Thời sự

TP.HCM: Phát hiện người đàn ông tử vong giữa đường, thi thể không nguyên vẹn

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
09/01/2026 08:33 GMT+7

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ một người đàn ông 44 tuổi tử vong giữa đường Nguyễn Văn Tăng (TP.HCM), thi thể nạn nhân không nguyên vẹn.

Sáng 9.1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Bình (thành phố Thủ Đức cũ) điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện trên đường Nguyễn Văn Tăng.

TP.HCM: Phát hiện người đàn ông tử vong giữa đường, thi thể không nguyên vẹn- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong giữa đường

ẢNH: CTV

Theo cơ quan chức năng, danh tính nạn nhân được xác định là ông N.H.Th (44 tuổi), người dân địa phương.

Hơn 22 giờ ngày 8.1, người dân lưu thông đến giao lộ Nguyễn Văn Tăng - số 13 (phường Long Bình) thì bất ngờ phát hiện ông Th. nằm chết giữa đường. Bên cạnh, chiếc xe tay ga biển số TP.HCM bị ngã, hư hỏng nhẹ.

Tại hiện trường, phần đầu nạn nhân không nguyên vẹn, có dấu hiệu bị ô tô tải trọng lớn cán qua.

Một nhân chứng cho hay, thời điểm vụ tai nạn chết người xảy ra, mật độ ô tô qua đường Nguyễn Văn Tăng rất nhiều.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để truy tìm phương tiện liên quan vụ việc.

