truyền thông được phép tác nghiệp), toàn đội khởi động nhẹ nhàng, tập các bài cảm giác bóng. Sau đó, "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi bắt đầu tập chiến thuật.
Một chi tiết đáng chú ý trong buổi tập này là Thanh Nhàn đã xỏ lại giày đinh, tập cùng đồng đội ở phần khởi động. Tiếp theo, anh tập các bài hồi phục, chạy nhẹ nhàng quanh sân dưới sự hướng dẫn, giám sát của bác sĩ Trần Huy Thọ. Tiền đạo quê Tây Ninh nỗ lực chạy đua với thời gian để có thể kịp hồi phục và tham dự VCK U.23 châu Á 2026. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Thanh Nhàn đã đỡ đau hơn những ngày trước nhưng vẫn cần phải kiểm tra, theo dõi kỹ càng.
Bình luận (0)