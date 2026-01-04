Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam cực mới: Tự tin thay đổi lịch sử đối đầu Jordan, giờ ra sân rất đẹp

Linh Nhi
Linh Nhi
04/01/2026 09:24 GMT+7

Thầy trò HLV Kim Sang-sik tin tưởng rằng U.23 Việt Nam hiện tại hoàn toàn đủ sức lấy trọn 3 điểm trước Jordan, thay đổi cán cân thành tích trước đối thủ Tây Á này.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam cực mới: Tự tin thay đổi lịch sử đối đầu Jordan, giờ ra sân rất đẹp- Ảnh 1.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik tích cực chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026

ảnh: VFF

U.23 Việt Nam tự tin mở màn VCK U.23 châu Á 2026

Vào lúc 18 giờ 30 ngày 6.1 tới, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân VCK U.23 châu Á 2026, gặp đối thủ U.23 Jordan với mục tiêu đã được trung vệ Hiểu Minh khẳng định là "giành chiến thắng để lấy trọn 3 điểm".

Đấy sẽ là mục tiêu không dễ dàng, nhất là khi U.23 Jordan vừa khép lại giai đoạn chuẩn bị khá thành công khi cầm hòa U.23 Nhật Bản 1-1, với bàn thắng ghi bởi chân sút chủ lực Awda Al-Fakhoury.

Cũng nói thêm, chính Awda Al-Fakhoury đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại giải U.23 châu Á 2026 với 5 bàn thắng vào lưới Turkmenistan, Bhutan và Đài Loan.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam cực mới: Tự tin thay đổi lịch sử đối đầu Jordan, giờ ra sân rất đẹp- Ảnh 2.

U.23 Jordan có tham vọng không nhỏ khi dự VCK U.23 châu Á 2026

ảnh: LĐBĐ Jordan

Việc Awda Al-Fakhoury tiếp tục mạch ghi bàn trước U.23 Nhật Bản dự đoán U.23 Việt Nam sẽ phải có ngày làm việc vô cùng tập trung, với khả năng đánh chặn và bọc lót hiệu quả để ngăn cản chân sút đang được transfermarkt định giá 200.000 euro (gần 6,2 tỉ đồng).

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu chúng ta quá chú tâm vào cầu thủ có tốc độ rất nhanh này, dẫn đến để lộ khoảng trống khác trong đội hình U.23 Jordan có khả năng biến hóa linh hoạt.

Đo đó, HLV Kim Sang-sik sẽ cần chuẩn bị phương án phối hợp đồng bộ trong trận đấu ra quân của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á, nơi mọi trận đấu bảng A sẽ như "chung kết" khi các đối thủ còn lại như chủ nhà Ả Rập Xê Út, Kyrgyzstan đều rất đáng gờm.

Sẽ thay đổi lịch sử đối đầu trước Jordan

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam cực mới: Tự tin thay đổi lịch sử đối đầu Jordan, giờ ra sân rất đẹp- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik sẽ cùng U.23 Việt Nam mở ra hành trình mới tại Ả Rập Xê Út

ảnh: Đoàn Nhật

Một trong những thách thức mà U.23 Việt Nam sẽ phải vượt qua chính là lịch sử đối đầu có phần lép vế trước U.23 Jordan, nơi chúng ta đã có 1 trận hòa, 2 thua trong 3 lần gặp nhau gần nhất.

Sáu năm trước, đội U.23 Việt Nam với Tiến Linh, Quang Hải và hàng thủ gồm Đình Trọng, Thành Chung, Việt Anh, Tấn Tài… đã chơi chắc chắn và cầm hòa U.23 Jordan 0-0 ở VCK U.23 châu Á 2020.

Trước đó, U.23 Việt Nam của những "Messi Việt Nam" Công Phượng cùng với Xuân Trường, Tiến Dũng… đã từng thua 1-3 trước U.23 Jordan cũng ở VCK U.23 châu Á 2016, trong ngày Đỗ Duy Mạnh ghi bàn danh dự.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam cực mới: Tự tin thay đổi lịch sử đối đầu Jordan, giờ ra sân rất đẹp- Ảnh 4.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam đang rất tập trung cho trận ra quân

ảnh: VFF

Năm 2024, 2 đội đã hòa 0-0 trong giờ thi đấu chính thức, trước khi đại diện Tây Á thắng 4-3 ở loạt đá luân lưu 11 m. Điều này cho thấy thực tế U.23 Việt Nam và U.23 Jordan - đặc biệt từ giai đoạn HLV Park Hang-seo cầm quân - có thực lực tương đương, không quá chênh lệch.

Điểm tựa niềm tin của U.23 Việt Nam cho cuộc chạm trán ngày 6.1 tới đến từ nền tảng của hàng phòng ngự vững chắc, đã được thử lửa và chứng tỏ bản lĩnh trong hành trình toàn thắng trong năm 2025.

Kế đến, U.23 Việt Nam với ngòi nổ Đình Bắc và những vệ tinh giàu đột biến như Văn Khang, Văn Thuận, Lê Viktor và rất có thể là "lá bài tẩy" Vĩ Hào sẽ biết cách khai thác những sơ suất mà đối thủ bất cẩn để lộ ra.

Trên hết, U.23 Việt Nam đang có sự hội tụ mạnh mẽ của tập thể giàu khát vọng, có tinh thần đồng đội cao độ, biết hy sinh vì cái chung và sẵn sàng làm nền để bạn mình tỏa sáng vào những thời điểm quyết định. Nếu duy trì được tinh thần đó, HLV Kim sẽ có thể

