Thanh Nhàn xỏ giày đinh trở lại, HLV Kim hào hứng tập cùng U.23 Việt Nam dưới trời nắng chang chang

Ở thời điểm đội U.23 Việt Nam tập, thời tiết tại Ả Rập Xê Út còn nắng chang chang. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn chăm chỉ rèn luyện để sẵn sàng cho những trận khó khăn phía trước. Trong 20 phút đầu (khoảng thời gian giới truyền thông được phép tác nghiệp), toàn đội khởi động nhẹ nhàng, tập các bài cảm giác bóng. Sau đó, "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi bắt đầu tập chiến thuật.

Một chi tiết đáng chú ý trong buổi tập này là Thanh Nhàn đã xỏ lại giày đinh, tập cùng đồng đội ở phần khởi động. Tiếp theo, anh tập các bài hồi phục, chạy nhẹ nhàng quanh sân dưới sự hướng dẫn, giám sát của bác sĩ Trần Huy Thọ. Tiền đạo quê Tây Ninh nỗ lực chạy đua với thời gian để có thể kịp hồi phục và tham dự VCK U.23 châu Á 2026. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Thanh Nhàn đã đỡ đau hơn những ngày trước nhưng vẫn cần phải kiểm tra, theo dõi kỹ càng.

HLV Kim Sang-sik đeo chiếc kính râm quen thuộc trong buổi tập của đội U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN TV

Ở một góc xa, Thanh Nhàn tập cùng bác sĩ Trần Huy Thọ. HLV Kim Sang-sik cũng đi đến gần để xem tình hình của cậu học trò ẢNH: TED TRẦN TV

Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tập luyện bài khởi động cùng học trò ẢNH: TED TRẦN TV

Thanh Nhàn chạy bộ quanh sân. HLV Kim Sang-sik đang rất cẩn trọng với chấn thương của tiền đạo quê Tây Ninh ẢNH: TED TRẦN TV