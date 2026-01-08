Điều tra vụ tai nạn chết người trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến chiều tối 8.1, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Chiều tối 8.1, lực lượng chức năng vẫn còn ở hiện trường, điều tiết giao thông và xác minh về vụ tai nạn chết người ẢNH: BẮC BÌNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 35 phút cùng ngày, trong dòng phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM, tại đoạn Km 12+990 (thuộc địa phận xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh), xe đầu kéo BS 29H - 806.33 kéo theo rơ moóc BS 29R-052.94 do tài xế N.X.C điều khiển, bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với xe tải BS 60C -263.34 đang lưu thông tại làn đường số 2.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải BS 60C - 263.34 biến dạng hoàn toàn, hư hỏng nặng. Hậu quả, nam tài xế xe tải (chưa xác định được danh tính) tử vong trong cabin. Xe đầu kéo cũng bị hư hỏng sau tai nạn.

Nhận được tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (thuộc Cục CSGT Bộ Công an) phối hợp các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã tiến hành điều tiết, phân luồng từ xa để hạn chế ùn tắc giao thông, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Qua kiểm tra nhanh tại chỗ, cơ quan chức năng xác định tài xế xe đầu kéo N.X.C. không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn chết người trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.