Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện thêm ‘át chủ bài' cực bất ngờ của U.23 Việt Nam ở giải châu Á: Đó là…

02/01/2026 12:00 GMT+7

HLV Kim Sang-sik sẽ rất cần tiền vệ Nguyễn Thái Sơn thể hiện được kinh nghiệm, bản lĩnh để giúp đội U.23 Việt Nam thi đấu tốt trước những đối thủ mạnh hơn tại VCK U.23 châu Á 2026.

Thái Sơn đang hoàn thiện

Dưới thời HLV tiền nhiệm Philippe Troussier, Thái Sơn là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Phong cách chơi bóng tương đối an toàn của cầu thủ quê Thanh Hóa phù hợp với triết lý kiểm soát mà nhà cầm quân người Pháp theo đuổi. Tuy nhiên, khi HLV Kim Sang-sik nhậm chức, Thái Sơn không còn giữ được vị thế "bất khả xâm phạm" ở cả đội tuyển Việt Nam lẫn đội U.23 Việt Nam.

Tại giải U.23 Đông Nam Á, Thái Sơn được đá chính trong trận mở màn gặp Lào, chơi bên cạnh Văn Trường. Tuy nhiên, sự an toàn của Thái Sơn phần nào khiến đội U.23 Việt Nam bế tắc. HLV Kim Sang-sik phải cho anh ra nghỉ, nhường chỗ cho Xuân Bắc và phương án thay thế này tỏ ra hiệu quả. Kể từ đó, Thái Sơn chỉ dự bị, HLV Kim Sang-sik ưa thích cặp tiền vệ cơ động, thi đấu với rất nhiều năng lượng là Xuân Bắc - Văn Trường.

U.23 Việt Nam rút ra bài học gì sau trận giao hữu thua Syria?

Ngay cả khi Văn Trường chấn thương và phải chia tay SEA Games 33, Thái Sơn vẫn không thể leo lên nhóm ưu tiên. Anh tiếp tục ra sân từ đầu ở trận mở màn. Nhưng ở các trận sau đó, cặp tiền vệ trung tâm được ưa thích là Xuân Bắc - Quốc Cường. Phải đến lúc Quốc Cường bị "ngợp" trong hiệp 1 trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 với Thái Lan, Thái Sơn mới được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội.

Số 6 của U.23 Việt Nam đã không khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc phải thất vọng. Thái Sơn không chỉ hoạt động rộng theo chiều ngang sân, chủ yếu đánh chặn, phòng ngự mà còn đóng góp rất nhiều vào thế trận tấn công của U.23 Việt Nam. Anh dâng cao, thường xuyên có mặt ở khu vực nách trung lộ, cùng Đình Bắc, Văn Thuận, Thanh Nhàn hay Phi Hoàng tạo ra các pha phối hợp nhóm rất ấn tượng. Những đường chọc khe của Thái Sơn cũng cực kỳ "chết chóc", giúp đội U.23 Việt Nam hoàn tất cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc. Nhiều người hâm mộ đã bình luận vui rằng Thái Sơn vừa chơi trận đấu hay nhất sự nghiệp.

Lộ diện thêm ‘át chủ bài' cực bất ngờ của U.23 Việt Nam ở giải châu Á: Đó là…- Ảnh 1.

Thái Sơn giúp đội U.23 Việt Nam cân bằng hơn, kiểm soát thế trận tốt hơn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thái Sơn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa cùng U.23 Việt Nam

Nhưng chắc chắn, những trận đấu hay hơn còn chờ đợi Thái Sơn phía trước. Đối thủ càng mạnh, giá trị của tiền vệ sinh năm 2003 sẽ càng được bộc lộ rõ ràng hơn. Anh vẫn đang thuộc nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu nhất của đội U.23 Việt Nam, từng được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sự lột xác của Thái Sơn không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn là thành quả của quá trình thích nghi khôn ngoan. Thay vì chỉ đóng vai một "máy quét" đơn thuần như trước, anh đã học cách quan sát không gian và thời điểm để dâng cao tấn công. Việc mất suất đá chính ở một vài thời điểm dường như đã trở thành động lực, buộc Thái Sơn phải bước ra khỏi vùng an toàn để nâng cấp bản thân thành một tiền vệ toàn diện hơn.

Các đối thủ của đội U.23 Việt Nam chắc chắn đã nghiên cứu rất nhiều về những ngôi sao chơi cực kỳ nổi bật tại SEA Games 33 như Đình Bắc, Phi Hoàng... Khi đó, Thái Sơn rất có thể trở thành nhân tố xoay chuyển cục diện trận đấu ở những trận sắp tới.

